Результаты соцопросов о президентском рейтинге, качество дорог в Литве, изменения в работе «Почты Литвы» и другие новости

Как свидетельствует проведенный Baltijos tyrimai январский опрос населения, количество людей, желающих видеть действующего главу государства Гитанаса Науседу на посту президента Литвы еще один срок, стало больше

Четверть респондентов называют его политиком, наиболее подходящим для этой должности (26%). На втором месте Саулюс Сквернялис (8,8%). На третьем месте — адвокат Игнас Вегеле (8,4%). Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте находится на четвертом месте (7,4%).

Литовская комиссия по радио и телевидению приняла решение дать обязательные указания интернет-провайдерам удалить доступ к IP-адресам, дающим возможность смотреть некоторые телеканалы

Речь идет о каналах «НТВ», «Первый канал», «Россия 1», «Россия 24» и «РТР Планета», которые находится под санкциями Европейского союза. Комиссия поручила провайдерам не позднее чем за 5 рабочих дней отменить возможность доступа к указанным IP-адресам.

В сотрудничестве с учреждениями и партнерами Европейского союза Литве удалось по крайней мере на несколько месяцев обеспечить себя антибактериальными препаратами

В настоящее время они являются дефицитом во многих странах Европы. В этом месяце в Литву поступило более десятков тысяч упаковок лекарств, содержащих амоксициллин.

Представители JUDU опубликовали список улиц в столице, на которых в 2022 году произошло больше всего ДТП

Пр. Laisvės – 24 ДТП;

ул. Ukmergės – 15;

ул. Žirmūnų – 11;

ул. Kalvarijų – 11;

пр. Savanorių – 11;

ул. T. Narbuto – 10;

ул. Geležinio Vilko – 10;

ул. Justiniškių – 10;

ул. Architektų – 9;

ул. Verkių – 8;

пр. Gedimino – 7;

ул. Santariškių – 7;

ул. Upės – 6

ш. Abiejų Tautų Respublikos – 5;

ул. Ateities – 5;

ул. Gariūnų – 5;

ул. Gelvonų – 5;

ул. Kareivių – 5;

пр. Konstitucijos – 5;

ш. Nemenčinės – 5;

ул. Salininkų – 5.

Туроператор турецкого капитала Anex Tour в июне начнет свою деятельность в Литве

Компания предложит поездки на отдых в Турцию, на курорты Анталийского региона. Компания также отмечает, что группа владеет собственными авиалиниями, сетями гостиниц и компаниями по организации отдыха.

Вильнюсский городской совет приступил к обсуждению платы по озеленению

Его цель — увеличить восстановительную стоимость срубленных деревьев примерно в десять раз. Физические или юридические лица, вырубающие деревья, должны будут выплачивать эти компенсации и обязаны пересадить вырубленные деревья. Совет проголосует по новым ставкам 29 марта.

Центробанк выпускает памятную монету «Вместе с Украиной»

Эту монету, как в нумизматической упаковке, так и в рулонах, можно приобрести с 9 марта в интернет-магазине Банка Литвы monetos.lb.lt

Как показало исследование, проведенное компанией Norstat по заказу ассоциации Lietuvos keliai («Литовские дороги»), 45% жителей страны положительно оценивают качество дорог в стране

40% оценивают их удовлетворительно, 15% – неудовлетворительно. Наиболее распространенной проблемой респонденты называют изношенные и неотремонтированные дороги, а 73% респондентов убеждены, что финансирование дорог страны слишком скудное.

В субботу, 11 марта, общественный транспорт в столице будет бесплатным

Он будет курсировать по субботнему расписанию.

1 апреля Ботанический сад Вильнюсского университета приглашает на практическую экскурсию в большую теплицу

В большую теплицу Ботанического сада можно попасть лишь во время экскурсий. Экскурсии пройдут: 10:45-12:00, 12:15-13:30, 13:45-14:00. Место встречи: у касс Ботанического сада (Kairėnų, 43). Организаторы просят не опаздывать. Регистрация по эл. почте: [email protected] Больше информации

«Почта Литвы» сообщает, что 11 марта изменится режим работы некоторых почтовых отделений

В день восстановления независимости Литвы будет работать только часть почтовых отделений в торговых центрах, некоторые отделения будут закрыты. В выходной день не будут также предоставляться услуги почтальона и курьера. Почтоматы LP EXPRESS будут работать, однако посылки не будут доставляться и вывозиться из них. Информация о режиме работы почтовых отделений в субботу, 11 марта.

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ

RADIO•R | TTS ВИСАГИНАС | ЛИТВА ЗА НЕДЕЛЮ | НОВАЯ КЛАЙПЕДА.НОВОСТИ