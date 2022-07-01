Единый код 444 для самозанятых, «водяная пыль», выставка цветов и другие новости

Код, который надо запомнить людям, самостоятельно делающим взносы в «Содру», – 444. Отныне оба платежа – и взнос за соцстрахование, и взнос за обязательное медицинское страхование – следует платить вместе, по одному коду 444.

Вильнюсский горсовет принял решение по тарифам налога на землю — отныне владельцы запущенных участков земли не смогут получать льготы. По принятому в прошлом году решению, муниципалитет не облагает налогами землю, которая попадает на участки, которые в соответствии с документами предусмотрены для интенсивного использования, озеленения и инфраструктуры. Единственное требование к владельцам таких участков — присматривать за землей и не мешать движению пешеходов. После того как горсовет одобрил предложенные изменения, 4-процентный тариф будут платить и владельцы неухоженных участков.

С начала августа Vilniaus vandenys изменит тарифы на воду. Государственная служба регулирования энергетики утвердила повышение цен в среднем на 10%.

С 1 июля в Литве дорожает газ и электричество для бытовых потребителей. Чтобы снизить рост цен, власти полгода будут выплачивать компенсации всем пользователям.

Государственная налоговая инспекция опубликовала данные об имуществе министров: больше всего у министра энергетики Дайнюса Крейвиса, меньше всего – у министра экономики и инноваций Аушрине Армонайте. Среди других членов Кабинета министров больше всего средств у министра окружающей среды Симонаса Гентвиласа, министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса и премьера Ингриды Шимоните.

Парламент Литвы принял решение, что люди, которые используют из рек, озер и других поверхностных водоемов больше 10 куб. м воды в сутки, с 2024 года должны регистрироваться в специальном реестре, а те, кто использует больше 100 куб. м — платить за воду.

Брюссель и Берлин хотят прервать запрет на Калининградский транзит, пишет немецкое издание Spiegel. Главный аргумент – это передвижение товаров из России в Росиию, поэтому они не попадают под ограничения. Власти нашей страны скептически оценивают такие уступки.

На полках магазинов не осталось электронных сигарет с разными вкусами. За нарушения торговцам предусмотрены тысячные штрафы. Специалисты подчеркивают, что и обычные, и электронные сигареты одинаково вредны для здоровья.

Возобновляются пассажирские перевозки между Каунасом и Белостоком. Поезда на 140 мест будут отправляться из Белостока по пятницам и субботам в 14 часов 58 минут, а из Каунаса — по субботам и воскресеньям в 9 часов 10 минут. Поездка продлится 4,5 часа. Цена стандартного билета – 11 евро, для детей действуют скидки.

В Вильнюсе в жару жителей будет охлаждать «водяная пыль». Жители и гости города смогут освежиться на Ратушной площади. В субботу система временно переедет в парк Вингис, но затем снова вернется на Ратушную площадь.

Grinda продолжает работы на улице Šeimyniškių. Там устанавливаются обочины дорог, оборудуются тротуары, зеленые зоны и др. Большая часть работ будет проводиться ночью. Пока идет ремонт улицы, действуют временные ограничения движения и скорости (до 30 км/ч). Для удобства водителей рекомендуется объезжать место проведения работ по окрестным улицам – Žalgirio, A. Juozapavičiaus, Upės/Žvejų или A. Goštauto/Žygimantų.

В уникальном рыбацком поселке Древерна 9 июля начнет работать передвижной фонтан, по форме напоминающий корабль.

Вильнюсская IKEA начинает тестировать доставку онлайн-заказов на дом с помощью велосипедов на солнечных батареях. Это первые в мире грузовые велосипеды, которые позволяют доставлять товары, используя чистую солнечную энергию. Вильнюсский магазин стал вторым магазином IKEA в мире, который опробовал эту инновацию.

По случаю Дня Литовского государства в Ботаническом саду Вильнюсского университета в Кайренай пройдет традиционная летняя выставка цветов Lelija Mindaugo karūnai. Открытие выставки состоится 5 июля в 13 часов. Она будет работать 5 июля с 13 до 19 час., 6 и 7 июля — с 11 до 19.

В культурной столице Литвы, Алитусе, 6 июля состоится главное мероприятие Дня государственности Литвы. Этот город станет основной сценой исполнения Государственного гимна Литвы, который сообща будут петь все литовцы мира. В рамках мероприятия будет высказана и поддержка Украине, состоится открытие выставки «Сокровища Украины» художницы Оксаны Бойко из города Кременчуг.

Больше новостей: #StandWithUkraine