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Столица — в лидерах престижного рейтинга, акция «Просьба беспокоить», прогулки на природе и другие новости

Автор RADIO•R
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Financial Times: Вильнюс — на второй строчке рейтинга продвинутых в финансово-экономическом отношении городов Европы

Второй год подряд в категории городов средней величины Вильнюс занимает второе место. Он получил награды во всех номинациях, по которым проводилась оценка. Следует отметить, что в своей категории Вильнюс уступил место лишь Цюриху, который занял первую строчку рейтинга.

«Эксперты, которые в прошлом году оценивали развитие Вильнюса, его инновационность и способность адаптироваться к рыночным условиям, присудили городу награды во всех категориях оценки: экономический потенциал, благоприятная для бизнеса среда, стратегия иностранных инвестиций и привлечение человеческого капитала», — сообщил об итогах рейтинга представитель Вильнюса по развитию туризма и бизнеса. Об этом пишет агентство Go Vilnius.

Столица &#8212; в лидерах престижного рейтинга, акция «Просьба беспокоить», прогулки на природе и другие новости

Столица — в лидерах престижного рейтинга, акция «Просьба беспокоить», прогулки на природе и другие новости

24-26 февраля гостиницы Вильнюса приглашают всех желающих в гости: открыть двери и посмотреть, где останавливаются туристы города

Восемнадцать отелей столицы присоединились к акции «Просьба беспокоить». Во время нее сотрудники и гиды отелей проведут бесплатные экскурсии для жителей Вильнюса, расскажут об особых прихотях своих гостей и покажут апартаменты, в которых останавливались члены королевских семей и главы государств. В акции принимают участие следующие отели:

  • Ratonda Hotel,
  • Neringa hotel,
  • Holiday Inn Vilnius,
  • St. Palace Hotel,
  • Hilton Garden INN Vilnius City Centre,
  • Radisson Blu Royal Astorija,
  • Hotel Park Inn by Radisson Vilnius,
  • Moon Garden,
  • Railway Apartments,
  • Downtown Forest Hostel,
  • Calvary Hotel,
  • Artagonist Art Hotel,
  • Pacai Hotel,
  • Courtyard Vilnius City Centre,
  • Corner Hotel,
  • Comfort Hotel LT – Rock ‘n’ Roll Vilnius,
  • Grand Hotel Kempinski Vilnius,
  • Artis

Регистрация на экскурсии

В середине марта будет выпущена очередная памятная монета номиналом в 2 евро «Вместе с Украиной», посвященная поддержке Украины

Она выйдет в оборот 16 марта, а предпродажа начнется 9 марта. Монета будет выпущена тиражом в полмиллиона единиц, отчеканена на Литовском монетном дворе. Об этом сообщил Банк Литвы.

Каждый пятый литовец (20%) считает, что ситуация в стране улучшается

Однако 79% полагают, что ситуация меняется к худшему. Это показал опрос Baltijos Tyrimai, проведенный по заказу LRT.

Несколько лет назад Еврокомиссия начала в отношении Литвы процедуру в связи с проблемой утилизации отходов и наличия уличных туалетов

Министерство охраны окружающей среды Литвы надеется, что штрафа удастся избежать, несмотря на то, что время на исходе. Сама ЕК ситуацию пока не комментирует, но утверждает, что сотрудничает с Литвой в этом вопросе. По требованию ЕК, в населенных пунктах, где проживает больше 2000 человек, к центральной системе канализации должны быть подключены не менее 98% жителей. Представитель Министерства охраны окружающей среды Ирмантас Валунас сказал, что по последним данным, в масштабе всей Литвы к центральной канализационной системе подключены 79,68% жителей.

Начался снос деревянных домов на улице Švitrigailos в Вильнюсе

Здесь должно начаться строительство нового бизнес-центра.

