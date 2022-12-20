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5-дневный отпуск для самообразования, гололёд, игра «Легенды и тайны Вильнюса» и другие новости

Автор Эвелина Никанорова
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Несмотря на чрезвычайно высокие в настоящее время цены на энергоносители, покупка энергетических ресурсов у России и Беларуси не кажется жителям привлекательной альтернативой – это поддерживает только четверть жителей страны, показал опрос, проведенный по заказу Европейского института здоровья и устойчивого развития компанией Spinter tyrimai. Покупку энергоресурсов в России и Беларуси, даже если это снизит цены на услуги, не одобряют 47% опрошенных. Респонденты утверждают, что неприлично покупать ресурсы у стран, которые осуществляют военную агрессию в Украине. 25% опрошенных были бы склонны одобрить такое решение государства. По словам этих респондентов, разумно покупать энергетические ресурсы там, где они дешевле. Покупку энергетических ресурсов в России и Беларуси ни одобряют, ни не одобряют 28% опрошенных.

5-дневный отпуск для самообразования, гололёд, игра «Легенды и тайны Вильнюса» и другие новости

Репрезентативный опрос, инициированный компанией Ignitis, выявил, что после изменения экономической ситуации пятая часть жителей страны стала следить за своим потреблением электроэнергии, а 7 из 10 за последний месяц хотя бы частично изменили свои потребительские привычки, говорится в сообщении. По данным опроса, свое потребление электроэнергии в Литве отслеживают 76% потребителей, 57% – делают это каждый месяц.

5-дневный отпуск для самообразования, гололёд, игра «Легенды и тайны Вильнюса» и другие новости

Со следующего года работники смогут воспользоваться 5-дневным отпуском для самообразования. Такую ​​возможность предусмотрел Сейм, принимая соответствующую поправку в Трудовой кодекс. В соответствии с новым правовым регулированием работникам, которые учатся путем самообразования, предоставляется до пяти рабочих дней отпуска в год. Работодателя при этом следует уведомить об отпуске не позднее, чем за двадцать рабочих дней. При этом Трудовой кодекс предусматривает, что работникам, занимающимся самообразованием, учебный отпуск не оплачивается, если иное не оговорено в коллективных договорах или соглашении сторон. Действующий Трудовой кодекс предусматривал, что учебный отпуск предоставляется только для обучения по программам формального и неформального образования.

5-дневный отпуск для самообразования, гололёд, игра «Легенды и тайны Вильнюса» и другие новости

Синоптики поделились прогнозами погоды на неделю и на Рождество. В среду ожидаются осадки, местами будет гололед. Ночью 0–5, днем 1–6 градусов тепла. В четверг такая же температура, возможны осадки, преимущественно дождь. В пятницу ожидается дождь или мокрый снег, температура воздуха аналогичная. В субботу ночью во многих районах, днем местами ожидаются небольшие осадки, гололед. Ночью 1–6 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. По данным синоптиков, на сегодняшний день прогнозы показывают, что 25 декабря будет прохладнее и суше, а 26 декабря — теплее, увеличится влажность.

5-дневный отпуск для самообразования, гололёд, игра «Легенды и тайны Вильнюса» и другие новости

Министерство образования, науки и спорта разработало новую концепцию неформального образования детей, в которой предлагается, чтобы дети с трех лет могли участвовать в неформальном образовании за счет государства и муниципалитетов. В настоящее время участвуют только дети школьного возраста.

5-дневный отпуск для самообразования, гололёд, игра «Легенды и тайны Вильнюса» и другие новости

Почта Литвы предупреждает, что сроки доставки посылок в пределах Литвы в предпраздничный период увеличиваются, поэтому люди, желающие отправить подарки близким к Рождеству через сеть почтовых автоматов LP EXPRESS, должны сделать это до 21-22 декабря. Если это будет сделано позже, к сожалению, из-за увеличившегося потока посылок отправление сможет дойти до получателя только между праздниками.

5-дневный отпуск для самообразования, гололёд, игра «Легенды и тайны Вильнюса» и другие новости

Фото: post.lt

Число русских и поляков в Литве за последние 20 лет уменьшилось, свидетельствуют результаты переписи населения и жилищного фонда прошлого года, опубликованные во вторник Департаментом статистики.

