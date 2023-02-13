Новый короткий номер 1855, экзамены в 11-м и 12-м классах, программа Книжной ярмарки и другие новости

Начал работать короткий номер 1855 для информирования о выборах

Эта услуга может быть платной для некоторых операторов связи, предупреждает Главная избирательная комиссия. На короткий номер 1855 можно звонить до 19 марта с 7 часов утра до 8 часов вечера каждый день, включая выходные. Согласно объявлению ГИК, по этому номеру можно узнать, включены ли вы в список избирателей, на каком избирательном участке голосовать, доступен ли конкретный избирательный участок для людей с ограниченными возможностями, где и когда можно проголосовать заранее, как проголосовать в случае болезни, если вы не можете приехать на участок, а также как связаться с муниципальной или районной избирательной комиссией.

Анализ, проведенный по заказу Министерства охраны окружающей среды, показал, что модернизация многоквартирных домов до класса энергоэффективности «А» является выгодной

Несмотря на увеличение стоимости реновации, ежемесячные платежи увеличиваются незначительно, а за 20-летний период жильцы дома сэкономят более 200 000 евро на счетах за отопление, говорится в пресс-релизе министерства. Агенство по управлению проектами охраны окружающей среды (APVA) планирует в ближайшее время объявить прием заявок на модернизацию многоквартирных домов.

Генеральный комиссар полиции Ренатас Пожела предлагает провести аудит школ и детских садов Вильнюса, чтобы оценить ситуацию с безопасностью детей

Мэр столицы Ремигиюс Шимашюс не возражает против этой идеи. По словам пресс-секретаря Департамента полиции Рамунаса Матониса, в ходе аудита, будут оцениваться различные аспекты безопасности в столичных школах и детских садах, в том числе наблюдение за территорией и выявление посторонних лиц.

Со следующего года выпускные экзамены будут разделены на два года: 11 класс и 12 класс

Одиннадцатиклассники будут набирать 40% своей будущей итоговой оценки на так называемом «промежуточном» экзамене, который будет сдаваться исключительно в электронном виде. Это, по словам руководителей крупных школ, будет непростой задачей, поскольку в учебных заведениях не так много компьютеров, как учеников, сдающих экзамены. В свою очередь, Национальное агентство по образованию убеждено, что в школах есть компьютеры и что ответственность за планирование ресурсов школы лежит на директорах.

Движение по дороге национального значения № 196 Арегала – Расейняй – Крижкалнис по мосту через реку Дубиса, находящимся на 13,46 км этой дороги, закрыто

Движение транспорта перенаправляется по другим дорогам. Решение о закрытии движения по указанному мосту было принято после осмотра моста и констатации ухудшения состояния несущих конструкций по сравнению с предыдущей оценкой состояния конструкции. Дирекция автомобильных дорог Литвы проводила мониторинг изменений состояния этого моста, сообщается в пресс-релизе ведомства.

Обсудив вопрос о том, чем можно было бы заменить в литовских школах русский язык, Минобразования предложило со следующего учебного года заменить его польским языком

Однако некоторые эксперты относятся к этой идее пессимистично. Они говорят, что учителей не хватило бы даже на город Вильнюс. Кроме того, в будущем профессионалов может не хватать в самих польских школах. Преподаватели польского языка готовятся как специалисты по изучению родного языка, поэтому обучать иноязычных учеников им было бы сложно. Учебников также нет, их пришлось бы покупать в Польше.

Для граждан Литвы, проживающих за рубежом, стоимость оформления новой ID-карточки с июля будет вдвое ниже при условии, что вместе с карточкой выдается и новый паспорт

На этой неделе правительство снизило цены со 100 евро до 50 евро. Предполагается, что это побудит литовцев, живущих за границей, заказывать ID-карту вместе с паспортом.

Банковские карты остаются самым популярным видом оплаты в странах Балтии

Такие результаты показало исследование, проведенное Norstat для SEB. В Литве 7 из 10 респондентов указали, что предпочитают расплачиваться карточками, по сравнению с 6 из 10 респондентов в Латвии и Эстонии.

Минздрав инициирует изменения, которые позволят увеличить срок действия направления от врача общей практики до 180 дней

В настоящее время максимальный срок составляет 60 дней. Изменения направлены на уменьшение неудобств для пациентов и врачей, вызванных слишком короткими направлениями. Пациенты, часто, не могли записаться к врачу-специалисту в течение этого срока.

Литовские аэропорты одними из первых в Европе завершили подготовку помещений для современной системы пограничного контроля

Планируется, что в этом году на пограничных постах заработает новая система прибытия-убытия (Entry-Exit System). Это нововведение напрямую коснется граждан третьих стран, которые впервые прибудут в страны Евросоюза (Шенгенской зоны) — им придется проходить дополнительную процедуру регистрации перед пересечением границы.

23-26 февраля в LITEXPO будет проходить 23-я Вильнюсская книжная ярмарка

Портал madeinvilnius.lt сообщает, что стала известна программа ярмарки. В четверг состоится День друзей — в этот день выставку смогут бесплатно посетить библиотекари, у которых есть соответствующие удостоверения. В пятницу пройдет День впечатлений, в субботу — День встреч, в воскресенье — День семьи. Программа мероприятий

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