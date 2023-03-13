Самые пассивные избиратели на выборах, транспортные потоки столицы, «Лекарственное растение — 2023» и другие новости

Согласно данным Главизбиркома, самыми пассивными избирателями на выборах в самоуправления страны были избиратели в возрасте 18-24 лет

Только 33,4% из них пришли на избирательные участки. Самыми активными были избиратели в возрасте 65-74 лет (59,1%). Наиболее активными в первом туре выборов были избиратели из Бирштонаса (65,5%), Пагегяй (64,3%), Лаздияй (59,6%), Шальчининкай (59,5%) и Шилале (58,9%). Наименее активными на выборах были избиратели из города Паневежис (41,5%), Мажейкяйского района (41%), города Клайпеда (40,8%), Шяуляйского района (40,4%) и Паневежисского района (38,2%).

В рамках празднования Дня восстановления независимости Литвы в вильнюсской Ратуше прошло чествование столичных учащихся, прославляющих литовскую столицу своими достижениями

В лауреаты «Малого Христофора» попала, например, команда Lituanica X за продвижение имени Вильнюса и Литвы в области робототехники. Ученики Юлюс Аугустайтис, Дайнюс Ужусенис, Рокас Кирдулис, Дейвидас Шаткаускас, Матас Чюжелис и Криступас Шилале создали прототип шлема для курьеров на самокатах, который был признан лучшим инновационным проектом.

Пиюс Мачюлис, выпускник Вильнюсского лицея, добился высоких результатов в географии. Обойдя 200 учащихся из 54 стран, он завоевал золотую медаль и вместе со своей командой стал лучшим в Европе, уступив на мировом первенстве только Сингапуру.

Награда присуждена Еве Равлушевич, которая в составе польского ансамбля народной песни и танца Wilenka способствовала продвижению культуры и традиций поляков, живущих в Литве, на международном уровне.

Этим и другим лауреатам награды вручал мэр столицы Ремигиюс Шимашюс.

Парламентская фракции «Во имя Литвы» зарегистрировала поправки к закону о контроле над оружием

Если парламент одобрит эти поправки, то для самозащиты газовые баллончики категории D смогут использовать (но не покупать) постоянные жители Литвы с 14 лет. Эти средства самозащиты им смогут давать родители, опекуны. По действующим законам, газовые баллончики могут использовать лица не младше 18 лет.

Компания JUDU проанализировала транспортные потоки Вильнюса за прошлый год

Как оказалось, в пробках жители столицы проводят более 2,5 часов. Именно столько длились утренний и вечерний пики движения в Вильнюсе.

«Наблюдается тенденция к опережению вечернего пика. В будние дни движение начинает усиливаться уже в 14:00, а первые заторы обычно начинаются в 14:40 или 15:20», — говорит аналитик JUDU.

Grinda сообщила о том, какие работы будет проводить на текущей неделе

В зависимости от погодных условий запланировано:



Устранение ям на дорогах после зимы. Особое внимание уделяется центральной части города (Сянаместис, Науйяместис, Шнипишкес, Жверинас) и северной (Веркяй, Жирмунай, Антакальнис). Сообщить о ямах на дорогах можно по тел. 1355 или электронной почте [email protected]

Ремонт тротуаров на ул. Šv. Mykolo.



Приведение в порядок мостовой на ул. Pylimo.



Ремонт дорожки на ул. Maišiagalos, 35A.



Ремонт колодцев для сбора дождевой воды и стоков на улицах Arsenalo, V. Vrublevskio, Akademijos.



Приведение в порядок колодцев для сбора дождевой воды по адресу: ул. Žirmūnų, 55, 57.



На проспекте Savanorių в Вильнюсе открылся автономный магазин Iki нового формата

Вход и оплата в магазине возможны только с помощью банковской карты. Отсканировав банковскую карту на входе в магазин на специальном терминале, покупатель может войти в магазин, удобно и быстро выбрать товар и подтвердить оплату при выходе. В процессе покупки покупатель может складывать все товары в свою сумку или рюкзак. А искусственный интеллект на выходе списывает покупки с карточки автоматически. Магазина можно найти по адресу пр. Savanorių 187 D, на территории АЗС Neste.

13-14 мая в Вильнюсе пройдет архитектурный уикенд Open House Vilnius

В этом году будут открыты 60 зданий. А экскурсии будут проводиться не только на литовском, но и на английском и украинском языках. Дни «открытой архитектуры» — это период, когда закрытые от посторонних глаз здания города открывают свои двери для посетителей. В рамках мероприятия можно будет заглянуть в министерства, посольства, помещения банков, в Президентский дворец и многие другие здания.

Неделя венгерской гастрономии пройдет в Вильнюсе с 14 по 18 марта

В семи ресторанах будут специальные блюда и карта вин.

1 апреля отмечается 444-й день рождения Вильнюсского университета (VU)

По этому случаю Ботанический сад VU подготовил подарок любителям природы. В этот день для посетителей сада всех возрастов, молодых и пожилых, пройдут три образовательных мероприятия «Самые красивые цветы Большой оранжереи Ботанического сада Вильнюсского университета». Можно будет не только погулять по любимому саду, но и попасть в тропический сад в Большой оранжерее. Он расположен в Ботаническом саду VU в Кайренай (ул. Kairėnų, 43). Для этого обязательна предварительная регистрация: 𝐞𝐥. 𝐩. 𝒅𝒂𝒊𝒗𝒂.𝒌𝒓𝒖𝒕𝒖𝒍𝒊𝒆𝒏𝒆@𝒃𝒔.𝒗𝒖.𝒍𝒕. Как только группы посетителей наполнятся, регистрация будет приостановлена.

В целях поддержки традиций травничества и знакомства общественности с разнообразием лекарственных растений, научное и фармацевтическое сообщества Литвы выбрали лекарственное растение года

«Лекарственным растением — 2023» стал чабрец. При этом специалисты отмечают, что несмотря на то, что это растение облегчает простуду и кашель, улучшает пищеварение, у него все же есть противопоказания и нежелательные эффекты, о которых важно не забывать.

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