Столица &#8212; в лидерах престижного рейтинга, акция «Просьба беспокоить», прогулки на природе и другие новости

Фото — madeinvilnius.lt

«Гринда» сообщила, что оборудует новую пешеходную дорожку, которая протянется от пляжа парка Вингис до территории «Гринды»

Пешеходная дорожка проходит от парка Вингис до Вилкпедес и отлично подходит для прогулок на природе. Путешествуя по тропе, можно будет познакомиться с природным разнообразием реки Нерис и парка Вингис: часть тропы пройдет по участкам с родниками, над которыми будут установлены деревянные мостики. Естественная тропа из утрамбованного грунта протянется от Вингиса до реконструируемого Elektrinės моста. А на следующем этапе планируется продлить тропу до пристани для байдарок и парка скульптур возле территории «Гринды». Подробнее о преобразованиях Вильнюса

Столица &#8212; в лидерах престижного рейтинга, акция «Просьба беспокоить», прогулки на природе и другие новости

Фото со страницы Grinda в фейсбуке

На следующей неделе в Каунасе состоятся «Дни здоровья 2023»

В последние выходные зимы — 24-26 февраля — на каунасской арене «Жальгирис» в четырнадцатый раз пройдет крупнейшая в Литве выставка, представляющая инновации в области здравоохранения, лечения, реабилитации и натуральной медицины — «Дни здоровья 2023». В этом году в выставке примут участие более ста поставщиков товаров для здоровья, оздоровления, реабилитации, витаминов и пищевых добавок, продуктов здорового питания и других медицинских товаров и услуг.

На следующей неделе, 23-25 ​​февраля, в портовом городе состоится VIII Клайпедский фестиваль света

Он пройдет под лозунгом «Выключите свет дома – в городе светло!». В программе фестиваля — десятки просветительских, новаторских, ярких, актуальных фестивальных проектов в разных пространствах Клайпеды. В рамках фестиваля будет также проходить создание Клайпедского витража. 23-24 февраля все, кто зарегистрируется на это мероприятие, на подготовленных элементах размером 15×15 см смогут создавать свое произведение, которое в последний день фестиваля станет частью большого, общего, Клайпедского витража. Творческие мастерские будут проходить в Центре культурных коммуникаций города. Программа и карта фестиваля

Столица &#8212; в лидерах престижного рейтинга, акция «Просьба беспокоить», прогулки на природе и другие новости

24 февраля исполнится год с начала войны в Украине, развязанной Россией. В Шяуляе в связи с этим община украинцев, проживающих в городе, организует митинг «Реквием»

24 февраля в 19 часов на Воскресенской площади будут зажжены свечи в память о погибших. Митинг «Реквием» — это не только акция в поддержку украинцев, которые борются за свободу. Это еще и напоминание: каждый из нас не только может, но и лично должен помочь тем, кто сражается и переживает ужасы войны.

Организаторы приглашают шяуляйцев и гостей города присоединиться к акции. Приходить на акцию, по возможности, просят со свечами.  В ходе мероприятия свечи будут помещаться по контуру карты Украины — это станет символическим знаком защиты, поддержки. Теплом своей души все собравшиеся на митинг помогут согреть частичку Украины. 

Мероприятие пройдет на литовском и украинском языках. Партнеры – Шяуляйский культурный центр, организация «Спасите детей». Мероприятие бесплатное.

Столица &#8212; в лидерах престижного рейтинга, акция «Просьба беспокоить», прогулки на природе и другие новости

Появился виртуальный тур по Игналинской атомной электростанции

Виртуальный тур даст посетителям возможность самостоятельно осмотреть площадку Игналинской АЭС из любой точки мира. Виртуальную экскурсию на литовском, английском и языке жестов можно найти здесь: https://virtual.iae.lt/

В эту субботу, 18 февраля, состоится финал национального отбора на «Евровидение» Pabandom iš naujo!

Десять конкурсантов будут бороться за возможность представлять Литву: Mario Junes, Moon Bee, Justė Kraujelytė, Paulina Paukštaitytė, Beatrich, Rūta Mur, Il Senso, Petunija, Gabrielius Vagelis и Monika Linkytė. Начало трансляции в 21:00 на канале LRT.

Столица &#8212; в лидерах престижного рейтинга, акция «Просьба беспокоить», прогулки на природе и другие новости

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