Хранилища для велосипедов, дни открытых дверей в учебных заведениях, рейд «Скоростной марафон и другие новости

Этим летом в нескольких вильнюсских районах около многоквартирных домов появятся хранилища для велосипедов

Будет оборудовано 18 хранилищ в 4 районах: Лаздинай, Фабийонишкес, Виршулишкес и Жирмунай, пишет madeinvilnius.lt. В каждом хранилище предусматриваются места для 16 велосипедов и 2 самокатов. Хранилища будут закрываться автоматически. Транспортные средства можно будет брать и ставить круглосуточно. Безопасность транспортных средств обеспечат раздвижные ворота, которые можно будет открыть с помощью телефона.

В среду Национальное агентство по образованию впервые провело промежуточную проверку знаний среди 11-классников

807 учеников польских гимназий сдавали промежуточный экзамен по родному языку и литературе, говорится в пресс-релизе агентства.

Профессиональные учебные заведения по всей стране одновременно проводят дни открытых дверей 21-22 апреля

Приглашаются все желающие – учащиеся и их родители, взрослые, заинтересованные в получении профессиональной квалификации, и представители бизнеса – посетить и узнать о профессиональном обучении. Вы можете посетить учебные заведения в любой из двух дней с 10 утра до 18 вечера.

Сеть АЗС Circle K в мае предложит своим клиентам новый способ расчета за горючее

Пользователи специального приложения смогут просто приехать на АЗС, залить горючее и ехать дальше, а сумму сразу же снимут со счета, связанного с автомобильным номером, рассказывает ru.Delfi.lt.

«Клиенты должны будут прислать приложение, подключиться к программе и зарегистрировать в ней свою банковскую карту и номер автомобиля. Тогда, когда вы приедете на АЗС для заправки, видеокамера считает номер машины, а система посчитает сумму», – сказал представитель Circle K Рокас Лауринавичюс.

Квитанцию об оплате можно распечатать в терминалах самообслуживания на АЗС или получить по электронной почте.

В пятницу, 21 апреля, в 15 час. в одном из дворов Вильнюса (ул. A. Juozapavičiaus, 3) состоится необычное мероприятие, посвященное правильной сортировке мусора

Эксперты из Ecoservice перевернут один из мусорных контейнеров, и на его примере покажут собравшимся, как правильно сортировать мусор. К слову, экспертов можно пригласить и в свой двор, надо только заполнить форму.

В пятницу, 21 апреля, целые сутки будет проводиться рейд «Скоростной марафон» (англ. Operation Speed Marathon)

Эта мера одновременно будет проходить во всех странах – членах Европейской сети дорожной полиции ROADPOL (англ. European Roads Policing Network), однако полиция Литвы готовится использовать по всей стране больше полицейских сил, чем обычно. Отделы Дорожной полиции уездных комиссариатов и Служба дорожной полиции Литвы привлекут к акции сотрудников (экипажи) в Вильнюсе и Вильнюсском уезде, а 22 апреля – на трассе Via Baltica.

13 мая в Вильнюсе состоится Ночь музеев

Регистрация в некоторые музеи началась уже сейчас. Например, Музей полиции (ул. Birželio 23-osios, 16) сообщил, что в этот день каждый час, с 15 до 22 час., будет впускать по 15 человек. Регистрация и дополнительная информация: [email protected]

29 апреля в Вильнюсе наконец-то откроется японский сад

Об этом пишет madeinvilnius.lt Посещение японского сада будет бесплатным для всех жителей и гостей столицы Литвы, сообщает Вильнюсский муниципалитет. Сад был разбит на 5 га неиспользуемой территории. Это место городские власти решили отдать под японский сад. Здесь также будут цвести японские вишни – сакуры. В этом году были посажены молодые растения, которые пока не цветут.

С 8 до 29 мая в районе Zujūnai (ул. Mokyklos, 1) будут проходить бесплатные оздоровительные тренировки для укрепления мышц спины

Тренировки будут проходить три раза в неделю: по понедельникам, четвергам и пятницам в 18:30.

Продолжительность занятия: 50 минут. Тренировки только для взрослых, необходима регистрация. Организаторы просят оценить свои возможности и записываться только в том случае, если вы точно знаете, что сможете посетить как минимум 80% занятий.

28 апреля в 13 час. библиотека имени Адама Мицкевича приглашает праздновать Международный день фотографий с пинхолом

Или стенопом – это фотоаппарат, роль объектива в котором выполняет малое отверстие. Организаторы обещают, что будет возможность испробовать этот аппарат. Вход свободный, но по регистрации.

7 мая музей Istorijų namai (ул. T. Kosciuškos, 3) празднует день рождения

В этот день посетителей ждут бесплатный вход и бесплатные экскурсии по музею. На экскурсии необходима регистрация.

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ

RADIO•R | TTS ВИСАГИНАС | ЛИТВА ЗА НЕДЕЛЮ | НОВАЯ КЛАЙПЕДА.НОВОСТИ