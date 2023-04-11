Решение закончить отопительный сезон, продовольственная помощь малоимущим, открытие сезона в Аникщяй и другие новости

Самоуправления городов быстро и оперативно приняли решение закончить отопительный сезон

О решении закончить отопительный сезон уже сообщило столичное самоуправление, а также мэрии Паневежиса, Рокишкиса и некоторых других городов. Тепло перестанут подавать в квартиры в самое ближайшее время, но на полное отключение системы может понадобиться несколько дней.

Государственная налоговая инспекция информирует, что доходы, полученные в прошлом году, уже декларировали более миллиона жителей страны

Это означает, что с подачей деклараций люди в этом году не затягивают. В прошлом году декларации подали 1,5 млн жителей, из которых 91% сделали это вовремя. В этом году последний срок — 2 мая. Как говорится в сообщении ГНИ, декларации о доходах должны подать все жители страны, которые в прошлом году занимались индивидуальной деятельностью, даже в том случае, если они не получали доход.

Количество объявлений о вакансиях в Литве в марте выросло на 44,1%

Количество официальных вакантных мест, по данным Службы занятости, составляет 17,5 тысяч. Отмечался рост количества вакансий во всех самоуправлениях, за исключением Скуодасского, Риетавского и Зарасайского районов. Таковы основные показатели рынка труда за первый месяц весны. Об этом сообщается в пресс-релизе Службы занятости, пишет ru.Delfi.lt.

В апреле малоимущие жители страны получат вторую в этом году продовольственную помощь

По данным Министерства соцзащиты и труда, на нее могут рассчитывать более 200 тыс. человек. В этом году помощь малоимущим жителям Литвы будет оказываться также в июне, августе, октябре и декабре. А в июне и декабре корзина продовольственной помощи пополнится и средствами гигиены.

Столичное самоуправление сообщает, что уже рассмотрено 77% заявлений на компенсацию расходов на тепло, поданных в текущем отопительном сезоне

На этой неделе будут рассмотрены заявки, поданные с 8 по 10 ноября 2022 года.

В апреле из дворов в Вильнюсе вывезут восемь бесхозных автомобилей

Вильнюсский муниципалитет призывает владельцев неиспользуемых автомобилей, которые стоят во дворах, как можно скорее убрать их.

Новый Вильнюсский городской совет проведет свое первое заседание 26 апреля

На специальном торжественном заседании члены горсовета и мэр Вильнюса принесут присягу.

Grinda сообщает о том, какие работы планирует проводить на этой неделе

Возобновляются работы на ал. Saulėtekio – на этой неделе будут асфальтироваться подъезды к улице. Продолжается ремонт тротуаров на улицах Latvių, Pušų, Rinktinės, Vivulskio, Birželio 23-osios. Продолжается ремонт дорожного покрытия на улице Pylimo. Проводится ремонт колодцев дождевой воды на участках: Tverečiaus 14A, Tramvajų, 8, Elnių, Kubiliaus/Lukšio, Vokiečių, 3, Kalvarijų, 124, 147, 273. Продолжается ремонт коллектора дождевой воды на улице Geležinio Vilko после капитального ремонта кольца на пр. Konstitucijos. Работы ведутся в ночное время, с 22 до 6 часов. Проводятся и другие, не менее важные для города, работы.

Несмотря на то, что до лета остается еще два месяца, городские службы Клайпеды усиленно готовятся к началу теплого сезона

Об этом пишет Клайпедское самоуправление. Ведутся работы по благоустройству города, приводятся в порядок пляжи, идет подготовка фонтанов, выявляются возможные городские проблемы и планируются профилактические осмотры объектов. В этом месяце начнется интенсивная уборка улиц (в т.ч. вакуумными машинами). В День матери, 7 мая, в городе начнут работать фонтаны. Кроме того, в мае Клайпедское самоуправление планирует начать косить траву в скверах и парках (высота травы не должна превышать 12 см), а к концу месяца – высаживать цветы. В планах работ муниципалитета – ремонт улиц. О появляющихся на дорогах выбоинах можно сообщать по ссылке.

Кроме того, проводится ремонт дорожек, лестниц, смотровых площадок и других объектов на пляжах Клайпеды, а также закупается необходимое спасательное оборудование.

Министерство сельского хозяйства согласилось либерализовать в Литве производство домашних алкогольных напитков крепостью до 65 градусов

Проще говоря, планируется разрешить варить «самогон». Предлагается разрешить производство «самани» и других традиционных напитков, максимум 1000 литров в год, владельцам агротуристических усадеб – фермерам, которых насчитывается около 70, и сертифицированным производителям продуктов питания национального наследия – около 300.

В последние выходные апреля в Аникщяй состоится открытие летнего туристического сезона

Организаторы обещают, что целых три дня участники праздника будут бегать по городу, писать письма, обмениваться книгами, много гулять (по картам и без), оценивать новые рестораны, пить чай и пытаться дотянуться до ангелов. Состоятся также экскурсии, походы и забеги, ориентировочные игры, появятся развлечения для детей и многое-многое другое.

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