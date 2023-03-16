Более 25 млн евро подоходного налога от VMI, бесплатное молоко у здания парламента, пробуждение клещей и другие новости

Государственная налоговая инспекция (VMI) сообщает, что уже вернула жителям страны более 25 млн евро подоходного налога

Напомним, что заполнить декларации следует до 2 мая. Сделать это можно на сайте VMI: deklaravimas.vmi.lt

Сегодня последний день досрочного голосования во втором туре муниципальных выборов в 34 самоуправлениях страны

Избирательные участки для досрочного голосования закроются сегодня в 20 часов вечера. Основной день голосования — 19 марта. В этот день избиратели будут обязаны прибыть на участки того самоуправления, где они декларировали место жительства до 4 января текущего года.

15 марта во дворике Вильнюсского университета прошла торжественная церемония, во время которой зачитали имена 1785 человек, спасавших евреев во время Второй мировой войны

В мероприятии приняла участие премьер-министр Ингрида Шимоните. Первой литовкой, которую удостоили звания «Праведник мира», стала в 1966 году Она Шимайте. Всего таким статусом наделили 924 жителей страны (больше — только у Нидерландов). Напомним, что с 2023 года 15 марта отмечается в Литве как День спасителей евреев.

Фермеры до сих пор не могут договориться с Минсельхозом о компенсациях

Поэтому 23 марта у здания парламента Литвы они проведут большую акцию протеста, во время которой будут бесплатно раздавать молоко жителям. Об этом пишет ru.DELFI.lt. Представитель кооператива Eko Tikslas Миндаугас Петкявичюс сказал, что в акции должны принять участие около 2500 фермеров, в их числе гости из Латвии.

«Во время акции будут бесплатно раздавать молоко», – сказал он.

По словам Петкявичюса, на акции фермеры выдвинут свои требования и будут добиваться встречи с премьер-министром Ингридой Шимоните. Напомним, что молочные хозяйства в Литве протестуют уже больше месяца из-за низких закупочных цен на молоко. Минсельхоз выделил на выплаты фермерам 8 млн евро, фермеры требуют 40 млн евро.

В пятницу и субботу, 17-18 марта, в магазинах будет проводиться весенняя акция продовольственного банка Maisto bankas

Жителей 70 разных городов Литвы приглашают поддержать людей, нуждающихся в продуктах питания. Пожертвованные продукты будут переданы 323 неправительственным организациям, которые распределят эти продукты людям, находящимся в тяжелом финансовом положении.

Скорее всего будет принято решение, что родители смогут оправдывать от 4 до 10 пропусков школы ребенком в месяц

Об этом заявила министр образования Юргита Шюгждинене. По ее словам, министерство намерено принять конкретное решение, которым оно ограничит возможность родителей оправдывать многократные пропуски обычной запиской. Решение будет принято к началу следующего учебного года. По словам министра, скорее всего, будет создана возможность для школьной администрации получать медицинскую информацию при подключении к системе e.sveikatа. При этом представители министра здравоохранения говорят, что внедрение таких возможностей в систему электронного здравоохранения теоретически возможно, однако на это потребуется больше времени.

Национальная библиотека имени Мартинаса Мажвидаса передаст 60 муниципалитетам компьютеры, компьютерную технику и программное обеспечение на сумму почти 5,8 млн евро

Затем самоуправления передадут это оборудование публичным библиотекам на своих территориях. Это решение было одобрено правительством на заседании в среду.

Землевладельцам, желающим привести в порядок берега водоемов на своей земле, следует подождать

15 марта вступает в силу запрет на работы по очистке водоемов. Запрет важен для весеннего нереста и миграции водоплавающих птиц и продлится до 30 июня. Об этом сообщается в пресс-релизе Департамента охраны окружающей среды.

В Клайпедской университетской больнице проведена первая роботизированная операция с использованием искусственного интеллекта

Как рассказывает klaipeda.zanedeliu.lt со ссылкой на портал Klaipeda.diena, Клайпедская университетская больница – первое и пока единственное медицинское учреждение в Литве и странах Балтии, где внедрена и успешно развивается роботизированная хирургия. В среду во время операции пациенту удалили рак толстой кишки. В этой больнице уже было проведено около 150 подобных операций, но это был первый случай, когда использовались некоторые функции искусственного интеллекта.

«Робот не оперирует, хирург оперирует с помощью робота. В этом вся суть. Робот направляется хирургом и повторяет движения и действия, но с помощью искусственного интеллекта некоторые движения становятся еще более точными», – объясняет Раймондас Шяулис, руководитель отделения акушерства и гинекологии больницы.

Национальный центр общественного здоровья напоминает, что с приходом весеннего тепла пробуждаются от спячки клещи

Клещи зимуют под снежным и лиственным покровом, но начинают пробуждаться, когда температура воздуха поднимается до 4-5 градусов тепла. Сезонный рост заболеваемости болезнями, которые передают эти кровососущие, приходится на июнь-октябрь. Наиболее эффективной мерой профилактики клещевого энцефалита является прививка. При этом вакцины от болезни Лайма не существует, от нее могут защитить лишь общие профилактические меры.

Ауримас Валуявичюс продолжает путешествие по Атлантическому океану уже 80 дней

«Появился благоприятный ветер, поэтому удается преодолеть больше морских миль, но все равно пока нет чудес. Ближе к Карибским островам ветер автоматически ослабнет, значит не будет сильного ветра, поэтому приходится довольствоваться тем, что дает природа. Съедена уже примерно половина запасов, этому я рад, потому что лодка стала легче. Я не упускаю случая и половить рыбу. Время от времени мимо проходят суда, иногда по рации удается пообщаться с ними. Позавчера вдали видел хвост серого кита, он был шириной с мою лодку, это незабываемая картина», – рассказал путешественник.

Напомним, что цель путешественника — пересечь Атлантический океан с континента на континент на одноместной весельной лодке за 110 дней и таким образом отметить 90-летие полета Дарюса и Гиренаса, зафиксировать литовский и побить мировой рекорд. Сделав это, путешественник станет частью истории — первым литовцем и третьим человеком в мире, преодолевшим такой маршрут.

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