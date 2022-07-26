Фестиваль Камбучи, декрет для мужчин, кино под звёздами и другие новости

С начала августа родителей маленьких детей ожидают некоторые изменения. Так, родители, воспитывающие одного ребёнка в возрасте до 12 лет, получают право на один дополнительный выходной раз в три месяца. В свою очередь, родители, воспитывающие двух детей до 12 лет, получают право на один дополнительный выходной в месяц. Есть и множество других изменений, касающихся родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями, многодетных семей, беременных женщин и пр. Более подробную информацию можно найти на странице socmin.lrv.lt.

Опрос: 75% жителей Литвы, считают нормальным, если мужчина берет отпуск по уходу за ребенком.

В сентябре в Литве планируется закрыть Центр регистрации иностранцев в Медининкай, а проживающих там мигрантов переведут в другие центры, подтвердил заместитель командующего Службой охраны госграницы Литвы Римантас Петраускас.

Лидер сборной Литвы Мантас Рубштавичюс вошел в пятерку лучших баскетболистов чемпионата Европы по баскетболу (U20), проходившем в Черногории. В завершившемся в минувшее воскресенье чемпионате он набирал в среднем за матч по 19,3 очка, 5,2 подбора и 1,5 передачи. В пятерку лучших организаторами турнира также были включены Федор Жукичюс из Черногории, Гилад Леви из Израиля, Хуан Нуньес из Испании и Адем Бона из Турции. Самым полезным игроком турнира был признан испанец Х. Нуньес, набиравший в среднем за матч на этом чемпионате по 11,6 очка.

В этот вторник и среду жителей Вильнюса и гостей города снова пригласят на фестиваль Камбучи (чайного гриба). Мероприятие организуется уже в третий раз и, как обычно, пройдет в Художественном инкубаторе Ужуписа. В его дворе будет располагаться ярмарка, вечером состоятся концерты.

В Вильнюсе начинается уже 13-ый по счёту кинофестиваль под открытым небом Kinas po žvaigždėmis, который продлится до 5 августа. По словам организаторов, в программе этого года 10 проверенных временем фильмов, которые должен увидеть каждый, — «Крёстный отец», «Пролетая над гнездом кукушки», «В джазе только девушки», «Касабланка» и др. Более подробную информацию можно найти на странице kinaspozvaigzdemis.lt.

С 25 июля до 24 августа на проспекте Саванорю в столице будут проходить ремонтные работы. Первые работы по асфальтированию на участке протяженностью около 2 км начнутся от шоссе Абиею Тауту Республикос до ул. Лиепсна в одном направлении.

Праздник моря в Клайпеде будет проходить четыре дня. С 29 по 31 июля пройдёт Праздник моря под лозунгом «Волнуйся свободно», а уже 1 августа Клайпеда отметит День города. В праздничной программе — многочисленные культурные и развлекательные мероприятия, которые пройдут на площадях, улицах и даже на воде.

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