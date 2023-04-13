Индекс качества жизни, интерактивная карта мостов, компенсируемые товары для диабетиков и другие новости

Индекс качества жизни на странице Lietuvosfinansai.lt Министерства финансов пополнился данными 2021 года

Выяснилось, что Вильнюс стабильно занимает в этом списке первое место. TOP-5 самоуправлений остался неизменным, только Каунасский район превзошел самоуправление Клайпеды (по сравнению с 2020 г.). В 2021 г. на первом месте было Вильнюсское городское самоуправление, на 2-м – самоуправление Каунаса, на 3-м – Каунасского района, на 4-м – Клайпеды и на 5-м – Неринги.

До первого заседания нового Вильнюсского городского совета осталось две недели, но какой будет правящая коалиция и кто займет самые важные посты, пока держится в секрете

Избранный мэр Валдас Бенкунскас говорит, что переговоры ведутся, но он пока не может раскрывать более конкретные детали. Однако он признает, что разговаривал с представителями всех избранных фракций и ожидает конструктивной работы, а насколько – будет видно, когда работа начнется.

Дирекция автомобильных дорог Литвы создала интерактивную карту, на которой показаны 72 моста в плохом состоянии, которые в настоящее время планируется ремонтировать

На карте также отмечены проектные, подрядные и строительные работы и содержится информация, связанная с проектом, говорится в пресс-релизе. Карту можно найти тут

Начинается второй этап реконструкции Вильнюсской телебашни

В пресс-релизе указывается, что во время работ по реконструкции деятельность телебашни не будет приостановлена, посетителей будут принимать и обслуживать в обычном режиме.

Около полутысячи выпускников будут вынуждены пересдавать разговорную часть экзамена по английскому языку, поскольку вчера «застревала» электронная система

«В течение всего дня каждые 20 минут учащиеся регулярно получали задания. Всего было дано 20 комплектов заданий. На одном из заданий система дала сбой, и некоторым ученикам пришлось перенести разговорную часть», – пояснила представитель Национального агентства по образованию Юргита Кажукаускайте-Сарницкене. Со среды до конца недели 18000 выпускников сдают разговорную часть государственного экзамена по английскому языку, а также французский, немецкий, русский.

С 1 июля увеличится объем компенсируемых товаров для людей с диабетом

Взрослым будут компенсировать иглы, необходимые для введения лекарств, чего до сих пор не было. Также увеличится количество компенсируемых полосок для проверки глюкозы. С 1 июля люди с сахарным диабетом первого типа будут получать по 1200 полосок в год (теперь 900 полосок). Людям с диабетом 2 типа будет возмещаться 600 полосок в год (сейчас 300). По данным Министерства здравоохранения, это коснется в общей сложности почти 30 тыс. пациентов.

29 апреля всех неравнодушных к природе Гослесничество Литвы приглашает высаживать новые леса

Мероприятие пройдет по всей Литве, планируется посадить 2,8 млн деревьев – столько, сколько человек проживает в Литве. Начало в 10 час. Необходима регистрация

В пятницу, 14 апреля, в 17 час. Тракайский замок приглашает на торжественную церемонию и концерт в честь Международного дня культуры

Вход свободный.

В субботу, 15 апреля, в столичном районе Науйяместис состоится субботник «Зеленая волна»

Здесь на участке около 1,5 км будет высажено более 1500 кустов. Во время подготовки и проведения субботника на улице T. Ševčenkos будет временно ограничиваться движение. Вся подробная информация – на странице столичного самоуправления.

В Вильнюсе стартует десятый сезон аренды велосипедов Cyclocity Vilnius

В этом году в городе будет доступно 300 велосипедов, цены остаются неизменными. Об этом рассказала генеральный директор JCDecaux Lietuva Жанета Фомова. Билет на одну поездку, который дает возможность кататься в течение 30 минут, будет стоить 0,50 евро. Традиционно в этом сезоне доступны долгосрочные абонементы. Чтобы передвигаться по столице на велосипеде, достаточно загрузить мобильное приложение на свой смартфон и купить нужный абонемент. А если мобильного телефона нет, можно купить абонемент на сайте cyclocity.lt и привязать его к своей Карте вильнюсца.

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