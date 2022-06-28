Тепловой рекорд, «окошко жизни», цветущие луга и другие новости

Синоптики: в понедельник в Литве установлен тепловой рекорд. В последний раз так жарко было 75 лет назад. На Кретингской автоматической метеостанции воздух прогрелся до 32,6 гр. Предыдущий рекорд этого дня был установлен в Вильнюсе в 1947 году – тогда воздух нагрелся до 31,2 гр. по Цельсию.

Президент Литвы принимает участие в саммите НАТО, где лидеры Североатлантического альянса, как ожидается, подтвердят свою приверженность преобразованию дислоцированного в Литве международного батальона в бригаду.

Руководство Литвы договорилось об основных принципах в обсуждении транзита в Калининград. Об этом после встречи сообщил советник президента по национальной безопасности Кястутис Будрис. Он не стал комментировать конкретные принципы и положения. Литва представила ряд замечаний Европейской Комиссии, которая готовит новые рекомендации о том, как должны применяться санкции ЕС в случае российского транзита товаров в Калининградскую область РФ. Об этом сообщила премьер-министр Ингрида Шимоните.

Работники, воспитывающие ребенка до 12 лет, смогут брать дополнительный выходной. Сейм принял соответствующие поправки к Трудовому кодексу. Согласно принятым поправкам, с 1 августа будет предоставляться один дополнительный день отдыха в три месяца (или продолжительность рабочего времени будет сокращена на 8 часов в течение трех месяцев).

Сейм утвердил внесенные Министерством соцзащиты и труда предложения по корректировке порядка предоставления отпуска по уходу за ребенком и размеров пособия, выплачиваемого во время отпуска. Изменения вступят в силу с 1 января 2023 года.

В Каунасе в «окошке жизни» обнаружен родившийся 10 дней назад младенец. Ведется расследование по факту злоупотребления правами и обязанностями родителей, опекунов.

Товары и услуги в Литве подорожали больше, чем в других странах Евросоюза. По подсчетам экономистов, почти половина жителей страны вынуждена экономить и искать более дешевые продукты. Такие товары можно найти в соседней Польше. Банки отмечают значительный рост расходов жителей Литвы в Польше, пишет madeinvilnius.lt.

IKEA организует для детей экскурсии по магазину. Будут рассказывать о Швеции. Бесплатные образовательные экскурсии для учащихся 1-6 классов в столичном магазине IKEA предназначены для классных экскурсий, лагерей или групп неформального образования (до 30 детей). Время экскурсии около 2 часов. Регистрация тут.

Морской музей Литвы представил новую программу выступления дельфинов «Зеленый луч». Ключевое внимание в ходе представления уделят особенностям, повадкам и рассказу о развитии морских млекопитающих. Первое выступление – уже 28 июня. В июле морские млекопитающие будут выступать по четыре раза в день.

Доступ на гору Гедиминаса будет возможен только на фуникулере. Цена фуникулера – 2 евро в обе стороны.

Цветочные луга возле Мажейкяй восхищают своей красотой. Здесь расцвели тысячи маков.

В воскресенье, 3 июля, Литературный музей А. Пушкина приглашает на мероприятие Auksinis Ukrainos balsas. Произведения мировой классики, а также украинские и литовские песни исполнит оперная солистка из Украины Юлия Коноплицкая. Регистрация: [email protected].