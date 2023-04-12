Экзамен по английскому для выпускников, акция «Лестница-2023», ТОП-20 лучших ресторанов Литвы и другие новости

Со среды и до конца недели 18 тыс. выпускников будут сдавать разговорную часть экзамена по английскому языку

Об этом объявило Национальное агентство по образованию. Другие иностранные языки – французский, русский и немецкий – также будут оцениваться на этой неделе. Остальные экзамены для выпускников начнутся 5 июня.

Во вторник в Вильнюсе официально закончился отопительный сезон

Подача тепла в жилые дома, административные здания и общеобразовательные учреждения Вильнюса будет приостановлена в среду.

Алитус в среду завершает отопительный сезон, Каунас сообщает об окончании отопительного сезона с четверга

Сегодня же отключается отопление в Вильнюсе, Пасвалисе и Рокишкисе. А Клайпеда, Шяуляй и Паневежис о дате завершения отопительного сезона пока не сообщали.

Общественная цена на электроэнергию с июля, скорее всего, будет ниже 28 центов, поэтому государственной компенсации не будет

Об этом заявила премьер-министр Ингрида Шимоните.

«Очень вероятно, что регулируемая цена, которая будет утверждена с 1 июля, точно не будет выше нынешней цены, до которой мы компенсируем. Это означает, что компенсировать будет нечего», – сказала премьер-министр во вторник в интервью Info TV, пишет LRT.

Правительство намерено продолжить резкое повышение акцизов на топливо, особенно на дизельное

А также ввести с 2025 года налог на выбросы CO2, который добавит как минимум несколько центов к цене литра бензина и дизельного топлива.

Министр окружающей среды Симонас Гентвилас говорит, что такие решения обусловлены международными обязательствами по снижению загрязнения окружающей среды транспортом. Если они не будут соблюдаться, то уже через несколько лет Литва может столкнуться со штрафами в сотни миллионов евро.

После трехлетнего перерыва, 13-14 апреля, Каунасский центр культуры в 48-й раз приглашает на фестиваль любительских театров Kauno Rampa

В программе бесплатного фестиваля – репертуар для детей и взрослых. Фестиваль пройдет в Каунасском центре культуры по адресу: пр. Vytauto, 79. С полным репертуаром бесплатного фестиваля можно ознакомиться тут.

В среду в каунасском 50-метровом бассейне Girstutis стартует открытый чемпионат Литвы по плаванию 2023 года

Четырехдневные соревнования – один из самых важных стартов года для пловцов нашей страны. Участники соревнований пройдут отборы на Чемпионат мира по водным видам спорта в Фукуоке, Япония и на летние Олимпийские игры, которые пройдут в следующем году в Париже. В Каунасе стартуют Рута Мейлутите, Джюгас Мишкинис, Андрюс Шидлаускас и Котрина Тетеревкова. Данас Рапшис пропустит национальный чемпионат, так как в это время будет участвовать в международных соревнованиях в Стокгольме.

В Литве госучреждениям предложили соревноваться друг с другом в количестве шагов, которые проходят сотрудники по лестницам для экономии электроэнергии

Об этом сообщает LRT со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения. Акцию «Лестница-2023» инициировал Минздрав совместно с компанией Turto bankas. Министр здравоохранения Арунас Дулькис отметил, что по физической активности литовские дети и подростки не отличаются от своих сверстников в Евросоюзе, но во взрослом возрасте уровень активности снижается. По его словам, это сказывается и на общем состоянии здоровья в стране. Поэтому важно поощрять жителей возвращаться к положительным привычкам.

Tablein Diners’ Awards 2022 объявила ТОП-20 лучших ресторанов Литвы

Эта премия является единственной в своем роде в стране, поскольку оценивают рестораны посетители, а не жюри. Лучшим рестораном второй год подряд стал ресторан Amandus (Вильнюс). Шеф Дейвидас Праспаляускас несколько раз признавался лучшим шеф-поваром Литвы. Ресторан находится в Ужуписе, и «удивляет гостей неожиданными вкусовыми сочетаниями, которые пробуждают чувства, обогащают организм, а особая атмосфера дегустационных ужинов шеф-повара никого не оставляет равнодушным». Полный список ТОП-20 ресторанов.

Платформа Wolt начинает предлагать услуги доставки еды 24 часа в сутки в Вильнюсе, Риге и Таллинне

Как пишет madeinvilnius.lt, 12 апреля пользователи приложения смогут заказать еду из примерно 20 ресторанов Вильнюса в любое время суток, в любой день недели, сообщила компания. Среди ресторанов, которые будут доступны 24 часа в сутки через Wolt, – McDonald’s, Jammi, Chief Pizza, Azerai и другие.

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