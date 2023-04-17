Встреча с финансовыми мошенниками, акции «Студент на один день» и River Cleanup Lietuva, а также другие новости

Почти четверо из десяти жителей Литвы за последние три года сталкивались с финансовыми мошенниками

Об этом рассказала руководитель Центра финансовой грамотности Центробанка Литвы Виктория Дичпинигайтене. По данным Банка Литвы, из 39% тех, кто столкнулся с мошенниками, финансово пострадали 6%, а 33% распознали умысел мошенников и избежали финансового ущерба. Об этом пишет ru.Delfi.lt.

«Согласно статистике, опубликованной Ассоциацией литовских банков, в прошлом году мошенники выманили более 12 млн евро. И это удручающая статистика», — добавила представитель Центробанка.

Открылась регистрация на традиционное мероприятие Вильнюсского университета «Студент на один день»

Во время мероприятия у школьников будет возможность опробовать жизнь студентов, испытать процесс обучения в высшем учебном заведении и ближе познакомиться с интересующими их учебными программами. С 24 по 28 апреля школьники примут участие в лекциях, семинарах и специальных мероприятиях. Став студентом на один день, школьники получат возможность не только познакомиться с университетом и его факультетами, но и открыть для себя новые дисциплины и найти ответы на вопросы о выборе обучения. Дополнительная информация и регистрация на лекции

Почтоматы Venipak в Вильнюсе украшены работами художников в честь 700-летия Вильнюса

В течение всего года самые посещаемые почтовые почтоматы Venipak в Антакальнисе, Шнипишкес и Науяместисе будут радовать прохожих красочными рисунками, созданными специально для этого случая художниками Артуром Ширином-Эттой, Айсте Папартите-Шидлаускене и Марюсом Жвирблисом.

Друскининкай стал первым городом Литвы, в котором весь общественный транспорт стал электрическим

Также сообщают, что в ближайшее время заменят и систему электронных билетов. При покупке билетов можно будет расплачиваться банковскими картами.

Компания Vilniaus apšvietimas сообщила об установке новых зарядочных станций для электромобилей на уличных фонарных столбах

Они находятся на улицах: Jonažolių (3 шт.), I. Šimulionio (1), Šilo (1) и Žirmūnų (1). Вильнюсское городское самоуправление планирует до конца 2023 года оборудовать в столице в общей сложности около 100 станций такого типа. Ранее на опорах освещения в разных районах столицы появилось 9 зарядных станций для электромобилей: ул. Architektų, 60A, Rugių, 37, Girulių, 5, K. Ulvydo, 7, S. Žukausko, 41, Santariškių, 31, Smolensko, 39, S. Konarskio, 20, Rinktinės, 9. Места заправок выбираются с учетом запросов вильнюсцев, массового спроса и технических возможностей.

С 20 апреля до 27 августа будет ограничиваться движение на улице Tauro

Это связано с продолжающейся реконструкцией на горе Тауро.

Самым популярным способом записи к врачу по-прежнему остается звонок в регистратуру, однако все больше записей осуществляется через интернет

Об этом сообщает Министерство здравоохранения. В первом квартале этого года через информационную систему предварительной записи было зарегистрировано более двух миллионов посещений. Для тех, кто еще не пробовал зарегистрироваться онлайн или не умеет этого делать, Минздрав проводит обучающие занятия. Во вторник,18 апреля, в 11 часов состоится веб-трансляция «Возможности электронного здравоохранения», во время которой можно будет обучиться он-лайн-регистрации к врачам.

Жителей Литвы приглашают подключиться к инициативе River Cleanup Lietuva

Акция будет проходить с 17 по 21 апреля. Основное внимание будет уделяться очистке рек от автомобильных покрышек.

В пятницу, 21 апреля, в Друскининкай начнется яркое красочное мероприятие – праздник цветения нарциссов Narcizų simfonija

Друскининкайский парк между озерами Druskonio и Vijūnėlės окрасится в насыщенный желтый цвет – зацветет около полумиллиона нарциссов! А если весна не пожалеет тепла, можно будет полюбоваться и цветением сакуры. Обо всех мероприятиях, которые будут проходить в дни цветочного фестиваля, – ярмарках, экскурсиях, концертах и т.п., – можно узнать на странице druskininkai.lt/narcizu-svente/

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