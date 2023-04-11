Новости

Решение закончить отопительный сезон, продовольственная помощь малоимущим, открытие сезона в Аникщяй и другие новости

Автор RADIO•R
RADIO•R в Telegram. Подпишись и читай новости из Литвы прямо сейчас

Самоуправления городов быстро и оперативно приняли решение закончить отопительный сезон

О решении закончить отопительный сезон уже сообщило столичное самоуправление, а также мэрии Паневежиса, Рокишкиса и некоторых других городов. Тепло перестанут подавать в квартиры в самое ближайшее время, но на полное отключение системы может понадобиться несколько дней.

Решение закончить отопительный сезон, продовольственная помощь малоимущим, открытие сезона в Аникщяй и другие новости

Решение закончить отопительный сезон, продовольственная помощь малоимущим, открытие сезона в Аникщяй и другие новости

Государственная налоговая инспекция информирует, что доходы, полученные в прошлом году, уже декларировали более миллиона жителей страны

Это означает, что с подачей деклараций люди в этом году не затягивают. В прошлом году декларации подали 1,5 млн жителей, из которых 91% сделали это вовремя. В этом году последний срок — 2 мая. Как говорится в сообщении ГНИ, декларации о доходах должны подать все жители страны, которые в прошлом году занимались индивидуальной деятельностью, даже в том случае, если они не получали доход.

Решение закончить отопительный сезон, продовольственная помощь малоимущим, открытие сезона в Аникщяй и другие новости

Количество объявлений о вакансиях в Литве в марте выросло на 44,1%

Количество официальных вакантных мест, по данным Службы занятости, составляет 17,5 тысяч. Отмечался рост количества вакансий во всех самоуправлениях, за исключением Скуодасского, Риетавского и Зарасайского районов. Таковы основные показатели рынка труда за первый месяц весны. Об этом сообщается в пресс-релизе Службы занятости, пишет ru.Delfi.lt.

В апреле малоимущие жители страны получат вторую в этом году продовольственную помощь

По данным Министерства соцзащиты и труда, на нее могут рассчитывать более 200 тыс. человек. В этом году помощь малоимущим жителям Литвы будет оказываться также в июне, августе, октябре и декабре. А в июне и декабре корзина продовольственной помощи пополнится и средствами гигиены.

Решение закончить отопительный сезон, продовольственная помощь малоимущим, открытие сезона в Аникщяй и другие новости

socmin.lrv.lt

Столичное самоуправление сообщает, что уже рассмотрено 77% заявлений на компенсацию расходов на тепло, поданных в текущем отопительном сезоне

На этой неделе будут рассмотрены заявки, поданные с 8 по 10 ноября 2022 года.

Решение закончить отопительный сезон, продовольственная помощь малоимущим, открытие сезона в Аникщяй и другие новости

Nuotr. Sauliaus Žiūros

В апреле из дворов в Вильнюсе вывезут восемь бесхозных автомобилей

Вильнюсский муниципалитет призывает владельцев неиспользуемых автомобилей, которые стоят во дворах, как можно скорее убрать их.

Решение закончить отопительный сезон, продовольственная помощь малоимущим, открытие сезона в Аникщяй и другие новости

Новый Вильнюсский городской совет проведет свое первое заседание 26 апреля

На специальном торжественном заседании члены горсовета и мэр Вильнюса принесут присягу.

Grinda сообщает о том, какие работы планирует проводить на этой неделе

Возобновляются работы на ал. Saulėtekio – на этой неделе будут асфальтироваться подъезды к улице. Продолжается ремонт тротуаров на улицах Latvių, Pušų, Rinktinės, Vivulskio, Birželio 23-osios. Продолжается ремонт дорожного покрытия на улице Pylimo. Проводится ремонт колодцев дождевой воды на участках: Tverečiaus 14A, Tramvajų, 8, Elnių, Kubiliaus/Lukšio, Vokiečių, 3, Kalvarijų, 124, 147, 273. Продолжается ремонт коллектора дождевой воды на улице Geležinio Vilko после капитального ремонта кольца на пр. Konstitucijos. Работы ведутся в ночное время, с 22 до 6 часов. Проводятся и другие, не менее важные для города, работы.

