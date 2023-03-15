10 наград Вильнюса на выставке MIPIM, автомобили Google Street View в Литве, 38 540 гусей на озере Жувинтас и другие новости

Вильнюс снова завоевал множество наград на выставке недвижимости MIPIM

На крупнейшей в мире выставке недвижимости в Каннах мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс получил от имени столицы 10 наград в категории средних городов. В нескольких категориях Вильнюс выступил на выставке даже лучше, чем в прошлом году. Например, в категории экономического потенциала город поднялся с 3-го места на 2-е, благоприятной для бизнеса среды – с 6-го на 3-е, в сфере привлечения человеческого капитала – с 3-го на 2-е, а в категории стратегии привлечения прямых иностранных инвестиций остался на 2-м месте. В общей категории средних городов будущего Вильнюс занял на выставке второе место, после Цюриха.

Сегодня президент Гитанас Науседа и первая леди страны приняли участие в презентации виртуального обучающего сайта Pilietiškumo mokykla («Школа гражданственности»)

Созданная по инициативе президента виртуальная обучающая площадка Pilietiškumo mokykla презназначена для предоставления информации о государстве, развития гражданственности и гражданского самосознания. Пользоваться новой платформой приглашаются учителя, учащиеся и все граждане Литвы. Виртуальную «Школу гражданственности» можно найти по ссылке: pilietiskumomokykla.lt

Regitra сообщает, что при оформлении номерных знаков вынуждена отклонять пятую часть всех запросов

При принятии решения о присвоении какой-либо комбинации номерного знака всегда учитывается, как она может выглядеть в дорожном движении (как в Литве, так и за границей). Номерные знаки, которые могут быть связаны с Россией, вообще не выдаются. Например, по решению компании были изъяты номерные знаки с аббревиатурами KGB, RU, SU, MIG 029, MIG 290. Кроме того, после российского вторжения в Украину Regitra предложила клиентам бесплатно обменять таблички MOSCOW, RUSSIA и MIG29, несмотря на то, что они были выпущены намного ранее. То же самое касается номерного знака M0IMIR. Несмотря на то, что эта комбинация была выдана несколько лет назад, еще до военных действий России в Украине, Regitra связалась с владельцем таблички и предложила ее заменить.

«Почта Литвы» сообщила, что временно приостанавливает отправку почтовых посылок с товарами в Россию

Письменная корреспонденция (т. е., письма и открытки) будет отправляться по-прежнему. Как поясняется, ранее «Почта Литвы» отправляла посылки в Россию транзитом через «Почту Латвии». Однако «Почта Латвии» сообщила, что для надлежащего соблюдения санкций ЕС в отношении РФ она больше не будет принимать почтовые отправления с каким-либо содержимым, если не будут предоставлены дополнительные данные, описывающие категорию отправлений. А поскольку «Почта Латвии» не установила переходный период для внесения изменений, «Почта Литвы» не могла подготовиться к ним заранее. На данный момент «Почта Литвы» ищет способы решения вопроса и сообщит о возобновлении услуг дополнительно.

Этой весной автомобили Google Street View снова появятся на дорогах Литвы

В ближайшие месяцы они посетят многие города и дороги по всей стране — от Вильнюса, Каунаса и Клайпеды до Плунге, Зарасай и Тельшяй. Главная цель повторной поездки — обновить изображения городов, дорог и автомагистралей Литвы на картографической платформе Google Maps.

Турецкий туроператор Coral Travel в летний сезон будет выполнять прямые чартерные рейсы из Каунаса в Анталию

Об этом сообщает портал LRT со ссылкой на представительство компании в Литве. Пресс-секретарь компании Lietuvos oro uostai (Литовские аэропорты) говорит, что последний раз авиарейсы из Каунаса в Турцию выполнялись десять лет назад. Как говорится в сообщении, полеты начнутся 27 апреля и продлятся до 28 октября. Самолеты турецкой авиакомпании Freebird Airlines будут летать из Каунаса два раза в неделю.

С завершением зимнего сезона столичная компания Grinda подвела некоторые итоги

Минувшая зима была исключительной как по пикам осадков, так и по огромным перепадам температур. Поэтому для обеспечения бесперебойного движения по улицам столицы приходилось практически ежедневно проводить профилактическую обработку дорог, а во время снегопадов иногда работать круглосуточно. В течение четырех месяцев, с середины ноября до середины марта:

🚛 дорожная техника проехала 438 тысяч. км — это расстояние в 10 раз длиннее экватора!

🚛 было расходовано около 30 тыс. тонн технической соли и около 15 тыс. тонн песчано-солевой смеси.

Но главное, по словам представителей Grinda, — что компания начала измерять (и показывать общественности) показатели качества работы. Например, на странице grinda.lt/gatviu-prieziura-ziema можно посмотреть, как содержатся улицы с наибольшей интенсивностью движения, которые важно очистить в течение 3, 4 или 5 часов после окончания снегопада.

Дирекция автомобильных дорог Литвы объявляет о начале ежегодного конкурса рисунков «Безопасное движение на дорогах 2023»

Работы шести победителей конкурса будут затем размещаться в павильонах специально выбранных остановок по месту жительства победителей. К участию в конкурсе приглашаются ученики общеобразовательных учреждений, члены общественных организаций и сообществ. Желающим принять участие в конкурсе предлагается до 7 апреля зарегистрироваться по месту жительства. Работы надо будет представить до 12 мая. Оценка работ будет проходить до 19 мая, а победители станут известны 31 мая. Дополнительная информация: lakd.lt/saugaus-eismo-svietejiska-veikla

Сообщение с Каунасскими клиниками вскоре станет удобнее – начался капитальный ремонт улицы Эйвеню

Водителей призывают обращать внимание на временные дорожные знаки. Во время работ планируется заменить покрытие проезжей части, привести в порядок тротуары, освещение и кольцевую развязку. Работы будут проходить в четыре этапа, на это время участникам дорожного движения потребуются понимание и терпение, пишет Каунасское самоуправление.

В Клайпеде идет подготовка к запуску электроавтобусов-катамаранов

Планируется, что они будут курсировать по реке Дане с мая по октябрь. В оставшееся до запуска электроавтобусов время будет проводиться строительство пешеходных дорожек, площадок и понтонных причалов.

Дирекция биосферного заповедника Жувинтас сообщила , что насчитала рекордное количество гусей, ночевавших в заповеднике, — 38 540

«Сегодня утром было зафиксировано самое большое количество гусей, ночевавших на озере Жувинтас за всю историю наблюдений. Видимо, управляя этой территорией, мы что-то делаем правильно», — говорит дирекция заповедника.

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