Продолжительность жизни и первый стеклянный мост в Литве, Культурная столица года и другие новости

Продолжительность жизни в Литве — одна из самых низких в ЕС

Это на 5 лет ниже, чем в среднем по Европе. А продолжительность здоровой жизни в Литве на 7 лет короче, чем в среднем в Европе, пишет Delfi со ссылкой на tv3.lt. Причина — плохое питание, выпивка и курение. Правда, прожить сто лет не дает и неравенство доходов – люди не могут себе позволить качественную еду или оплату некоторых услуг здравоохранения.

В Вильнюсе из дворов вывезут 17 бесхозных автомобилей

Вильнюсский муниципалитет призывает владельцев неиспользуемых автомобилей, которые стоят во дворах, как можно скорее убрать их. Бесхозные автомобили не только занимают место на парковках, но и представляют угрозу с точки зрения охраны окружающей среды. Владельцев авто просят до 23 января 2023 года убрать автомобили из дворов и других мест общего пользования, в противном случае их увезут принудительно.

Список автомобилей, которые увезут в январе

Citroen FFC485 серый ул. Бистричес, 28C Антакальнис

Volvo V60 без номера серый ул. Карю Капу, 23 Антакальнис

Hyundai H1 DK366ZZ белый ул. Карю Капу, 23 Антакальнис

Škoda KAMIQ без номера серый ул. Карю Капу, 23 Антакальнис

Toyota Yaris FOF759 черный ул. Тайкос, 104 Юстинишкес

Fiat Croma без номера черный ул. Тайкос, 170 Юстинишкес

BMW BH7684MP серый ул. Л.Асанавичютес, 14 Каролинишкес

Mazda LIK608 черный ул. Архитекту, 19 Лаздинай

AUDI без номера синий ул. Эйшишкю Соду 10-ои, 6 Науининкай

Seat DZC546 серый ул. Карклену, 23 Новая Вильня

VW Golf GBB633 Juoda Girulių g. 22 Пашилайчай

Chrysler 6712KO7 черный ул. Муснинку, 20 Шешкине

Hyundai Coupe без номера черный ул. Балтупе, 43 Веркяй

Citroen без номера черный ул. Янкишкю, 2 Вилкпеде

Toyota Yaris ERK094 белый проспект Лайсвес, 58A Виршулишкес

Mitsubishi JDZ431 серый ул. Виршулишкес, 75 Виршулишкес

Toyota O997OO21 белый ул. Каткаус, 2C Жирмунай

В девяти городах Литвы планируются ограничения для загрязняющих окружающую среду автомобилей

«Мы говорим о Шяуляе, Паневежисе, Клайпеде, Каунасе, Вильнюсе, о Бирштонасе, Друскининкае, Неринге и Паланге», – сказал президент Литовской ассоциации муниципалитетов Миндаугас Синкявичюс.

По словам Синкявичюса, речь идет о том, что в определенные зоны не смогут въезжать автомобили, произведенные до 2000 г., независимо от типа двигателя. «Но есть вопрос — кто будет стоять и проверять время производства автомобиля», – заметил он. Пока есть еще немало нерешенных вопросов на пути осуществления этого плана.

9 января в ЕС вступает в силу запрет на ввоз ряда потребительских товаров из России

Среди запрещенных товаров — сигары, сигариллы и сигареты, косметика и средства по уходу за волосами, средства по уходу за полостью рта, средства для бритья, моющие и чистящие средства, различные изделия из пластмассы, упаковочные материалы, продукция из железа и стали, трубы, шланги и строительные материалы, бумажные изделия, женская одежда, обувь, инструменты, различные моторы и насосы, холодильники, стиральные и посудомоечные машины, различное электрическое оборудование и детали, автомобили и тракторы, а также фототехника. Полный список запрещенный товаров можно найти на сайте Налогово-таможенного департамента.

Столичное предприятие Grinda рассказывает о том, какие работы планирует проводить на этой неделе

В соответствии с утвержденными приоритетами обслуживания улиц проводится обработка и очистка 1707 улиц города. Собранный садовниками снег Grinda вывозит с главных городских площадей на специальную площадку в Гарюнайском карьере, а желтые контейнеры наполняет смесью соли и песка. Продолжаются и другие плановые работы по ремонту улиц, тротуаров и дождевых колодцев.

В Утянском районе построят первый в Литве стеклянный мост

Примерно в десяти километрах от центра города Утяна, в селе Аляй, планируется возведение сооружений необычной конструкции. Муниципалитет Утянского района обнародовал архитектурные решения, знакомящие с идеями проекта реконструкции старой трассы для мотокросса в Аляй. Об этом пишет obzor.lt со ссылкой на structum.lt. Планируется, что в деревне Аляй будут проводиться не только национальные чемпионаты, но и международные соревнования высокого уровня. На участке в 11 га планируется реконструкция трассы для мотокросса, создание новой автотрассы, строительство нового административного корпуса, зрительской трибуны, ресторана, санитарного корпуса для спортсменов, мойки, городка для спортсменов с кемпингом, торговыми павильонами и четырьмя автостоянками. Появится и первый в своем роде на сегодняшний день мост, ограждения и пол которого будут сделаны из стекла. Мост планируется использовать как акцент для привлечения посетителей во время соревнований по автоспорту.

Висагинас призывает оставлять елки в специально отведенных местах

Самоуправление Висагинаса призывает жителей не бросать елки в контейнеры для сбора смешанных бытовых отходов или рядом с ними и напоминает, что выбрасывание елок в непредназначенном для этого месте наказывается штрафом. Администрация Висагинского самоуправления предлагает оставлять елки в специально отведенных местах: в I мкр. — возле Тайкос, 17; в III мкр. — возле Яунистес, 25.

Таураге станет Культурной столицей Литвы 2023 года

20 января, в 18 часов, во дворе замка состоится мероприятие, посвященное открытию года Таураге в качестве Культурной столицы Литвы 2023 года. Долгожданный и особенный год откроется зрелищной театрализованной светомузыкальной феерией «Культурная таможня — пять дорог». До 150 танцоров, певцов и актеров расскажут о сложной истории региона Таураге, которая отмечает более 500 лет.

Литовские стипендии — украинским художникам

В прошлом году стипендии получили более сотни украинских художников, бежавших от войны и получивших убежище в Литве. Совет по культуре Литвы сообщил, что с апреля по декабрь 2022 года предоставил стипендии 133 украинским деятелям искусств, которым будет выплачено в целом почти 240 тысяч евро. Стипендии присуждаются на три месяца и выплачиваются в размере 600 евро в месяц.

В Вильнюсском зоопарке Zoopark родились два малыша карликовых игрунок

Это самые маленькие обезьянки в мире, а новорожденные малыши, которым всего две недели от роду, размером с большой палец человека, сообщает Zoopark.