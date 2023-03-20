Результаты выборов, новые скамейки в столице, миграция лягушек и другие новости

В 34 самоуправлениях Литвы завершился второй тур выборов мэров

В Вильнюсе победил Валдас Бенкунскас, он обошел Артураса Зуокаса, набрав 52% голосов.

Мэром Вильнюсского района по итогам выборов стал Роберт Духневич, набравший чуть более 50% голосов. Во втором туре он обошел Вальдемара Урбана.

В Клайпеде мэром стал Арвидас Вайткус. Он набрал 62% голосов. Арвидас Вайткус обошел консерватора Аудрюса Пятрошюса.

В Висагинасе мэром во второй раз подряд стал Эрландас Галагуз, набравший 52% голосов. Он обошел бывшего мэра города Далю Штраупайте.

Все результаты второго тура выборов можно найти на странице vrk.lt.

Жители Литвы не склонны обращаться к поисковым системам в Интернете с просьбой удалить общедоступную личную информацию

Об этом говорится в исследовании компании по кибербезопасности Surfshark, рассказывает Delfi. В этом году компания Surfshark провела исследование 32 европейских стран, которые в период с 2015 по 2021 год обращались с подобными запросами к поисковым системам Microsoft Bing и Google. Литва занимает 23-е место из 32 европейских стран с 6 тыс. запросов за указанный период. По данным исследования, больше всего запросов сделали французы (255600), немцы (176100) и британцы (125300), а наименьшее количество запросов поступило из Лихтенштейна (120). По количеству запросов на душу населения лидирует Эстония — 53 запроса на 10 тыс. жителей, что в 2,5 раза выше среднего показателя.

Вильнюсское самоуправление опубликовало список неэксплуатируемых и оставленных без присмотра автомобилей

Столичный муниципалитет убедительно просит автовладельцев этих транспортных средств убрать их до 2 апреля из мест общего пользования. В противном случае автомобили будут вывезены в принудительном порядке. Список

На улицах и в общественных местах столицы устанавливаются новые скамейки

До лета их число составит около тысячи. Компания Grinda начала работы по обновлению скамеек с центральной части города и двориков. В первую очередь заменяются наиболее изношенные скамейки, однако новые скамейки появятся и в тех местах, где их раньше вообще не было. Сиденье скамеек выполнено из массива дерева, а опорные конструкции — из металла. Дизайн скамеек минималистичный, без сложных декоративных элементов. Они бывают двух видов — со спинкой и без.

С июля этого года часть ID-карточек станут непригодными для электронной подписи

По этой причине всех тех, кто пользуется электронной подписью и чьи ID-карточки были изготовлены до 12 августа 2021 года, призывают не ждать лета и поменять их уже сейчас. По словам представителей Департамента миграции, летом количество желающих поменять ID-карточки может возрасти, поэтому зарезервировать визит можно уже сейчас на странице migracija.lt.



В столичном парке Вингис началась ежегодная миграция лягушек и других земноводных

В связи с этим в парке вводятся временные ограничения движения, которые будут действовать до 25 апреля включительно. Во время них запрещается движение моторных транспортных средств, кроме служебного транспорта, который должен будет передвигаться на соответствующем участке с особой осторожностью.

Организация Myliu mišką приглашает школьные сообщества столицы (учеников, их родителей и учителей) во второй половине апреля высадить «Школьный лес»

Он будет посвящен 700-летию Вильнюса. Вильнюсское самоуправление выделило под этот лес площадь почти 4 га. Школы, которые хотели бы принять участие в проекте, могут связаться с организацией Myliu mišką по эл. почте [email protected]

Украинская Nova Post открыла первое отделение в Вильнюсе

«Для нас большая честь вести бизнес в Литве. Я уверен, что Nova Post Lithuania есть чем удивить литовцев, и она станет здесь надежным партнером и опорой для наших будущих клиентов. Мы быстрые, надежные, гибкие, ориентированные на клиента, и мы не планируем останавливаться. Поэтому уже в мае мы откроем филиал в Каунасе, чтобы еще больше людей могли воспользоваться быстрой доставкой от Nova Post. Кроме того, в этом году мы выйдем на рынок Эстонии и Латвии», — сказал соучредитель Nova Post Володимир Поперешнюк.

Новое отделение Nova Post начало работать в столице по адресу: ул. Žalgirio, 92. В этом отделении можно получить из Украины или отправить в эту страну товары весом до 1000 кг.

Bolt открывает сезон электрических самокатов

Самокатами Bolt в Литве пользуются жители и гости Вильнюса, Каунаса, Клайпеды, Паневежиса, Шяуляя, Алитуса, Мариямполе, Мажейкяй, Кедайняй, Таураге, Укмерге, Йонавы, Тракая, Казлу Руды.

Сегодня в честь Всемирного дня Земли в Вильнюсе, на пл. Винцаса Кудирки, установлена инсталляция из тающего льда

По словам авторов инсталляции, это манифест, призывающий обратить внимание общественности на деструктивные отношения человека с природой, а также призыв больше интересоваться защитой окружающей среды. В свою очередь, тающий лед символизирует угрожающее воздействие загрязнения на нашу планету.

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