Любовь на каунасских улицах, прозрачность самоуправлений, новая идея для LEGO и другие новости

В День влюбленных по улицам Каунаса курсирует специально украшенный троллейбус 14-го маршрута с лозунгом «Каунас везет любовь»

Для пассажиров специального троллейбуса в утренние и вечерние часы пик подготовлены музыкальные сюрпризы.

Уровень прозрачности литовских самоуправлений стал значительно выше

Согласно исследованию прозрачности самоуправлений, проведенному литовским отделением Transparency International в конце минувшего года, за неполные 10 лет общий уровень прозрачности литовских самоуправлений вырос в полтора раза.

В 2022 году муниципалитеты набрали 85 баллов из 100, в 2018 году – 69 баллов, в 2014-м — 56. В этом опросе Вильнюс делит 6-8-е места с Приенайским районом и Висагинасом.

Больше всего о своей деятельности сообщают самоуправления г. Паневежиса (99 баллов), Алитусского (97 баллов), Молетского (97 баллов), Кайшядорисского (97 баллов), Шяуляйского (97 баллов), Приенайского (96 баллов) районов, г. Висагинаса (96 баллов), г. Вильнюса (96 баллов). Меньше всего – Рокишкисского (67 баллов) и Шальчининкайского районов (67 баллов), а также г. Каунаса (65 баллов).

Каунас приглашает выбрать лучшего медицинского работника

Награда «Медицинский работник года» — это ежегодная городская инициатива, призванная от имени всех жителей Каунаса поблагодарить работникам здравоохранения. Номинации принимаются до 2 марта. Город присудит 3000 евро специалистам здравоохранения, занявшим первое место. В конкурсе «Медицинский работник года» могут принять участие семейные врачи, врачи-специалисты, медсестры, работники скорой помощи и здравоохранения, работающие в Каунасе.

Вильнюсское самоуправление дало согласие на изменение названия Литературного музея им. Александра Пушкина в Маркучяй

Хотя городской совет ранее планировал обсудить этот вопрос, он был отложен до окончания выборов.

«Музей был назван в честь Пушкина в 1948 году, поэтому наша цель — восстановить историческое название — Музей-усадьба Маркучяй», — говорит Тадас Римджюс, советник Вильнюсского городского совета. По мнению Вильнюсского городского совета, после выборов должна решиться не только судьба названия Пушкинского музея.

Ответы должны получить и другие учреждения. Например, дом-музей Венцловы, который в прошлом году стал предметом ожесточенных общественных дебатов.

По случаю 700-летия Вильнюса Украина передает в дар столице Литвы выставку

Выставку составляют 33 шедевра живописи из двух главных подразделений Львовской национальной художественной галереи имени Бориса Возницкого, которые находятся во дворце Потоцких и дворце Лозинского. Об этом сообщил музей Великокняжеского дворца.

«Эти картины являются краеугольными камнями постоянных экспозиций, шедеврами европейского живописного искусства», — говорится в сообщении музея.

Сейчас детские каникулы, а некоторые родители уезжают с детьми еще до начала каникул, тогда отпуск стоит дешевле

В некоторых случаях за это грозят штрафы, рассказывает портал Delfi. Представитель Государственной службы по защите прав детей и усыновлению Угне Клингере сказала LNK, что штрафы не получат те родители, которые уехали раньше, уведомив об этом руководство школы и обсудив отъезд с учителями.

«Главное – если вы едете в отпуск не на каникулах, надо договориться с учителями, школой. Также, чтобы ребенок сделал все необходимое, нагнал одноклассников», – сказала LNK Клингере.

Она напомнила, что родители отвечают за обучение детей, они должны гарантировать, что ребенок в отъезде не отстанет от программы. «Согласно Кодексу административных нарушений, за препятствие учиться родителям и опекунам грозят штрафы. Но, как я говорила, это крайняя мера. Штрафы немаленькие, но первый раз штраф бывает 100 евро. Сначала вообще только предупреждение. На практике таких ситуаций немного, но они были», – сказала Клингере, заметив, что о таких случаях сообщают школы.

В Вильнюсе составлен ТОП-5 самых неаккуратных площадок и контейнеров для сбора мусора за январь

На этих площадках чаще всего оставляется много крупногабаритных отходов, нарушения фиксируются каждую неделю. В список попали:

ул. Parko, 48 (Новая Вильня)

ул. Fabijoniškių, 1 (Фабийонишкес)

ул. Vilniaus, 43, (Григишкес)

ул. Viršuliškių, 65 (Виршулишкес)

пр. Savanorių, 74 (Вилкпеде)

Дирекция автомобильных дорог Литвы сообщает о проводимых работах

С 20 февраля продолжатся работы по реконструкции моста, расположенного на 5,151 км дороги государственного значения Аристава-Кедайняй-Цинкишкяй. Кроме того, для удобства пешеходов будет перестроен и временный понтонный пешеходный мост через Невежис. Поскольку работы начнутся раньше 15 марта (когда должен был закончиться технологический перерыв), ожидается, что движение по мосту возобновится раньше намеченного срока — примерно в июне.

Кроме того, проводятся дополнительные работы по креплению перил моста через Нерис в Каунасе (южный мост, расположенный рядом с ремонтируемым мостом А. Мешкиниса). В настоящее время пользоваться мостом безопасно, сообщается в пресс-релизе. Работы планируется выполнить в течение двух недель, так как длина закрепляемых перил (с учетом обеих сторон) составляет около 1 км. Сообщается также, что в минувшую пятницу была получена информация о повреждении перил моста, это повреждение было сразу же устранено.

В Литве покажут фильм Евгения Афинеевского «FREEDOM ON FIRE — Борьба Украины за свободу»

Документальный фильм-исследование мужества украинского народа на фоне войны, которая сейчас происходит в Украине. Фильм переносит зрителей через войну, которая началась сразу после Майдана в 2014 году и продолжается до российского вторжения в 2022 году. Через личные истории мирных жителей, детей, солдат, врачей, пожилых людей страны, журналистов, религиозных лидеров и международных волонтеров нам показывают дневник миллионов людей, чьи жизни были перевернуты с ног на голову в результате этой войны. Сеансы фильма будут показаны в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Шальчининкай и Пабраде. Все сеансы бесплатные.

Один из пользователей платформы LEGO ideas решил довольно оригинально отметить 700-летие Вильнюса

Он хочет добиться того, чтобы башня замка Гедиминаса стала конструктором LEGO, рассказывает madeinvilnius.lt. Предложенная идея требует поддержки почти 10 000 пользователей. Если этот порог будет достигнут, идея перейдет в стадию рассмотрения. На этом этапе ее начнет изучать «Совет LEGO», состоящий из дизайнеров, менеджеров по продукции и других членов команды. Будут созданы модели, чтобы определить, соответствует ли их концепция стандартам продукции LEGO. К ним относятся такие факторы, как игровой потенциал, безопасность и совместимость с брендом LEGO. Такой процесс проходит каждый потенциальный продукт LEGO. На данный момент идея набрала чуть более 2400 сторонников, на голосование дается около 200 дней. Ссылка на идею

После двухлетнего перерыва Stintapūkis возвращается на Куршскую косу

С 17 по 19 февраля в Неринге организуется традиционный праздник корюшки, уникальных развлечений и хорошего настроения. Всех гостей ждут концерты, ярмарки и развлечения. Все мероприятия бесплатные.

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