По данным Департамента статистики, сравнение данных переписей 2001 и 2021 годов показывает, что доля русских в населении сократилась больше всего — с 6,3% до 5%.

Доля поляков сократилась в меньшей степени — с 6,7% до 6,5%, а доля белорусов — с 1,2% до 1% от общей численности населения.

Статистическое управление также указывает, что количество украинцев уменьшилось с 0,7% до 0,5%, но эти цифры не отражают изменений после российского вторжения в феврале этого года.

5-дневный отпуск для самообразования, гололёд, игра «Легенды и тайны Вильнюса» и другие новости

Платформа «Neakivaizdinis Vilnius» приготовила к предстоящим праздникам ориентационную игру для семей «Легенды и тайны Вильнюса». Все, кто посетит отмеченные на рождественской карте Вильнюса места и запишет ответы на представленные в кроссворде вопросы, сможет забрать праздничные подарки в Вильнюсском туристическом информационном центре (ул. Пилес 2), по этому адресу можно получить и карту маршрута. Игра продлится до 6 января, говорится в сообщении столичного самоуправления.

5-дневный отпуск для самообразования, гололёд, игра «Легенды и тайны Вильнюса» и другие новости

Карту с заданиями можно распечатать и самостоятельно: https://neakivaizdinis-vilnius-uploads.s3-accelerate.amazonaws.com/2022/12/vilniaus-legendos-zaidimas.pdf

Мэр Вильнюса: призываю профсоюз VVT не выдвигать новые требования и прекратить забастовку. Ремигиюс Шимашюс попросил профсоюз VVT не выдвигать новые требования и с 20 декабря прекратить забастовку. Он считает, что окончания забастовки ждут и водители, 30 из них уже вернулись на работу.

«Еще раз призываю профсоюз VVT сегодня подписать коллективный договор, который уже согласны принять обе стороны, не выступать с новыми финансовыми требованиями и с завтрашнего дня прекратить забастовку. Этого ждут все вильнюсцы, часть водителей уже сама возвращается на работу (только сегодня вернулись 30). Пора прекратить забастовку и всем спокойно и мирно готовиться к праздникам», – писал мэр.

5-дневный отпуск для самообразования, гололёд, игра «Легенды и тайны Вильнюса» и другие новости

Перед большими праздниками года «Паневежский автобусный парк» украсил два городских автобуса. Один автобус — уже на улицах, второй отправится в четверг утром. Автобусы будут курсировать по разным маршрутам, радуя и создавая праздничное настроение жителям и гостям Паневежиса, до 6 января. Праздничные автобусы выезжают на улицы Паневежиса второй год подряд.

5-дневный отпуск для самообразования, гололёд, игра «Легенды и тайны Вильнюса» и другие новости

Фото: panevezys.lt

Каунасский горсовет согласился с тем, что в следующем году люди, бежавшие из охваченной войной Украины в Литву, смогут пользоваться каунасским общественным транспортом почти бесплатно. Обычный годовой билет на общественный транспорт стоит 275 евро. Благодаря скидке стоимость годового абонемента для беженцев из Украины составит 2,75 евро. За электронную карту взимается дополнительная плата в размере 1,5 евро.

5-дневный отпуск для самообразования, гололёд, игра «Легенды и тайны Вильнюса» и другие новости

Министры энергетики стран — членов Евросоюза согласовали потолок цен на российский газ. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Чехии. Лимит будет установлен на уровне 180 евро за мегаватт-час. Ограничение начнет действовать с 15 февраля. Первоначально Еврокомиссия предлагала установить предельную верхнюю цену на энергоресурс на уровне 275 евро за мегаватт-час. Против введения потолка цен на российский газ выступали Германия, Австрия, Венгрия и Нидерланды. В понедельник пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что ограничение цен на природный газ, согласованное министрами энергетики Европейского союза, «неприемлемо». «Это нарушение процесса рыночного ценообразования, вмешательство в рыночные процессы, и любые упоминания о «потолке» недопустимы», — цитируют Дмитрия Пескова российские информационные агентства.

5-дневный отпуск для самообразования, гололёд, игра «Легенды и тайны Вильнюса» и другие новости

#StandWithUkraine

5-дневный отпуск для самообразования, гололёд, игра «Легенды и тайны Вильнюса» и другие новости

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