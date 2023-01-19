Министерский городок в столице, продукты на благотворительность, «Зимние дома для кошек» и другие новости

К 2028 году в столице появится Министерский городок

Правительство одобрило концепцию обновления зданий на ул. A. Гоштауто и Лукишкю в столице. Об этом рассказывает ru.delfi.lt. В новом квартале разместятся государственные учреждения, первые этажи зданий будут открыты для горожан. Появятся также пешеходная аллея, новая площадь и сквер. Иными словам, там разместится министерский городок, о котором говорили не один год. Сюда переведут большую часть министерств. Проект планируют завершить к 2028 году, стоимость работ — 170 млн евро.

Вильнюсский горсовет утвердил столичный бюджет в размере 1,202 млрд евро

Это на 16,6% больше, чем в прошлом году. Наибольшее внимание планируется уделить развитию сети школ и общественных пространств для отдыха горожан, инвестициям в качество общественного транспорта, новым велосипедным и пешеходным дорожкам, говорится в сообщении самоуправления.

Теперь больше пациентов из группы риска сможет бесплатно привиться от пневмококковой инфекции

Об этом сообщает Государственная больничная касса, пишет Delfi. Этим людям вакцину оплатят из Фонда обязательного страхования здоровья. Больничная касса напоминает, что достаточно одной дозы этой вакцины (а исключением случаев, когда речь идет о пациентах после трансплантации стволовых клеток). В последнем случае и детей и взрослых прививают 4 дозами по специально разработанной схеме. Люди из группы риска, чтобы бесплатно привиться, должны обратиться к семейному врачу.

«Лишние» продукты питания — на благотворительность

В Сейме зарегистрировано предложение запретить продавцам продуктов питания выбрасывать продукты, которые еще пригодны к употреблению, не предложив их сначала забрать на благотворительность. 5 крупнейших сетей супермаркетов, опрошенных LRT.lt, заявили, что поддерживают предложение, но отметили, что уже существуют логистические проблемы, когда благотворительные организации физически не могут собрать всю еду.

Virtualus patrulis сообщает, что некоторые жители используют запрещенные рамки на фотографии профиля в фейсбуке

Интернет-компания предупреждает, что это может привести к штрафу в размере до 700 евро. «В ходе нашего неустанного мониторинга электронного пространства мы заметили, что некоторые пользователи Facebook по-прежнему ставят рамки с запрещенной символикой на фотографии своего профиля. Эти кадры могли бы быть приемлемыми 40 лет назад или больше (если бы Facebook существовал тогда, конечно), но сейчас они не только неприемлемы, но и запрещены. Использование таких рамок может привести к штрафам до 700 евро. Поэтому хорошо подумайте, стоит ли сохранять такие рамки на фотографиях профиля», — говорится в сообщении Virtualus patrulis в фейсбуке.

Проект отменился, виадука возле Белого моста не будет

Несколько лет назад городской совет одобрил проект реконструкции Белого моста, который должен был создать пешеходный виадук между площадью Европы и Белым мостом. Проект уже представлен общественности и, казалось, что скоро будет реализован. Но планы города изменились: проекта больше нет, и виадука не будет.

В Паланге полным ходом идет подготовка к фестивалю корюшки

До начала рыболовного праздника, который ежегодно привлекает на курорт большое количество людей, остается меньше месяца. 10-12 февраля Паланга наполнится запахом корюшки.

В Вильнюсском центре здоровья школьников грядут перемены

Самоуправление подписало договор о реконструкции Жирмунайского бассейна. По проекту реконструкция Вильнюсского центра здоровья школьников завершится 1 сентября 2025 года.

5 лет назад в столичном муниципалитете был запущен п роект «Зимние дома для кошек»

Муниципалитет строит для бездомных кошек до 20 домов в год. Однако организации по защите животных признают, что спрос гораздо выше, особенно в холодное время года. Жители не могут строить такие домики самостоятельно, поскольку бездомные кошки могут питаться или иметь специальные домики только в районах, выбранных и утвержденных муниципалитетом. Чтобы избежать необходимости обращаться в муниципалитет за чертежом каждый раз, когда житель хочет построить дом, организация Animal Welfare Initiatives согласовала чертеж дома и разместила его на своем сайте. И теперь, когда он составлен, больше нет необходимости отдельно согласовывать его с муниципалитетом. Чертеж можно найти тут.

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