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Цены на продукты, пешеходный мост над улицей Тауро, катание на самодельных санях и другие новости

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Литва — на втором месте по росту инфляции в Европе: цены на продукты достигли своего максимума

По данным Евростата, Литва является почти бесспорным лидером по росту цен на продукты питания: в прошлом году цены выросли на 34,7% (ноябрь 2022 г. по сравнению с ноябрем 2021 г.). Жители Литвы являются одними из самых больших потребителей продуктов питания в ЕС — 20,3%. Больше Литвы на продукты питания тратят только румыны (25,2%), а меньше всех — люксембуржцы (8,5%). Самыми дорогими продуктами в Литве стали горох (82,1%), ячневая крупа (78,7%), сало (77,2%) и перловая крупа (70,9%). Несколько снизились цены на чернику (-19,4%), киви (-12,9%) и чеснок (-8,3%).

Цены на продукты, пешеходный мост над улицей Тауро, катание на самодельных санях и другие новости

Цены на продукты, пешеходный мост над улицей Тауро, катание на самодельных санях и другие новости

Вильнюсцев ждут перемены: над улицей Тауро появится пешеходный мост

В ноябре 2022 года муниципалитет информировал жителей столицы Литвы о том, что начинается подготовка к приведению в порядок окружения вокруг будущего Национального концертного зала. Одна и частей проекта – строительство пешеходного виадука, который соединит Науяместис со Старым городом над улицей Tauro. Вскоре на территории горы около ул. Памянкальне начнутся подготовительные работы, проведут археологические исследования. Весной начнется следующий этап – приведут в порядок парковки у ул. Pamėnkalnio, зальют фундамент для виадука над ул. Tauro, начнутся общие работы на горе, проложат инженерные сети, посадят новые растения и т.д.

Цены на продукты, пешеходный мост над улицей Тауро, катание на самодельных санях и другие новости

© Vilniaus savivaldybė

Платформа транспортных услуг Bolt вносит изменения в свою работу

В настоящее время компания тестирует решение на основе искусственного интеллекта, которое распознает по лицу, предоставляет ли услугу тот же человек, который изображен на водительском удостоверении. Приложение просит водителей сделать селфи, а система сравнивает изображения. Водители, не представившие селфи или не получившие подтверждение личности, не смогут предоставлять транспортные услуги. Компания утверждает, что это решение позволит исключить возможность использования чужого аккаунта, а также сделать поездки на платформе более безопасными.

Цены на продукты, пешеходный мост над улицей Тауро, катание на самодельных санях и другие новости

Изменения в движении автобусов

Susisiekimo paslaugos сообщает, что с 17 января, учитывая просьбы пассажиров общественного транспорта Вильнюса, будет скорректировано расписание автобусных маршрутов 38, 114 и 26.

Цены на продукты, пешеходный мост над улицей Тауро, катание на самодельных санях и другие новости

Фото — JUDU.lt

Конкурс «Здоровый и стильный выбор»

Vilniaus vandenys совместно с Вильнюсским городским самоуправлением организует конкурс дизайна «поилок» для воды. В конкурсе могут принять участие ученики 5-12 классов школ города Вильнюса, которым предлагается создать стильный дизайн (рисунок) для своей будущей «поилки». Более подробную информацию о конкурсе дизайна «поилок» для воды «Здоровый и стильный выбор» и о том, как принять участие в конкурсе, можно найти на сайте Gertuviukonkursas.lt

Цены на продукты, пешеходный мост над улицей Тауро, катание на самодельных санях и другие новости

В столичном микрорайоне Пашилайчяй открылась первая сертифицированная клиника для кошек в Литве — PetCity Domus Pro

«Кошкам нужен покой и тишина, но шум и лай собак, которые часто слышны в обстановке ветеринарных клиник, могут их очень беспокоить», — говорит врач-ветеринар Лайма Наугжемене.

По ее словам, зоны приема разделены на две части, чтобы собаки со своими хозяевами находились по разные стороны от кошек, и не возникало прямого контакта между ними.

Цены на продукты, пешеходный мост над улицей Тауро, катание на самодельных санях и другие новости

5-дневный международный фестиваль для детей и молодежи — KITOKS’23 — начался в Вильнюсе, в Menų spaustuvė

Фестиваль встречает гостей лозунгом «Вдохновляющие связи» и программой современного исполнительского искусства, ориентированной на подростков, в которой представлены не только работы литовских художников, но и норвежские, швейцарские и бельгийские спектакли! Полная программа фестиваля — menuspaustuve.lt

Цены на продукты, пешеходный мост над улицей Тауро, катание на самодельных санях и другие новости

Bilietai.lt начинает продажу билетов на матчи «Финала четырех» Евролиги

Исторический финал европейского клубного баскетбольного турнира, который впервые пройдет в Литве, состоится на арене «Жальгирис» в Каунасе 19-21 мая. Билеты на матчи «Финала четырех» Евролиги можно будет приобрести во всех кассах Bilietai.lt и онлайн на сайте www.bilietai.lt со вторника (17 января), 10 часов утра.

Официально подтверждена дата второго матча мужской сборной по футболу

19 ноября сборная Литвы на выезде сыграет со сборной Кипра, сообщает LFF. Первый контрольный матч пройдет 27 марта сборная Литвы сыграет со сборной Грецией.

На этой неделе в Литве стартует кампания «Велосипед для Украины»

Министерство транспорта и связи совместно с украинской общественной организацией Forza приглашает граждан и бизнес пожертвовать велосипеды народу Украины. Планируется, что кампания продлится до 11 марта.

Цены на продукты, пешеходный мост над улицей Тауро, катание на самодельных санях и другие новости

vilnius .lt

C 26 января по 2 февраля состоится фестиваль французского кино «Зимние экраны»

Он будет проходить  в кинотеатрах «Скалвия», «Пасака» в Вильнюсе и «Ромува» в Каунасе. В программу фестиваля в Вильнюсе и Каунасе войдут последние французские фильмы и встречи с кинематографистами. Билеты на фестивальные показы уже можно приобрести в кассах этих кинотеатров и на их сайтах.

Цены на продукты, пешеходный мост над улицей Тауро, катание на самодельных санях и другие новости

18 февраля жителей и гостей Вильнюса ждут традиционные соревнования по катанию на самодельных санях

Мероприятие, которое до сих пор проводилось на Лепкальнисе, переезжает на гору Таурас. Организаторы мероприятия Red Bull Jump & Freeze приглашают к участию не только команды, но и зрителей, которые смогут бесплатно насладиться зимним безумием.

Цены на продукты, пешеходный мост над улицей Тауро, катание на самодельных санях и другие новости

Фото — welovelithuania.com

Цены на продукты, пешеходный мост над улицей Тауро, катание на самодельных санях и другие новости

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