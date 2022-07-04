Плата за использование воды, Дни живой археологии, велосипеды в подарок и другие новости

В Литве ввели плату за использование речной и озерной воды. Люди, которые используют из рек, озер и других поверхностных водоемов больше 10 куб. м воды в сутки, с 2024 года должны регистрироваться в специальном реестре Агентства охраны окружающей среды. А тем, кто использует больше 100 куб. м воды, — за нее придется платить.

С начала июня более 19 тыс. абитуриентов подали заявки на обучение в высших учебных заведениях Литвы. Заявления на обучение в вузах можно подавать и корректировать до 25 июля, сообщает Министерство образования, науки и спорта. Как говорят специалисты, в этом году выросло число желающих изучать педагогические науки.

Самоуправление Ниды намерено отказаться от отдыхающих на автомобилях. Представитель муниципалитета Виктория Дирвялене сказала, что в Ниде всего 538 мест для автомобилей (включая стоянки около многоквартирных домов). Вопрос будет решаться в ближайшее время.

В Вильнюсе будут косить отцветшую траву. Летние травы уже отцвели, у них созрели семена, поэтому в столице Литвы начнут косить траву и в тех местах, где восстанавливают луга. Между тем во дворах, на детских площадках и рядом с домами траву будут косить регулярно, как и до сих пор.

Проведенные в конце июня проверки показали, что качество воды в трех водоемах Литвы — не соответствует нормам. Кратковременное заражение кишечными энтерококками в большем количестве, чем допустимо, было обнаружено в Мариямполе Шешупе II, Электренском заливе и озере Глуко Варенского района.

Департамент миграции в Литве с 4 июля принимает только зарегистрированных граждан, которые хотят поменять или получить паспорт, число посетителей ограничивают их-за нехватки бланков. В живой очереди принимают только в Вильнюсе тех, кто хочет получить паспорт в срочном порядке — в тот же день. Ограничение будет действовать до 22 августа.

В конце недели, с 8 по 10 июля, в Кернаве будут проходить Дни живой археологии. Кроме презентации старинных ремесел и образа жизни состоятся инсценировки средневековых сражений, презентации исторических костюмов и музыки, образовательные конкурсы, старинные игры, а также лекции и дискуссии ученых.

Висагинас ждет новой встречи с мэтром моды Александром Васильевым. 27 июля должна открыться выставка, которая пока не имеет окончательного названия — она будет посвящена моде 70-х годов прошлого века.

В кругосветное путешествие теперь можно отправиться, не выезжая из Литвы. На побережье, рядом с трассой Клайпеда-Паланга, начал работать парк Babilono sodai. На территории в 4 гектара расположилось более двух десятков миниатюр самых известных архитектурных сооружений мира.

В пятницу, 8 июля, на побережье стартует фестиваль «Дни курорта Юодкранте». Он включает в себя не только традиционные театральные, музыкальные, оздоровительные, образовательные и развлекательные мероприятия, но и некоторые новинки. Одна из них – премьера невиданной ранее театрализованной экскурсии Juodojo kranto aukso amžius 9 июля в 16:00. Фестиваль продлится до 10 июля.

В пятницу и субботу, 8-9 июля, в Кулаутуве пройдет знаменитый фестиваль бардовской, авторской и живой музыки Akacijų alėja 2022.

Проект «День друзей», который проходит по субботам в столице возле Белого моста, обратился с просьбой о поддержке. Каждую субботу множество украинских детей в нашей стране получали в подарок велосипеды и самокаты. За время проекта удалось доставить радость и подарить транспортные средства более чем 2500 детей и подростков, из-за войны оказавшихся в нашей стране. На эту субботу запланировано завершающее мероприятие проекта, и для него нужно собрать 2000 велосипедов и самокатов, которые можно будет подарить украинским детям. Это могут быть велосипеды и самокаты в хорошем состоянии, из которых «уже выросли» наши дети. Это могут быть деньги, на которые организаторы срочно приобретут недостающие транспортные средства. Вся подробная информация — по ссылке. Счет: VŠĮ Pilietinė medija LT697300010172397981.

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