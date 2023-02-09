Затраты на еду и напитки, номерные знаки с Витисом, информация о Празднике моря и другие новости

Евростат опубликовал информацию о том, сколько денег тратится на еду и напитки

В соответствии с этими данными, больше всего на еду и напитки в Европе тратят:

в Румынии (24,8%)

в Литве (20,4%)

в Болгарии (20,1%).

Меньше всего:

в Ирландии (8,3%),

в Люксембурге (9%),

в Австрии (10,9%)

Больше всего на алкоголь тратят:

в Латвии (5%),

в Эстонии (4,7%),

в Польше (3,7%).

Литва в этом списке — на пятом месте.

Меньше всего:

в Греции и Италии (1%),

в Нидерландах (1,3%),

в Испании (1,4%).

Министерство внутренних дел сообщает, что с октября этого года можно будет приобрести номерные знаки с государственным гербом Литвы — Витисом — в новом дизайне, утвержденном Литовской геральдической комиссией.

Первый трактор литовского производства, работающий на коровьем навозе, представлен в Вильнюсе

Компания сельскохозяйственных технологий AUGA group официально представила первую производственную партию гибридного трактора AUGA M1 для профессионального использования. Трактор, разработанный в Литве и собранный в Рокишкисе, работает на биометане и электроприводах и способен непрерывно работать до 12 часов. По данным группы AUGA, один такой трактор сокращает выбросы углекислого газа до 100 тонн в год по сравнению с аналогами, работающими на дизельном топливе.

Гослесничество Литвы напоминает владельцам лесов о необходимости в зимнее время года проверять состояние деревьев

Лесные насаждения страны в прошлом году страдали от насекомых, которые нападают, в первую очередь, на ели, поврежденные ветром. Для уменьшения вреда от таких насекомых поврежденные или засохшие деревья лучше удалять до того, как в них поселятся насекомые-вредители. С вопросами можно обращаться к представителям Гослесничества, контакты которых можно найти на страницах https://amvmt.lrv.lt/

С 10 февраля будет приостановлено движение в одном из крупнейших пунктов пропуска на польско-белорусской границе «Бобровники» (с белорусской стороны — «Берестовица»)

Об этом сообщил министр внутренних дел Польши Мариуш Камински. «Исходя из интересов государственной безопасности я решил приостановить движение с полудня 10 февраля», — заявил он. Это произошло на следующий день после вынесения жесткого приговора журналисту и члену Союза поляков Беларуси Анджею Почобуту, которому присудили восемь лет колонии. МИД Польши выступил с осуждением приговора. Напомним, осенью 2021 года после миграционного кризиса был закрыт пункт пропуска «Кузница Белостоцкая» («Брузги» с белорусской стороны). Таким образом на польско-белорусской границе остаются два действующих погранперехода, которые находятся в Брестской области. Это решение может сказаться на увеличении нагрузки на литовско-белорусской границе.

В пятницу, 10 февраля, «Почта Литвы» выпустит в обращение новую марку

Почтовая марка «100-летие присоединения Клайпедского края к Литве» создана художницей Ирмой Балакаускайте. Номинал почтовой марки 1,20 евро, тираж 40 тысяч. шт Штемпелевание даты первого дня будет происходить в Клайпедском почтовом отделении по адресу ул. H. Manto, 7.

Вилайняйский мост в Кедайняй планируется отремонтировать к лету

Один из трех мостов через Невежис в Кедайняй — Вилайняйский мост на улице J. Basanavičiaus, который начали реконструировать в прошлом году, — должен быть отремонтирован к июню или даже раньше, говорит руководитель Дирекции автомобильных дорог Литвы.

Старейший кинотеатр Литвы, Каунасский Romuva, приглашает посетителей приходить на кинопоказы парами

Кинотеатр дарит специально выпущенные открытки всем, кто покупает более одного билета: приглашаем вас подарить открытку вместе с билетом в кино другу, которого вы давно не видели, любимому человеку или тому, кого вы хотели бы узнать получше. Репертуар кинотеатра

В Вильнюсе в 10-й раз состоится книжная ярмарка

Она будет проходить с 23 по 26 февраля в выставочном центре LITEXPO. Во время Вильнюсской книжной ярмарки ежегодно проходит много различных мероприятий – не только встреч с писателями, но и презентации научных монографий, изданий, посвященных науке, истории, культуре страны.

Стали известны даты Клайпедского Праздника моря

Он пройдет 21-23 июля вместе с регатой Baltic Sail. Организаторы мероприятия отмечают, что дата его проведения назначена немного раньше обычного, чтобы принять прибывающие парусники.

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