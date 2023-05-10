Электронные письма от мошенников под именем «Содры», рейтинг учебных заведений Литвы, подготовка к концерту Rammstein и другие новости

«Содра» сообщает, что на электронные ящики жителей страны приходят электронные письма от мошенников

«Содра» предупреждает, что данные письма не имеют к ней никакого отношения — важно не переходить ни по каким ссылкам, содержащимся в таких электронных письмах, пишет ru.Delfi.lt.

Сегодня у десятых классов началась проверка знаний

Они будут проходить электронный тест успеваемости. В этом учебном году в проверке достижений участвует 26 551 ученик. Тест PUPP начинается с письменного теста по литовскому языку и литературе, который состоит из двух частей: первая часть посвящена пониманию прочитанного, знанию и использованию языка, а вторая – письму. На первую часть теста отводится три часа. Устная оценка достижений по литовскому языку и литературе организуется по усмотрению школы во время учебного процесса. Позже десятиклассники сдают тесты по математике, а в школах с преподаванием на языках национальных меньшинств – по родному белорусскому, польскому, русскому и немецкому языкам.

Правительство планирует обсудить налоговую реформу на следующей неделе

Об этом сообщила BNS пресс-секретарь министра финансов, пишет LRT. На межведомственном совещании было решено отложить рассмотрение вопроса до следующей недели, так как в проекты еще необходимо внести технические исправления.

Геральдическая комиссия Литвы призывает государственные учреждения отказаться от использования украинской символики в своих аккаунтах в Facebook

Об этом говорится в обращении комиссии, направленном в Сейм и Правительство на прошлой неделе.

«Выражая большое уважение народу Украины, борющемуся за свободу, Комиссия не может, однако, положительно оценить замену символов официальных учреждений Литвы на символы Украины или их не всегда уместное сочетание», – говорится в сообщении.

Журнал Reitingai составил ежегодный рейтинг учебных заведений страны

Первые позиции в этом году традиционно остались неизменными. Лучшим университетом, как и прежде, остается Вильнюсский университет, среди гимназий лидируют Вильнюсский и Клайпедский лицеи, среди коллегий – Каунасская коллегия.

Парламентский Комитет по праву и правопорядку планирует точно определить мощность электросамокатов для использования в городе и центре города

А также допустимую скорость, с которой на них можно ездить, и указание, по какой части дороги или тротуара это делать. Также предлагают ограничить возраст водителей, ввести ограничение нагрузки: если водитель самоката едет с пассажиром, будет установлено обязательное использование шлемов и ограничен возраст.

В воскресенье, 14 мая, в столице будет проходить забег

Александр Сорокин, лучший ультрамарафонец всех времен, побивший пять мировых рекордов, будет стремиться к дальнейшему улучшению 100-километрового рекорда. Во время подготовки и проведения мероприятия, в субботу и воскресенье, в столичном районе Науйяместис будет ограничиваться движение.

10 июня Вильнюс станет мировой столицей холодного борща благодаря фестивалю Pink soup fest, который пройдет впервые в литовской столице

Специально для этого фестиваля, город украсят работы художницы Эгле Жвирблите. Больше информации о фестивале можно найти тут.

Столичное самоуправление сообщает, что во время подготовительных работ к концерту Rammstein в парке Вингис будет ограничено движение пешеходов и всех транспортных средств

Подготовительные работы начались 9 мая в 9 часов утра. Сначала будет оцеплена зона сцены парка Вингис, а движение прохожих будет запрещено до 24 мая. Огражденная территория будет расширена в период с 16 по 23 мая. В этот период будут демонтированы барьеры, ограничивающие доступ транспорта в парк Вингис, однако доступ будет открыт только для служебного транспорта и сотрудников учреждений парка. С 15 часов 22 мая до 2 часов ночи 23 мая парк будет открыт для всех посетителей. На улицах Eigulių, Birutės, Giraitės и Elektrinės будет введено одностороннее движение. В этот период будет продлено расписание движения маршрутов общественного транспорта, проходящих рядом с парком, а на улице Geležinio Vilko возле парка Вингис появится временная остановка общественного транспорта. Генеральная репетиция концерта пройдет 20 мая с 20 часов до полуночи – в это время на огороженную территорию будут пускать только приглашенных гостей.

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