Решение закончить отопительный сезон, продовольственная помощь малоимущим, открытие сезона в Аникщяй и другие новости

Фото со страницы Grinda в фейсбуке

Несмотря на то, что до лета остается еще два месяца, городские службы Клайпеды усиленно готовятся к началу теплого сезона

Об этом пишет Клайпедское самоуправление. Ведутся работы по благоустройству города, приводятся в порядок пляжи, идет подготовка фонтанов, выявляются возможные городские проблемы и планируются профилактические осмотры объектов. В этом месяце начнется интенсивная уборка улиц (в т.ч. вакуумными машинами). В День матери, 7 мая, в городе начнут работать фонтаны. Кроме того, в мае Клайпедское самоуправление планирует начать косить траву в скверах и парках (высота травы не должна превышать 12 см), а к концу месяца – высаживать цветы. В планах работ муниципалитета – ремонт улиц. О появляющихся на дорогах выбоинах можно сообщать по ссылке.
Кроме того, проводится ремонт дорожек, лестниц, смотровых площадок и других объектов на пляжах Клайпеды, а также закупается необходимое спасательное оборудование.

Решение закончить отопительный сезон, продовольственная помощь малоимущим, открытие сезона в Аникщяй и другие новости

klaipeda.lt

Министерство сельского хозяйства согласилось либерализовать в Литве производство домашних алкогольных напитков крепостью до 65 градусов

Проще говоря, планируется разрешить варить «самогон». Предлагается разрешить производство «самани» и других традиционных напитков, максимум 1000 литров в год, владельцам агротуристических усадеб – фермерам, которых насчитывается около 70, и сертифицированным производителям продуктов питания национального наследия – около 300. 

В последние выходные апреля в Аникщяй состоится открытие летнего туристического сезона

Организаторы обещают, что целых три дня участники праздника будут бегать по городу, писать письма, обмениваться книгами, много гулять (по картам и без), оценивать новые рестораны, пить чай и пытаться дотянуться до ангелов. Состоятся также экскурсии, походы и забеги, ориентировочные игры, появятся развлечения для детей и многое-многое другое.

Решение закончить отопительный сезон, продовольственная помощь малоимущим, открытие сезона в Аникщяй и другие новости

Решение закончить отопительный сезон, продовольственная помощь малоимущим, открытие сезона в Аникщяй и другие новости

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
RADIO•R | TTS ВИСАГИНАС | ЛИТВА ЗА НЕДЕЛЮ | НОВАЯ КЛАЙПЕДА.НОВОСТИ

Tags:

Похожее

Рост цен на продукты, весенний субботник в Науйяместисе, очищенные от гаражей территории и другие новости

Рост цен на продукты, весенний субботник в Науйяместисе, очищенные от гаражей территории и другие новости

Автор RADIO•R
Курьерская доставка документа ВНЖ, реорганизация в Regitra, «Дерево года 2023», Margučių alėja и другие новости

Курьерская доставка документа ВНЖ, реорганизация в Regitra, «Дерево года 2023», Margučių alėja и другие новости

Автор RADIO•R
Поздравление с праздником Песах, график работы «Почты Литвы», мировой рекорд Аяны Лолат и другие новости

Поздравление с праздником Песах, график работы «Почты Литвы», мировой рекорд Аяны Лолат и другие новости

Автор RADIO•R
Сейм принял во втором чтении закон об ограничениях для граждан России и Беларуси 

Сейм принял во втором чтении закон об ограничениях для граждан России и Беларуси 

Автор RADIO•R
Новые образовательные программы в школах, видеокамеры в Старом городе, синие лягушки и другие новости

Новые образовательные программы в школах, видеокамеры в Старом городе, синие лягушки и другие новости

Автор RADIO•R
Логотип Вильнюсского саммита НАТО, 5 тысяч кустарников и саженцев для вильнюсцев, проект «Вильнюс в твоем рюкзаке» и другие новости

Логотип Вильнюсского саммита НАТО, 5 тысяч кустарников и саженцев для вильнюсцев, проект «Вильнюс в твоем рюкзаке» и другие новости

Автор RADIO•R
Важные изменения на дорогах с 1 апреля, новый размер выплат из «Содры», направления к врачу, спасение угря и другие новости

Важные изменения на дорогах с 1 апреля, новый размер выплат из «Содры», направления к врачу, спасение угря и другие новости

Автор RADIO•R
Закупка троллейбусов-электробусов, рост стоимости техосмотра, ремонт школьных стадионов и другие новости

Закупка троллейбусов-электробусов, рост стоимости техосмотра, ремонт школьных стадионов и другие новости

Автор RADIO•R
Смягченные ограничения для граждан Беларуси и России, пробный экзамен по математике, сон-трава и другие новости

Смягченные ограничения для граждан Беларуси и России, пробный экзамен по математике, сон-трава и другие новости

Автор RADIO•R