Столица — в лидерах престижного рейтинга, акция «Просьба беспокоить», прогулки на природе и другие новости

Financial Times: Вильнюс — на второй строчке рейтинга продвинутых в финансово-экономическом отношении городов Европы

Второй год подряд в категории городов средней величины Вильнюс занимает второе место. Он получил награды во всех номинациях, по которым проводилась оценка. Следует отметить, что в своей категории Вильнюс уступил место лишь Цюриху, который занял первую строчку рейтинга.

«Эксперты, которые в прошлом году оценивали развитие Вильнюса, его инновационность и способность адаптироваться к рыночным условиям, присудили городу награды во всех категориях оценки: экономический потенциал, благоприятная для бизнеса среда, стратегия иностранных инвестиций и привлечение человеческого капитала», — сообщил об итогах рейтинга представитель Вильнюса по развитию туризма и бизнеса. Об этом пишет агентство Go Vilnius.

24-26 февраля гостиницы Вильнюса приглашают всех желающих в гости: открыть двери и посмотреть, где останавливаются туристы города

Восемнадцать отелей столицы присоединились к акции «Просьба беспокоить». Во время нее сотрудники и гиды отелей проведут бесплатные экскурсии для жителей Вильнюса, расскажут об особых прихотях своих гостей и покажут апартаменты, в которых останавливались члены королевских семей и главы государств. В акции принимают участие следующие отели:

Ratonda Hotel,

Neringa hotel,

Holiday Inn Vilnius,

St. Palace Hotel,

Hilton Garden INN Vilnius City Centre,

Radisson Blu Royal Astorija,

Hotel Park Inn by Radisson Vilnius,

Moon Garden,

Railway Apartments,

Downtown Forest Hostel,

Calvary Hotel,

Artagonist Art Hotel,

Pacai Hotel,

Courtyard Vilnius City Centre,

Corner Hotel,

Comfort Hotel LT – Rock ‘n’ Roll Vilnius,

Grand Hotel Kempinski Vilnius,

Artis

Регистрация на экскурсии

В середине марта будет выпущена очередная памятная монета номиналом в 2 евро «Вместе с Украиной», посвященная поддержке Украины

Она выйдет в оборот 16 марта, а предпродажа начнется 9 марта. Монета будет выпущена тиражом в полмиллиона единиц, отчеканена на Литовском монетном дворе. Об этом сообщил Банк Литвы.

Каждый пятый литовец (20%) считает, что ситуация в стране улучшается

Однако 79% полагают, что ситуация меняется к худшему. Это показал опрос Baltijos Tyrimai, проведенный по заказу LRT.

Несколько лет назад Еврокомиссия начала в отношении Литвы процедуру в связи с проблемой утилизации отходов и наличия уличных туалетов

Министерство охраны окружающей среды Литвы надеется, что штрафа удастся избежать, несмотря на то, что время на исходе. Сама ЕК ситуацию пока не комментирует, но утверждает, что сотрудничает с Литвой в этом вопросе. По требованию ЕК, в населенных пунктах, где проживает больше 2000 человек, к центральной системе канализации должны быть подключены не менее 98% жителей. Представитель Министерства охраны окружающей среды Ирмантас Валунас сказал, что по последним данным, в масштабе всей Литвы к центральной канализационной системе подключены 79,68% жителей.

Начался снос деревянных домов на улице Švitrigailos в Вильнюсе

Здесь должно начаться строительство нового бизнес-центра.

«Гринда» сообщила, что оборудует новую пешеходную дорожку, которая протянется от пляжа парка Вингис до территории «Гринды»

Пешеходная дорожка проходит от парка Вингис до Вилкпедес и отлично подходит для прогулок на природе. Путешествуя по тропе, можно будет познакомиться с природным разнообразием реки Нерис и парка Вингис: часть тропы пройдет по участкам с родниками, над которыми будут установлены деревянные мостики. Естественная тропа из утрамбованного грунта протянется от Вингиса до реконструируемого Elektrinės моста. А на следующем этапе планируется продлить тропу до пристани для байдарок и парка скульптур возле территории «Гринды». Подробнее о преобразованиях Вильнюса

На следующей неделе в Каунасе состоятся «Дни здоровья 2023»

В последние выходные зимы — 24-26 февраля — на каунасской арене «Жальгирис» в четырнадцатый раз пройдет крупнейшая в Литве выставка, представляющая инновации в области здравоохранения, лечения, реабилитации и натуральной медицины — «Дни здоровья 2023». В этом году в выставке примут участие более ста поставщиков товаров для здоровья, оздоровления, реабилитации, витаминов и пищевых добавок, продуктов здорового питания и других медицинских товаров и услуг.

На следующей неделе, 23-25 ​​февраля, в портовом городе состоится VIII Клайпедский фестиваль света

Он пройдет под лозунгом «Выключите свет дома – в городе светло!». В программе фестиваля — десятки просветительских, новаторских, ярких, актуальных фестивальных проектов в разных пространствах Клайпеды. В рамках фестиваля будет также проходить создание Клайпедского витража. 23-24 февраля все, кто зарегистрируется на это мероприятие, на подготовленных элементах размером 15×15 см смогут создавать свое произведение, которое в последний день фестиваля станет частью большого, общего, Клайпедского витража. Творческие мастерские будут проходить в Центре культурных коммуникаций города. Программа и карта фестиваля

24 февраля исполнится год с начала войны в Украине, развязанной Россией. В Шяуляе в связи с этим община украинцев, проживающих в городе, организует митинг «Реквием»

24 февраля в 19 часов на Воскресенской площади будут зажжены свечи в память о погибших. Митинг «Реквием» — это не только акция в поддержку украинцев, которые борются за свободу. Это еще и напоминание: каждый из нас не только может, но и лично должен помочь тем, кто сражается и переживает ужасы войны.

Организаторы приглашают шяуляйцев и гостей города присоединиться к акции. Приходить на акцию, по возможности, просят со свечами. В ходе мероприятия свечи будут помещаться по контуру карты Украины — это станет символическим знаком защиты, поддержки. Теплом своей души все собравшиеся на митинг помогут согреть частичку Украины.

Мероприятие пройдет на литовском и украинском языках. Партнеры – Шяуляйский культурный центр, организация «Спасите детей». Мероприятие бесплатное.

Появился виртуальный тур по Игналинской атомной электростанции

Виртуальный тур даст посетителям возможность самостоятельно осмотреть площадку Игналинской АЭС из любой точки мира. Виртуальную экскурсию на литовском, английском и языке жестов можно найти здесь: https://virtual.iae.lt/

В эту субботу, 18 февраля, состоится финал национального отбора на «Евровидение» Pabandom iš naujo!

Десять конкурсантов будут бороться за возможность представлять Литву: Mario Junes, Moon Bee, Justė Kraujelytė, Paulina Paukštaitytė, Beatrich, Rūta Mur, Il Senso, Petunija, Gabrielius Vagelis и Monika Linkytė. Начало трансляции в 21:00 на канале LRT.

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