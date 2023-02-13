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Новый короткий номер 1855, экзамены в 11-м и 12-м классах, программа Книжной ярмарки и другие новости

Автор RADIO•R
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Начал работать короткий номер 1855 для информирования о выборах

Эта услуга может быть платной для некоторых операторов связи, предупреждает Главная избирательная комиссия. На короткий номер 1855 можно звонить до 19 марта с 7 часов утра до 8 часов вечера каждый день, включая выходные. Согласно объявлению ГИК, по этому номеру можно узнать, включены ли вы в список избирателей, на каком избирательном участке голосовать, доступен ли конкретный избирательный участок для людей с ограниченными возможностями, где и когда можно проголосовать заранее, как проголосовать в случае болезни, если вы не можете приехать на участок, а также как связаться с муниципальной или районной избирательной комиссией.

Новый короткий номер 1855, экзамены в 11-м и 12-м классах, программа Книжной ярмарки и другие новости

Новый короткий номер 1855, экзамены в 11-м и 12-м классах, программа Книжной ярмарки и другие новости. Nuotr. — Julius Kalinskas / BNS

Анализ, проведенный по заказу Министерства охраны окружающей среды, показал, что модернизация многоквартирных домов до класса энергоэффективности «А» является выгодной

Несмотря на увеличение стоимости реновации, ежемесячные платежи увеличиваются незначительно, а за 20-летний период жильцы дома сэкономят более 200 000 евро на счетах за отопление, говорится в пресс-релизе министерства. Агенство по управлению проектами охраны окружающей среды (APVA) планирует в ближайшее время объявить прием заявок на модернизацию многоквартирных домов.

Генеральный комиссар полиции Ренатас Пожела предлагает провести аудит школ и детских садов Вильнюса, чтобы оценить ситуацию с безопасностью детей

Мэр столицы Ремигиюс Шимашюс не возражает против этой идеи. По словам пресс-секретаря Департамента полиции Рамунаса Матониса, в ходе аудита, будут оцениваться различные аспекты безопасности в столичных школах и детских садах, в том числе наблюдение за территорией и выявление посторонних лиц.

Со следующего года выпускные экзамены будут разделены на два года: 11 класс и 12 класс

Одиннадцатиклассники будут набирать 40% своей будущей итоговой оценки на так называемом «промежуточном» экзамене, который будет сдаваться исключительно в электронном виде. Это, по словам руководителей крупных школ, будет непростой задачей, поскольку в учебных заведениях не так много компьютеров, как учеников, сдающих экзамены. В свою очередь, Национальное агентство по образованию убеждено, что в школах есть компьютеры и что ответственность за планирование ресурсов школы лежит на директорах.

Новый короткий номер 1855, экзамены в 11-м и 12-м классах, программа Книжной ярмарки и другие новости

Движение по дороге национального значения № 196 Арегала – Расейняй – Крижкалнис по мосту через реку Дубиса, находящимся на 13,46 км этой дороги, закрыто

Движение транспорта перенаправляется по другим дорогам. Решение о закрытии движения по указанному мосту было принято после осмотра моста и констатации ухудшения состояния несущих конструкций по сравнению с предыдущей оценкой состояния конструкции. Дирекция автомобильных дорог Литвы проводила мониторинг изменений состояния этого моста, сообщается в пресс-релизе ведомства.

Обсудив вопрос о том, чем можно было бы заменить в литовских школах русский язык, Минобразования предложило со следующего учебного года заменить его польским языком

Однако некоторые эксперты относятся к этой идее пессимистично. Они говорят, что учителей не хватило бы даже на город Вильнюс. Кроме того, в будущем профессионалов может не хватать в самих польских школах. Преподаватели польского языка готовятся как специалисты по изучению родного языка, поэтому обучать иноязычных учеников им было бы сложно. Учебников также нет, их пришлось бы покупать в Польше.

Для граждан Литвы, проживающих за рубежом, стоимость оформления новой ID-карточки с июля будет вдвое ниже при условии, что вместе с карточкой выдается и новый паспорт

На этой неделе правительство снизило цены со 100 евро до 50 евро. Предполагается, что это побудит литовцев, живущих за границей, заказывать ID-карту вместе с паспортом.

Банковские карты остаются самым популярным видом оплаты в странах Балтии

Такие результаты показало исследование, проведенное Norstat для SEB. В Литве 7 из 10 респондентов указали, что предпочитают расплачиваться карточками, по сравнению с 6 из 10 респондентов в Латвии и Эстонии.

Минздрав инициирует изменения, которые позволят увеличить срок действия направления от врача общей практики до 180 дней

В настоящее время максимальный срок составляет 60 дней. Изменения направлены на уменьшение неудобств для пациентов и врачей, вызванных слишком короткими направлениями. Пациенты, часто, не могли записаться к врачу-специалисту в течение этого срока.

Литовские аэропорты одними из первых в Европе завершили подготовку помещений для современной системы пограничного контроля

Планируется, что в этом году на пограничных постах заработает новая система прибытия-убытия (Entry-Exit System). Это нововведение напрямую коснется граждан третьих стран, которые впервые прибудут в страны Евросоюза (Шенгенской зоны) — им придется проходить дополнительную процедуру регистрации перед пересечением границы.

23-26 февраля в LITEXPO будет проходить 23-я Вильнюсская книжная ярмарка

Портал madeinvilnius.lt сообщает, что стала известна программа ярмарки. В четверг состоится День друзей — в этот день выставку смогут бесплатно посетить библиотекари, у которых есть соответствующие удостоверения. В пятницу пройдет День впечатлений, в субботу — День встреч, в воскресенье — День семьи. Программа мероприятийНовый короткий номер 1855, экзамены в 11-м и 12-м классах, программа Книжной ярмарки и другие новости

Новый короткий номер 1855, экзамены в 11-м и 12-м классах, программа Книжной ярмарки и другие новости

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