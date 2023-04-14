«Хорошее» состояние здоровья пенсионеров, акция «Нажми на осторожность», поджоги травы и другие новости

В 2021 году 41% европейцев старше 65 лет оценивали состояние своего здоровья как «хорошее» и «очень хорошее»

Об этом свидетельствуют данные Европейского бюро статистики (Eurostat), пишет ru.Delfi.lt. Наименьшая доля таких ответов была получена в Литве и Латвии. Самые высокие оценки собственного здоровья были зафиксированы среди пожилых жителей Ирландии (65,8%), Швеции (61,9%) и Бельгии (59,3%). Реже всего состояние своего здоровья как «хорошее» и «очень хорошее» характеризовали опрошенные в Литве (9,8%), Латвии (14,5%), Португалии (16,8%), Хорватии (20,8%) и Эстонии (23,3%). При этом вариант «очень хорошее» в Литве выбрали только 0,2% респондентов, в Латвии — 0,3%, в Эстонии — 1,5%.

С окончанием зимнего сезона продолжились работы по строительству велосипедно-пешеходной дорожки на ул. T. Narbuto в столице

Когда работы завершатся, жители районов Каролинишкес, Юстинишкес, Виршулишкес и Пилайте смогут еще удобнее и быстрее добираться до центра города. Подсчитано, что ежедневно по участку протяженностью 2,8 км перемещается около 100 тыс. человек, однако большая часть из них предпочитают машину или общественный транспорт. Ожидается, что с появлением велодорожки больше вильнюсцев захотят воспользоваться экологически чистым транспортом. Ширина пешеходной дорожки, которую предстоит установить, составит от 1,5 до 3 метров, в зависимости от рельефа местности. Велосипедной – от 2,5 до 3,5 метров. Вдоль дорожек будет оборудовано освещение. Но и это еще не все изменения. От проспекта Laisvės до пешеходного виадука на ул. T. Narbuto в обоих направлениях будет оборудована полоса A – это позволит автобусам и троллейбусам передвигаться гораздо быстрее, минуя часть пробок.

Литовская администрация безопасности на транспорте запускает акцию «Нажми на осторожность»

Она направлена на информирование водителей электросамокатов об их правах и обязанностях на дороге. Первым шагом стало обозначение велосипедной дорожки возле Белого моста в столице эмблемой акции, означающей, что самокаты относятся к категории велосипедов и должны перемещаться по велосипедным дорожкам везде, где они есть. Ожидается, что рисунок, появившийся в многолюдной части города, напомнит водителям самокатов, что они обязаны соблюдать и другие правила дорожного движения, применимые к велосипедистам.

Министерство транспорта сообщило, что 11-12 июля, во время саммита НАТО в Литве, с учетом требований безопасности НАТО будут запрещены все полеты в воздушном пространстве в радиусе 30 км от выставочного комплекса Litexpo

Полеты в Вильнюсе будут ограничиваться чуть больше суток — с полудня 11 июля до 14 часов 12 июля. По данным «Аэропортов Литвы», из-за этого 26-часового ограничения будет отменено более 100 рейсов из Вильнюса. Авиакомпании заранее предупредят пассажиров о планируемых отменах рейсов. Отмечается, что в связи с более высоким, чем обычно, движением самолетов и загруженностью аэропортов Вильнюса и Каунаса возможны также сбои и задержки воздушного движения. Если есть такая возможность, рекомендуется в указанный период, с 12 часов 11 июля до 14 часов 12 июля, отказаться от полетов в Вильнюс и Каунас, а также из этих городов.

В среду сотрудники Вильнюсской инспекции Департамента охраны окружающей среды совместно с представителями Военно-воздушных сил Литвы на вертолете совершили целевой вылет для выявления территорий, загрязненных отходами

В ходе вылета экологи зафиксировали 18 возможно загрязненных мест на территории Вильнюса и Швенченского района. Экологи сфотографировали загрязненные отходами участки и определили их координаты. Далее будет проводиться расследование.

14 апреля Государственная служба охраняемых природных территорий и Дирекция национальных и региональных парков Литвы приглашают сообща отметить международную инициативу географических мероприятий «Ночь географии»

Будут организованы походы, экскурсии, соревнования, во время которых можно будет ближе познакомиться с охраняемыми территориями. Государственная служба охраняемых природных территорий представит эксклюзивную тему о заповедниках ночного неба (angl. dark-sky preserves), а гости мероприятия – Sky Chasers LT – расскажут истории о жемчужинах ночного неба. Мероприятие начнется в 18 часов в Национальном центре посетителей охраняемых территорий (ул. Antakalnio, 25). Для тех, кто пока еще не знаком с этой темой: заповедники и парки ночного неба — это такие территории, где естественное ночное небо защищено от освещения, связанного с деятельностью человека.

В эту субботу жители Вильнюса приглашаются на субботник в Науяместисе

«Зеленая волна» будет проходить на улице T. Ševčenkos, там ограничат движение транспорта. На участке протяженностью более 1,5 км будет высажено более 1500 кустарников. Вся подробная информация – на странице столичного самоуправления.

Продолжается регистрация на «Национальный лесосад», который состоится в этом году 29 апреля

Гослесничество Литвы приглашает присоединиться к мероприятию всех жителей Литвы, которые неравнодушны к природе. Мероприятие пройдет по всей Литве, планируется засадить целых 800 га леса 2,8 миллионами деревьев – то есть, количеством, равным числу жителей Литвы. Регистрация

Сотрудники Департамента охраны окружающей среды, к которым уже поступают сообщения о поджогах травы, предупреждают: этим наносится огромный вред природе

Как отметил глава Вильнюсского правления Департамента Эдгарас Скребе, сжигание травы приносит большие убытки. Огонь повреждает верхний, гумусовый, слой почвы. Вместе с растениями, их семянами и всходами гибнет множество пауков, насекомых и беспозвоночных. Пламя убивает ящериц, ежей, зайцев, гнездящихся птиц и их птенцов. Однократное сжигание травы снижает плодородие почвы на 5-8 процентов. Огонь часто перекидывается на леса, торфяники или усадьбы людей, а продукты горения загрязняют воздух и наносят вред здоровью человека.

Литовский музей театра, музыки и кино отмечает 700-летие Вильнюса уникальной выставкой, приглашающей полюбоваться на костюмы самых могущественных правителей и правительниц мира

На выставке «Правители и правительницы» представлены костюмы, созданные разными художниками для оперных, драматических и кукольных спектаклей с 1963 по 2017 год для театров Вильнюса, Каунаса и Клайпеды. Среди экспонатов выставки – театральные костюмы Дали Матайтене, Людаса Труйкиса, Арунаса Тарабильды, Янины Малинаускайте, Генрикаса Ципариса, Евы Шимуконите, Регины Сонгайлайте-Бальчиконене и Агне Кузмицкайте. Об этом рассказывает портал LRT.

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