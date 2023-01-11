Повышение пенсионного возраста, мероприятия в честь Дня защитников свободы, рождественская мистерия в Маркучяй и другие новости

О повышении пенсионного возраста

Ирена Сегаловичене, старший советник президента, утверждает, что сейчас не время для принятия решения о повышении пенсионного возраста в Литве до 72 лет. По ее словам, необходимо уделять больше внимания показателю продолжительности здоровой жизни и его увеличению, а пенсионная система не может быть построена без учета здоровья пожилых людей и эффективности политики здравоохранения. «В стратегическом плане правительства по здравоохранению мы видим, что ожидаемую продолжительность здоровой жизни в 65 лет планируется достичь только в 2030 году. Поэтому рассмотрение вопроса о повышении пенсионного возраста на семь лет в текущем периоде является неадекватным. Пенсионная система не может быть разработана без учета состояния здоровья людей пожилого возраста и эффективности политики в области здравоохранения», — добавила она.

Правительство одобрило законопроект о государственной границе и ее охране

Целью законопроекта является узаконивание политики разворота мигрантов. Министерство предлагает законодательно закрепить возможность на период экстремальных ситуаций и чрезвычайного положения не пускать на территорию Литовской Республики иностранцев, нарушающих порядок пересечения государственной границы.

Знают ли водители Правила дорожного движения?

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс провел традиционную встречу с начальником полиции Литвы Ренатасом Пожелой и начальником полиции Вильнюсского уезда Реналдасом Жеконисом. Мэр сказал, что у него было несколько просьб к полиции. Он попросил, чтобы во время экзаменов по вождению больше внимания уделялось правилам проезда кольцевых перекрестков.

По мнению мэра, новые кольцевые развязки в столице неплохие, просто водители не знают правил дорожного движения.

Партии провели жеребьевку, чтобы определить под каким номером они пойдут на предстоящих муниципальных выборах мэров и советов

В общей сложности 18 номеров были присвоены политическим организациям (16 из них разделили между собой представители политических партий). Во всех муниципалитетах номера будут одинаковыми.

В честь Дня защитников свободы в столице откроется мемориал Сейма 13 января

Он находился на ремонте с осени 2021 года. Обновленный мемориал, посвященный жертвам 13 января, и представленную в нем фотовыставку первые посетители смогут увидеть 12 января с 15:00 до 21:30 и 13 января с 12:30 до 14:30. В дальнейшем мемориал можно будет посещать по средам с 17 до 18 час., а также в первую субботу каждого месяца – с 12:30 до 13:30 час. (индивидуальным посетителям надо будет заранее зарегистрироваться по эл. почте: [email protected]).

13 января, когда в Литве отмечают День защитников свободы, по всей стране будут развеваться флаги

Каунас приглашает жителей Каунаса еще накануне, в четверг, собраться в саду Военного музея им. Витаутаса Великого. В пятницу утром на подоконниках зажгутся памятные свечи. А завершит программу мероприятие, посвященное 13 января, которое состоится в мемориальном комплексе Каунасского IX форта. Более подробная информация — на странице Каунасского самоуправления.

В четверг вечером в Клайпеде состоитс я забег, посвященный Дню защитников свободы

Старт — 12 января в 20 час. от Гируляйской телевизионной башни. Регистрация участников бесплатна, зарегистрироваться можно тут. Более подробная информация — на странице Клайпедского самоуправления.

Когда выгоднее всего идти в отпуск в 2023 году?

В Литве человеку, работающему в оплачиваемом ежегодном отпуске, выплачивается не зарплата, а отпускные. Поскольку мы обычно уходим в отпуск меньше чем на месяц, нам нужно перевести месячную зарплату в дневную, чтобы рассчитать сумму отпускных, которую мы получим за день отпуска. И она варьируется в зависимости от количества рабочих дней в месяце. Например, зарплата человека на руки составляет €1500. В январе 2023 года 22 рабочих дня (если вы работаете 5 дней в неделю). Это означает, что за рабочий день работник будет зарабатывать 68,18 евро. В феврале 19 рабочих дней, и человек будет зарабатывать 78,95 евро в день. Чем меньше рабочих дней в месяце, тем выше дневная заработная плата. Поэтому, прежде чем отправиться в отпуск, необходимо найти 3 месяца, предшествующих отпуску, в которых количество рабочих дней наименьшее. Это позволит вам получить наибольшую сумму отпускных.

Представлены проектные предложения про улучшению инфраструктуры в районе будущего Akropolis Vingis

В Вильнюсское городское самоуправление были представлены проектные предложения по улучшению объектов инфраструктуры в Вилкпеде, в районе планируемого многофункционального комплекса Akropolis Vingis в связи с будущей застройкой улиц Eigulių, Geležinio Vilko, Gerosios Vilties и M. K. Čiurlionio. Материалы проектных предложений опубликованы на сайте Вильнюсского городского самоуправления.

«Удобный доступ для пешеходов, велосипедистов и автомобилистов к будущему многофункциональному комплексу и обратно — одна из наших ключевых задач. Мы уделили много внимания поиску оптимальных решений, консультируясь с экспертами и специалистами Вильнюсского городского совета. Самая важная цель будущих изменений инфраструктуры — обеспечить удобный доступ к будущему району всеми видами транспорта и увеличить пропускную способность прилегающих улиц и перекрестков», — говорит Манфредас Даргужис, директор Akropolis Group.

Реконструкция помещений Каунасской Ратуши, начатая в прошлом году, набирает обороты

На данный момент забетонирован подвал, подготовлена шахта лифта, на чердаке установлены новые конструкции. Вскоре последуют отделочные работы. Если все пойдет по плану, туристы и молодожены вернутся в обновленное помещение в конце этого года.

Продолжается реконструкция Клайпедского государственного музыкального театра

В связи с его большими размерами работы планируется полностью завершить к концу этого года, а зрительный зал будет открыт уже в следующем году. По словам Наглиса Станцикаса, вице-президента КГМТ, 60-70% строительных работ уже завершены.

Maxima напоминает , что до 28 февраля можно обменять свои старые карты Ačiū на бесконтактные карты

Чтобы поменять карту, продиктуйте свой номер телефона на кассе и введите его в устройство для считывания карт, когда получите код подтверждения. Покупателям предлагается обновить свои карты до 28 февраля, когда истекает срок действия старых карт.

Рождественская мистерия в усадьбе Маркучяй

В декабре 2022 года в усадьбе Маркучяй впервые возродилась одна из праздничных рождественских традиций XIX- начала XX вв. – зал усадьбы украсили Рождественские ясли, иными словами — вертеп. Его создали прихожане Храма в честь Перенесения мощей святителя Николая Чудотворца. Посмотреть на вертеп можно до 13 января, а 14 января всех приглашают на особенное мероприятие — Рождественскую мистерию. Мероприятие Prakartėlė: istorija, tradicija, misterija начнется в Литературном музее А. Пушкина в субботу в 13 час. Необходима регистрация