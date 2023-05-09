Новая марка в честь Дня Европы, повышение цен на железнодорожные билеты, «Янтарные выходные 2023» и другие новости

В честь Дня Европы во вторник, 9 мая, «Почта Литвы» выпускает в обращение новую почтовую марку

Она называется: Europa. Taika – didžiausia žmonijos vertybė («Европа. Мир — величайшая ценность человечества»). Марку создали художницы из Люксембурга Linda Bos и Runa Egilsdottir. Номинал почтовой марки 1,45 евро, тираж – 40 тыс. шт. Штемпелевание даты первого дня проходит в Вильнюсском почтовом отделении по адресу: ул. Totorių, 8.

Накануне, в День памяти жертв Второй мировой войны, от имени премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните были возложены цветы к Панеряйскому мемориалу

А также к памятнику деятелю украинского национального движения, писателю Тарасу Шевченко.

Минфин Литвы представил пакет поправок к налоговой системе – со следующего года может не остаться бизнес-удостоверений и действующих льгот на аренду жилья

Поэтому такой бизнес будет стоить дороже, пишет ru.Delfi.lt. По данным Государственной налоговой инспекции, фиксированный налог для тех, кто сдает жилье в аренду по бизнес-удостоверению, устанавливают муниципалитеты. Цена зависит от территории, на которой находится недвижимость. Горсоветы устанавливают льготы, например, для пенсионеров, одиноких родителей и т.д. Удостоверение можно брать на срок от 1 дня до года. Если не будет бизнес-удостоверений, не останется и льгот. Сейчас льготами пользуется почти половина жителей, сдающих жилье в аренду по бизнес-удостоверению.

Муниципалитет услышал жителей Вильнюса: восстановят ширину сужаемой улицы

Представители города сказали, что на перекрестке ул. T. Narbuto и Saltoniškių со стороны Жверинаса останется пять полос, как и было с начала появления островка безопасности: две в сторону Жверинаса и три – в сторону ул. T. Narbuto. Портал ru.Delfi.lt пишет о том, как столичный муниципалитет поясняет ситуацию.

«Мы услышали замечания жителей в связи с заторами на ул. Saltoniškių, поэтому приняли решение восстановить прежнюю ширину улицы. В соответствии с проектами тротуар и зеленую зону планировалось расширить за счет сокращения числа полос, но мы видим, что польза от такого решения меньше, чем создаваемые проблемы. Из запланированных элементов на этом участке появится только островок безопасности. Поскольку через ул. Saltoniškių будет проходить пешеходная и велосипедная тропа, а такую широкую улицу пересекать опасно, островок безопасности требуется по правилам. Островки безопасности появятся и на пешеходных переходах на кольцевой у бывшего педагогического университета», – сказал мэр города Валдас Бенкунскас.

С 1 июня проезд по железной дороге подорожает примерно на 11%

Lietuvos geležinkeliai сообщает, что с начала лета меняются цены на междугородние билеты в общественном транспорте – в среднем, на 11%. Представители компании поясняют, что эти изменения будут проявляться по-разному на каждом участке маршрута: «С учетом всех маршрутов и различных их участков цена стандартного билета 2-3 класса на поезд по конкретным направлениям может вырасти максимум до 2,30 евро. При этом пассажирская транспортная компания LTG Link планирует и дальше продолжать широкую политику скидок и льгот».

Будут увеличены скидки на ряд билетов для пассажиров, часто путешествующих на поездах. На некоторые билеты с ограниченным сроком действия скидки будут достигать 54 и 39 процентов (ранее к такому типу билетов применялись скидки в размере 50 и 35 процентов соответственно.

3 июня Клайпеда отпразднует начало лета первым фестивалем пляжных змеев Vėjų vėjai

Мероприятие, посвященное Международному дню защиты детей, не только побудит следить за ярким действием в небе или наслаждаться Клайпедским взморьем, но и предложит множество морских развлечений, познавательных мероприятий и музыкальных представлений. На прибрежной полосе протяженностью почти 400 метров развернется фиеста с участием 35 больших фигурных воздушных змеев. Их высота – до 25 метров. В небо поднимутся ветряные мельницы, осьминоги, корабли, морские животные и другие существа. А для того чтобы в клайпедское небо устремлялись не только большие профессиональные змеи, организаторы праздника приглашают детей, школьников, студентов, предприятия, организации сделать своих собственных воздушных змеев, и в день фестиваля запустить их ввысь. Подробности

Сеть супермаркетов Iki создала лимитированный торт «Евровидение», символично названный в этом году Čiūto tūto

Торт, выпущенный ограниченным тиражом, можно приобрести со вторника по 9,99 евро. Он будет продаваться в 138 магазинах по всей Литве. Представительница Литвы Моника Линките с песней Stay (в песне звучат строчки Čiūto tūto) выступит 11 мая, во второй части второго полуфинала конкурса. Она будет выступать предпоследней в своей группе – 15-й из 16 претендентов.

«Янтарные выходные 2023»: в ближайшую субботу Паланга приглашает всех желающих на необычный праздник

Уже в 15-й раз на курорте будет проводиться ежегодный «янтарный уик-энд», привлекающий большое внимание отдыхающих. В этом году он будет эксклюзивным, приуроченным к 770-летию Паланги, поэтому Bangpatys (человек волны) подготовит для янтарного дождя целых 77 горстей так называемого литовского золота. Во время фестиваля пройдут чемпионат по сбору янтаря, поиск янтарных сокровищ, конкурс самых красивых янтарных украшений и многое другое.

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