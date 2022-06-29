Реформа Службы занятости, защита столичных дорог, 1113 песочных тортов и другие новости

С июля начнется реформа Службы занятости. Предполагается, что это поможет привлечь на рынок больше трудоспособных людей. Новшества помогут гарантировать более качественные услуги, а у работающих людей появится больше возможности укреплять свои навыки, получать новые квалификации, сообщает Соцмин.

Кибератаки на литовские госучреждения и бизнес продолжаются, но их масштабы несколько меньше, сказал BNS временный руководитель Национального центра кибербезопасности (НЦКБ) Йонас Скардинскас. Скардинскас призывает учреждения и бизнес следовать рекомендациям НЦКБ, потому что каждый раз, когда веб-сайт и системы будут защищены, хакеры будут тратить ресурсы напрасно. Он утверждал, что последняя атака отличалась длительным и широкомасштабным характером.

По предварительным оценкам, годовая инфляция в Литве в июне составила 20,5%, сообщил Департамент статистики.

В связи с аномально жаркой погодой столичный муниципалитет принял меры по защите дорожного покрытия. Движение большегрузного транспорта по улицам города в дневное время при повышении температуры до +25°С и выше временно ограничивается. До тех пор, пока не наступит более выраженное похолодание, большегрузные автомобили могут передвигаться по улицам города ранним утром, вечером или ночью в зависимости от выбранного перевозчиком маршрута.

В субботу в Вильнюсе будут отмечать Ратха-ятра. Ратха-ятра дословно означает «фестиваль колесниц» – это один из самых важных праздников в индуизме. Джаганнатха – одно из воплощений Кришны – главный герой фестиваля. Празднование начнется 2 июля в 16:00 на Ратушной площади.

Директор Национального музея: продолжающиеся оползни не угрожают холму Гедиминаса, его ядро стабильно.

Фестиваль «Кино под звездами», ежегодно собирающий тысячи зрителей, пройдет с 26 июля по 5 августа. Его программа будет объявлена 11 июля.

Во вторник в Литве был побит 82-летний рекорд. 28 июня центр жаркой погоды сформировался над северо-западными районами. Согласно предварительным данным на 15 – 16 ч., в Кретинге зафиксировано 33,6 градусов тепла, сообщает meteo.lt. По данным Гидрометеорологической службы Литвы, до этого рекорд 28 июня фиксировался в 1940 г. в Лаздияй – воздух тогда прогрелся до 32,1°C.

Детские сады Клайпеды решили отметить 770-летие города, и «испекли» на берегу моря много праздничных песочных тортов. На Гируляйском пляже собралось более 200 детей из 8 детских садов. Участвовали не только дети, но и родители, бабушки и дедушки, воспитатели. В течение нескольких часов на берегу моря появилось 1113 песочных тортов. Достижение, вероятно, попадет в Книгу рекордов Литвы.

В связи с военной агрессией России в Украине чрезвычайное положение в Литве продлено до середины сентября.

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