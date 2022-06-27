«Культурный паспорт», вильнюсский трамвай и другие новости

Услуги, которые предоставляет «культурный паспорт», ученики школ смогут получить и после окончания учебного года. Об этом сообщило Министерство культуры. На протяжении всего лета школы смогут выбрать из более чем 3 тыс. услуг, предоставляемых паспортом. К слову, сам «культурный паспорт» учителя оценивают очень положительно.

Госэкзаменом по литовскому языку и литературе началась повторная эказаменационная сессия. Для участия в ней зарегистрировалось более тысячи кандидатов, примерно половина из них – экстерны.

По мере снижения интенсивности движения в столице ускоряются темпы ремонта улиц. С сегодняшнего дня до конца августа будет приводиться в порядок участок Минского шоссе от улицы Жирню до городской черты Вильнюса. На время ремонта будет ограничено движение по одной полосе.

В связи с подорожанием топлива водители меняют свои привычки. Почти половина жителей страны утверждают, что вынуждены пересесть из автомобиля в общественный транспорт или отказываются от необязательных поездок. Такие результаты показал опрос, проведенный Vilmorus.

Агентство по управлению экологическими проектами (APVA) напоминает, что физические лица, желающие получить компенсацию за установленный тепловой насос или котел на биотопливе, должны подать заявку до 1 июля. Дополнительная информация – apvis.apva.lt.

В Вильнюсе рассматривается идея ввести бумажные билеты на общественный транспорт для туристов сроком действия до 10 дней. А также билета «контролеров», который будет продаваться во время проверки. Таким образом люди смогут приобретать билет «контролера» вместо оплаты штрафа.

С начала этого года уже более 100 водителей лишились прав за использование мобильных телефонов во время вождения (в прошлом году за такой же период – 55). В общей сложности за 5 месяцев этого года было зафиксировано более 21 тыс. случаев, когда водители использовали мобильные телефоны или просто держали их в руках во время вождения. За нарушение этого правила грозит штраф до 90 евро или лишение прав сроком до 3 месяцев.

На центральной площади Швянтойи с 30 июня – бесплатное кино под открытым небом. В рамках проекта «Лето международных фильмов в Швянтойи» Scanorama представит зрителям европейские фильмы разных жанров, которые были высоко оценены различными кинофестивалями.

После зафиксированного на минувшей неделе оползня гору Гедиминаса временно закрыли для посетителей. Музей информировал, что стабильности горы ничто не угрожает, однако такое решение было принято, чтобы специалисты могли оценить состояние горы.

На Куршской косе установлено более 70 новых выходов к морю. На пляжах Ниды, Пярвалки, Юодкранте и Смильтине теперь есть удобные спуски, места для парковки велосипедов, информационные стенды. А в Пярвалке основной выход на пляж адаптирован для людей с ограниченными физическими возможностями.

Команда международных архитекторов, ищущих решения для развития Вильнюсского вокзала и прилегающих территорий, предложила столице подумать о том, чтобы в столице появился трамвай.

28 – 29 июня в Русдрамтеатре Литвы пройдет фестиваль «Мы – Украина`22». Во время фестиваля можно будет увидеть эскизы спектаклей по пьесам украинских драматургов в постановке Виктора Марвина, Юлии Ауг и Рамуне Кудзманайте, принять участие в круглых столах, послушать лекции об украинском театре. В офф-программе будут показаны перформансы режиссеров Мантаса Янчаускаса и Андрюса Дарялы, а также эскиз спектакля Максима Тухватуллина. Комиссия представит эскиз победителя фестиваля, который станет новой постановкой и войдет в репертуар РДТЛ. Все мероприятия фестиваля бесплатные. Программа: rusudrama.lt.

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