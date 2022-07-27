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Увеличение зарплат, корабль-музей Sūduvis, золото сборной Литвы и другие новости

Автор Эвелина Никанорова
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Трехсторонний совет продолжает обсуждать вопрос увеличения минимальной заработной платы. По подсчетам центробанка Литвы, она со следущюго года могла бы расти на примерно 20% – от теперешних 730 до 868 евро на бумаге.

Увеличение зарплат, корабль-музей Sūduvis, золото сборной Литвы и другие новости

В связи с распространением в Литве инфекции коронавируса Министерство здравоохранения обращает внимание врачей и пациентов, что диагноз COVID-19 может быть установлен только после контактной консультации с семейным врачом и назначенного им экспресс-теста на антиген, но, заболев коронавирусом, к врачу надо отправляться не во всех случаях. Пациентам, почувствовавшим симптомы, характерные для COVID-19 или получившим положительный результат экспресс-теста самоконтроля, по решению семейного врача листок нетрудоспособности может быть выдан и после дистанционной консультации, отмечается в сообщении Минздрава.

Сборная Литвы завоевала первые медали на Европейском юношеском олимпийском фестивале в Банска-Бистрице (Словакия). В финале заплыва на 100 м вольным стилем пловчиха Смилте Плитникайте завоевала золото. А вскоре сборная Литвы завоевала серебро в смешанной эстафете на дистанции 4 х 100 м вольным стилем.

Увеличение зарплат, корабль-музей Sūduvis, золото сборной Литвы и другие новости

Nuotraukos autorius: Kipras Štreimikis

В минувшие выходные Балтийское море в Литве унесло жизни двоих человек, а утопавших и спасенных были десятки. Красный флаг на пляже означает, что купаться строго запрещено, однако не все соблюдают правила. Спасатели показали, что надо делать, если вас уносит в море – запомните эти правила, они спасут вам жизнь. Многие пловцы, почувствовав, что их уносит в море, пытаются изо всех сил плыть к берегу, однако так они быстро теряют силы. Клайпедские спасатели представили видео, на котором рассказали, что надо делать в таком случае.

Увеличение зарплат, корабль-музей Sūduvis, золото сборной Литвы и другие новости

Опрос компании Norstat показал, что каждого второго жителя Литвы (52%) беспокоит нехватка автомобилей на рынке.

Увеличение зарплат, корабль-музей Sūduvis, золото сборной Литвы и другие новости

Automobiliai / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Политики предлагают ввести прямой контроль УЕФА над Литовской федерацией футбола. По словам главы Комитета Сейма по бюджету и финансам Миколаса Маяускаса, госучреждения хотели бы выделить больше средств на развитие футбола, вернуть его в список приоритетных видов спорта, но это невозможно из-за старых проблем. По его словам, в настоящее время Литва занимает 142-е место в рейтинге ФИФА, что является худшим результатом в истории, и, по его мнению, Литовская федерация футбола должна взять на себя большую ответственность за это.

Увеличение зарплат, корабль-музей Sūduvis, золото сборной Литвы и другие новости

© DELFI / Josvydas Elinskas

Исследование показало: иметь собственный автомобиль невыгодно, но люди придумывают массу аргументов в его пользу. Почти треть жителей городов согласна с тем, что содержать свой автомобиль невыгодно в финансовом плане, однако альтернативу они не ищут. Жители также сталкиваются с проблемами парковки и у дома, и около работы. Несмотря на это, Литва остается страной владельцев, а не пользователей автомобилями.

Увеличение зарплат, корабль-музей Sūduvis, золото сборной Литвы и другие новости

На этой неделе Вильнюсское городское самоуправление сообщило, что на самых красивых полянах Вильнюса появились фоторамки, в которых можно фотографироваться.

«Давайте зарядим аккумуляторы наших телефонов и отправимся на набережную Нерис, чтобы сфотографироваться на самом красивом лугу Вильнюса», — пишет Вильнюсское городское самоуправление.

В настоящее время фоторамки можно найти возле причала для байдарок и в парке Озо у пруда.

Увеличение зарплат, корабль-музей Sūduvis, золото сборной Литвы и другие новости

Linkėjimų rėmelis

27 июля на пересечении улиц Т. Шевченко и Витянё начинаются ремонтные работы, которые продлятся до конца недели. Четырехсторонний перекресток, регулируемый светофором, превратится в маленькую кольцевую развязку.

Увеличение зарплат, корабль-музей Sūduvis, золото сборной Литвы и другие новости

T. Ševčenkos gatvė / JUDU nuotr.

В Клайпеде, около причала на реке Данге, двери посетителям открывает корабль-музей Sūduvis. Экспозиция знакомит с историей военно-морского флота страны. Билет в музей будет стоить 4 евро, для детей 2 евро.

Увеличение зарплат, корабль-музей Sūduvis, золото сборной Литвы и другие новости

Karinių jūrų pajėgų nuotr.

Министерство здравоохранения и Государственная больничная касса сообщают, что всем людям, бежавшим из Украины в Литву из-за военных действий Российской Федерации в Украине, предоставляются медицинские услуги, которые оплачиваются из фондов здравоохранения. Однако, если человек не зарегистрировался в Департаменте миграции и не получил код ESI, он имеет право только на экстренную медицинскую помощь. Министерство здравоохранения сообщает, что зарегистрировавшимся гражданам Украины доступен более широкий спектр медицинских услуг:

— неотложная медицинская помощь;

— уход за беременными;

— помощь во время родов;

— вакцинация против COVID-19;

— профилактические осмотры и вакцинация несовершеннолетних в соответствии с календарем профилактических прививок для детей;

— другие необходимые услуги индивидуального медицинского обслуживания уровня I, II и III, которые, если не будут предоставлены, могут привести к ухудшению состояния здоровья пациента до такой степени, что ему потребуется неотложная медицинская помощь;

— рецептурные лекарства, выписанные врачом, оплачиваются за государственный счет.

Увеличение зарплат, корабль-музей Sūduvis, золото сборной Литвы и другие новости

Поликлиника / D. Umbraso/LRT nuotr.

Увеличение зарплат, корабль-музей Sūduvis, золото сборной Литвы и другие новости

SRTF fondas — Tautiniu mazumu departamentas

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