Препятствия на суженных улицах столицы, напоминания от VMI, Парк сакур в Клайпеде и другие новости

Прокурор Вильнюсской окружной прокуратуры предписал Вильнюсскому муниципалитету убрать препятствия с суженных улиц столицы

Об этом пишет ru.Delfi.lt со ссылкой на madeinvilnius.lt. Прокурор потребовал, чтобы муниципалитет убрал с дорог препятствия – столбы, цветочные клумбы, ограждения, инвентарь летних кафе и т.д., – мешающие передвижению пожарных автомобилей по улицам Вильнюса в Старом городе и других частях столицы. В пресс-релизе сказано, что эти препятствия нарушают требования пожарной безопасности. В ходе расследования прокурор установил, что Государственная инспекция по планированию территорий и строительству не выполняла контроль, не проверяла работы по реконструкции улиц. Прокурор потребовал, чтобы Государственная инспекция по планированию территорий и строительству решила вопрос мер по устранению нарушений закона – оценила реконструкцию 17 улиц: законность работ, как проведенных, так и запланированных, проверила проектные решения и законность разрешений на проведение работ и т.д.

Консерваторы и Партия свободы накануне подписали коалиционное соглашение

Политические силы договорились, что каждая из них выдвинет по два представителя в вице-мэры столицы. Администрацию самоуправления возглавит Адомас Бужинскас из партии «Союз отечества – Литовские христианские демократы». Вице-мэры, делегированные СО-ЛХД, будут отвечать за энергетику, инфраструктуру, городское планирование, транспорт, городскую безопасность, здравоохранение, социальную защиту, ночную экономику и культуру. Вице-мэры, выдвинутые фракцией Партии свободы, будут отвечать за дошкольное, общее и неформальное образование, дела молодежи, спорт и здравоохранение. Рабочая программа коалиции состоит из 12 задач. Они сосредоточены на общественном транспорте, образовании, здравоохранении и устойчивом городском развитии. Большинство нового Вильнюсского городского совета будет состоять из 28 членов – 19 представителей группы СО-ЛХД и девять членов фракции Партии свободы. Всего в горсовете Вильнюса 51 депутат.

Государственная налоговая инспекция (VMI) сообщает, что половина жителей страны, которые в прошлом году вели индивидуальную деятельность, уже задекларировали свои доходы

Однако примерно 176 тысячам человек, которые в прошлом году осуществляли финансовую деятельность со справкой или по бизнес-удостоверению, осталось менее 2 недель на то, чтобы выполнить это обязательство — декларации о доходах необходимо подать до 2 мая. В прошлом году индивидуальной деятельностью занимались около 327 тыс. человек.

Вильнюсское самоуправление подписало договор на покупку 91 троллейбуса с автономным ходом

Таким образом, через несколько лет в столичном троллейбусном парке не останется старых машин Škoda. Поставки будут осуществляться партиями по 20, 35 и 36 троллейбусов, а все машины поступят в город в первом квартале 2025 года.

«Почта Литвы» объявляет публичный аукцион, на который будут выставлены автомобили, больше не используемые в деятельности компании

Аукцион начнется 20 апреля в 11 час. и будет проходить до 11 час. 24 апреля. Автомобили будут продаваться на интернет-аукционе по ссылке: evgauto.lt. Список автомобилей и более подробная информация

Минувшим летом на столичном автовокзале демонтировали последний в стране таксофон

Однако в этом году Telia приняла решение вернуть в общественные места 15 таксофонных будок, которые будут переданы в дар в рамках творческого конкурса. Компания приглашает представлять свои идеи о том, как творчески «обыграть» эти знаковые объекты малой архитектуры. Одним из первых подал свои предложения Рокас Микшюнас, ранее конструировавший перлы Каунасского межвоенного модернизма из Lego, – он создал таксофонную будку почти из 3000 деталей конструктора. Заявки можно оставлять на сайте taksofonai.lt.

В Клайпеде скоро откроется новое пространство для отдыха – Парк сакур – осталось лишь завершить отделочные работы

А во всей своей красе парк предстанет перед горожанами, когда растения в нем зазеленеют и зацветут. Парк оформлен в стиле японских садов, поэтому в нем используются характерные для японского сада элементы: камни, вода, вечнозеленые растения. Главным акцентом парка станет водоем с островком и деревом бонсай.

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