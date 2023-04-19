Предупреждение VMI о деятельности мошенников, первые заседания новых горсоветов, мощеные мостовые компании Grinda и другие новости

Государственная налоговая инспекция (VMI) предупреждает о деятельности мошенников

VMI информирует, что мошенники от ее имени рассылают жителям страны ложные сообщения о переплате налогов, задолженности и пытаются выманить у них данные для подключения к электронному банкингу. VMI призывает людей быть бдительными и ни в коем случае не переходить по ссылкам в подозрительных сообщениях. Всю информацию, связанную с налогами, жители могут получить, подключившись к Mano VMI на сайте vmi.lt Мошенники пытаются обмануть жителей разными способами, например, рассылают смс-сообщения и электронные письма со ссылками, QR-кодами со ссылками, в сообщениях призывают людей как можно скорее подключиться к системе и решить «проблему». Ссылки ведут на созданные мошенниками сайты, имитирующие сайт VMI, к которым можно подключиться с помощью электронного банкинга. Об этом пишет ru.Delfi.lt.

40% жителей Литвы говорят, что полностью или частично финансово зависят от других

По их словам, они не справились бы без помощи своей второй половинки, родителей или государства. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией Kantar Sifo по заказу банка Swedbank. Результаты опроса свидетельствуют, что 54% населения могут самостоятельно позаботиться о своих финансовых потребностях, 32% могут сделать это лишь частично, а 8% говорят, что полностью зависят от помощи супруга, родителей или государства, пишет портал LRT.

18 апреля избранные члены Каунасского городского совета собрались на свое торжественное первое заседание

В Большом зале муниципалитета 41 член совета, большинство из которых были представителями «Единого Каунаса», принесли присягу в присутствии своих коллег и группы журналистов. Сразу же после присяги Висвальдасу Матийошайтису в третий раз были вручены регалии мэра.

Висагинас не смог выбрать временного мэра: голоса разделились поровну

Во вторник совет Висагинаса выбирал временного мэра на месяц (повтороные выборы состоятся 7 мая). Оба временных кандидата Евгений Шуклин и Виргинюс Андрюс Букаускас получили одинаковое количество голосов после четырех голосований. В конце рабочего дня была предложена кандидатура Эрландаса Галагуза, но и это не разрешило ситуацию.

Лица, желающие приобрести оружие определенных категорий, должны прослушать курс гражданского сопротивления

Такие поправки к закону зарегистрировал председатель парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне (ПКНБО) Лауринас Кащюнас. По его словам, модель курсов гражданского сопротивления, которая охватит широкую общественность, важна для того, чтобы как можно больше рядовых жителей Литвы получило информацию о разных способах сопротивления. Об этом пишет ru.Delfi.lt.

Компания Grinda на своей странице в фейсбуке разместила фото с фрагментом работ по ремонту дорожного покрытия на улице Pylimo

Как рассказывают специалисты компании, мощеные мостовые по сравнению с асфальтом почти вечны: камень не изнашивается (от интенсивного движения изнашивается только основание тротуара). Именно поэтому важно очень ответственно подходить к укладке фундамента. После основательного уплотнения дорожного покрытия наступает творческая часть работы – в мощеном «пазле» для каждого камня приходится находить самое подходящее место, чтобы заполнить этот «пазл» самым надежным способом. Механизированного способа выполнения таких работ еще не придумали, поэтому все камни буквально переносятся на руках. А с учетом того, что каждый из них весит около 8 кг, через руки дорожных мастеров проходит не менее нескольких тонн груза в день.

Кино под открытым небом, которое можно смотреть из автомобиля, возвращается на автостоянку лыжной трассы Лепкальнис

С 20 по 23 апреля автостоянка снова превратится в самый большой кинотеатр под открытым небом в Вильнюсе. Все фильмы дублируются на литовском языке, а звук будет транслироваться на FM-волнах. Покажут «Всё, везде и сразу», «Кита», «Топ Ган 2: Мэверик», мультфильмы для детей и другое. Дополнительная информация о фильмах и билеты.

С 12 часов 22 апреля на Кафедральной площади столицы пройдет ежегодное мероприятие по безопасности дорожного движения

Название акции – Nauja mada – kultūra kelyje («Новая мода – культура на дороге»). Принять в ней участие приглашают всех желающих – организаторы подготовили образовательные мероприятия для всей семьи. Взрослым и детям будет предложено превратить цивилизованное поведение в новую моду с помощью различных образовательных мероприятий. Участники фестиваля смогут и испытать различные тренажеры, связанные с безопасностью, и вспомнить правила дорожного движения.

Маленькие участники мероприятия смогут с пользой провести время в зоне светоотражателей Girteka. Детей будет развлекать щенок – помощник полиции Amsis. Кроме того, малыши смогут изучать правила дорожного движения, преодолевая специально оборудованную трассу на мини-электромобиле.

Территория Привокзального рынка в Каунасе, которая за последние несколько лет претерпела косметические изменения, готовится к более существенным переменам

В четверг, 20 апреля, команда архитекторов, победивших в открытом тендере, проведет публичную презентацию проектных предложений по переобрудованию Привокзального рынка. Презентация состоится в 16 час. в здании Каунасского самоуправления. Больше информации можно найти на странице самоуправления или по ссылке.

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