Повышенные пенсии и налог на регистрацию автомобилей, LEGO-голосование и другие новости

Пенсии по социальному обеспечению после индексации начинают выплачиваться с понедельника

В зависимости от места проживания и выбранного способа оплаты, они поступят к получателям до 26 января, сообщает Sodra. В январе получатели пенсий по старости, инвалидности, по случаю потери кормильца и вдовы будут получать повышенные суммы. У тех, кто получает досрочные пенсии по старости, повышение произойдет с февраля, так как эти пособия выплачиваются за предыдущий месяц, а не за текущий. С 2023 года увеличение средней пенсии составит 60 евро. Средний размер пенсии для людей с необходимым стажем вырос на 65 евро.

Министерство труда и социальной защиты предупреждает , что в этом месяце возможны задержки с выплатами пособий и выплат на детей

По словам Кристины Тумене, пресс-секретаря министерства, задержка связана с началом бюджетного года.

«В первый месяц года деньги обычно доходят до людей примерно в середине месяца, так как начинается бюджетный год. И обычно это происходит примерно 10 числа месяца. Поскольку детские деньги выплачиваются за предыдущий месяц, более высокая сумма поступит к получателям в феврале. А в этом месяце люди получат пособие на ребенка за декабрь», — сказала Кристина Тумене.

Меняется налог на регистрацию автомобилей

В соответствии с новой индексацией цен, тарифы Regitra будут обновлены и начнут действовать с сегодняшнего дня, говорится в пресс-релизе компании. Точный налог будет зависеть от уровня выбросов CO2 автомобиля и типа топлива. Например, если выбросы CO2 у автомобиля с бензиновым двигателем составляют 141 г/км, то налог составляет 30 евро. Умноженный на коэффициент индексации 1,349, опубликованный Государственным агентством данных, налог составит 40,47 евро. Все обновленные налоговые ставки можно увидеть в таблице:

В Литве продолжается строительство трех новых военных баз

Они будут использоваться для размещения собственных сил и сил союзников НАТО, находящихся в Литве, рассказал министр обороны Арвидас Анушаускас. По его словам, эти новые места размещения предоставят хорошие условия для военных и будут существенным вкладом в национальную безопасность страны. Речь идет о строительстве «с нуля», военные городки располагаются в районе Шяуляй, Вильнюса и Шилале.

Вильнюс объявляет о начале подготовки к экзамену по математике

Пробный экзамен по математике запланирован на 16 марта и будет проходить в условиях, приближенных к реальным. Экзамен не является обязательным, но ученикам рекормендуют его сдать. Предполагается, что это поможет абитуриентам подготовиться не только методологически, но и психологически. В конце этой недели все гимназии получат письмо с подробной информацией о регистрации на пробный экзамен и другие мероприятия. Кроме того, в преддверии теста планируется проведение целевых семинаров для учителей и учеников. Психологи будут читать лекции об управлении стрессом, формах релаксации, пользе физической активности и т.д. Напомним: результаты государственного экзамена по математике в прошлом году вызвали серьезную озабоченность — до 35% учащихся не сдали экзамен.

Каунасская районная публичная библиотека представляет очередную новинку библиотеки — книгомат

Это возможность получать предварительно заказанные книги бесконтактным способом 24 часа в сутки. Книгомат находится у главного входа в публичную библиотеку (Vytauto g. 21, Гарлява).

Паневежис станет еще одним городом страны с системой электронного билета

Городское самоуправление совместно с общественным предприятием Panevėžio keleivinis transportаs подписали договор о государственных закупках на приобретение, установку и ввод в эксплуатацию основных аппаратных средств, программного обеспечения и оборудования, необходимых для функционирования системы электронного билета.

В этом году 13 января – День защитников отечества – отметят необычным акцентом

По инициативе Государственного хора «Вильнюс» 12 января в храме С. Иоаннов при Вильнюсском университете состоится премьера масштабного хорового произведения «Балтийская месса». Для совместного творчества свои силы объединили композиторы трех стран Балтии, а произведение исполняют профессиональные хоры Эстонии, Латвии и Литвы. Бесплатная премьера «Балтийской мессы» состоится 12 января, в 20 ч. Это произведение также исполнят в Риге и Таллине.

Представители всемирно известного бренда Lego объявили о выборах нового официального набора

Каждый желающий может проголосовать и выбрать понравившегося кандидата. Среди кандидатов есть Каунасский дом Юргиса и Александры Ильинасов на улице K. Donelaičio, гордость каунасского межвоенного модернизма. Проголосовать можно тут

В первые выходные весны, с 3 по 5 марта, вновь будет проходить традиционная ярмарка ремесленников Kaziuko mugė 2023

Старый город столицы украсится разноцветными вербами и наполнится ароматами пряников и других угощений. Организаторы приглашают всех творческих людей, которые занимаются каким-либо ремеслом, а также фермеров, которые хотят продавать продукты собственного производства, до 20 января зарегистрироваться для участия в ярмарке. Более подробная информация

Жители города Григишкес отправили 700 писем с приглашением на празднование 700-летия Вильнюса и своего города

В течение нескольких недель школьники и пенсионеры, представители различных компаний и учреждений писали от руки на специально созданной бумаге приглашения, приглашая жителей других городов и местечек Литвы приехать в Вильнюс, но не пропустить и день рождения Григишкес. Дело в том, что Григишкес, который получил свое название от имени основателя бумажной фабрики Григаса Курецаса, в 2023 году отмечает свое столетие. Это единственный в Литве город, который является частью другого города, Вильнюса.

На Вильнюсской ратуше покажут документально-анимационный фильм

10-15 января 1923 года состоялось присоединение Клайпедского края к Литве, которое стало одним из важнейших геополитических достижений Литвы в ХХ веке. В честь 100-летия этого чрезвычайно важного для развития и статуса Литвы события 15 января состоится показ документально-анимационного фильма «Самый смелый шаг во внешней политике Литвы межвоенного периода», который будет транслироваться на стене Вильнюсской ратуши (со стороны ул. Vokiečių) с 17 до 21 час.