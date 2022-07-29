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Новый вильнюсский вокзал, результаты поступлений в ВУЗы, дни литовского кино и другие новости

Автор Эвелина Никанорова
200 Sledite Za Novostjami

Компенсации из Фонда модернизации за приобретенные электромобили дошли до первых заявителей. На этой неделе физическим лицам, которые приобрели электромобиль (71 автомобиль), выплатили 270 000 евро.

Новый вильнюсский вокзал, результаты поступлений в ВУЗы, дни литовского кино и другие новости

Elektromobilis / D. Umbraso/LRT nuotr.

На проходящем в Словакии олимпийском фестивале молодежи Европы – еще одна медаль нашей сборной по плаванию. Серебро на дистанции 200 м вольным стилем завоевала Сильвия Статкявичюс. Напомню, на этой неделе в заплыве на 100 м вольным стилем победила Смилте Плитникайте, литовская команда в смешанной эстафете 4 по 100 м выиграла серебро, а в жеской эстафете – золотую медаль.

Новый вильнюсский вокзал, результаты поступлений в ВУЗы, дни литовского кино и другие новости

Sylvia Statkevičius© Kipras Štreimikis/ LTOK

Председатель Комитета по национальной безопасности и обороне при Сейме Лауринас Кащюнас говорит, что физический барьер на границе с Беларусью будет полностью установлен к 1 сентября, а до конца года, по его словам, на границе установят системы наблюдения.

Новый вильнюсский вокзал, результаты поступлений в ВУЗы, дни литовского кино и другие новости

© DELFI / Augustė Lyberytė

Предварительные данные – инфляция в Литве в июле составила 20,8%. Экономисты замечают, что инфляция постепенно начинает замедляться. И вомзожно, пик уже пройден и в ближайшее время показатели начнут падать.

Будущие первокурсники узнают, куда поступили. Будут объявлены все результаты основного этапа общего приема в ВУЗы страны. Договора с университетами и коллегиями необходимо заключить до 2 августа, а 3-его числа начнется дополнительный прием.

Новый вильнюсский вокзал, результаты поступлений в ВУЗы, дни литовского кино и другие новости

Abiturientai / D. Umbraso/LRT nuotr.

На трассе Вильнюс-Каунас ожидаются временные изменения дорожного движения: при движении из столицы около Вевиса движение будет закрыто, придется выбирать объездной маршрут. Дорога будет закрыта с 3 по 5 августа, с 23 часов до 6 утра.

В Клайпеде начался Праздник моря. Все выходные в городе намечено провести более сотни разных мероприятий. На этот раз праздник переплетается с 770 днем рождением Клайпеды.

Новый вильнюсский вокзал, результаты поступлений в ВУЗы, дни литовского кино и другие новости

Jūros šventė

3-4 августа пройдут «Дни классики литовского кино». В течение двухдневного фестиваля в 10 городах Литвы, в 13 кинотеатрах и культурных центрах пройдет 34 бесплатных кинопоказа. Фильмы будут показаны на экранах кинотеатров в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Паневежисе, Мариямполе, Утяне, Тельшяй, Аникщяй, Бирштонасе и Ниде.

Новый вильнюсский вокзал, результаты поступлений в ВУЗы, дни литовского кино и другие новости

Lietuvos kino centro nuotr.

Саулюс Дамулявичюс, один из самых известных литовских альпинистов, покорил еще одну вершину — он поднялся, пожалуй, на самую сложную вершину в мире К2 (Чогори, высота 8611 м). До сих пор ни одному литовскому альпинисту не удалось подняться на её вершину.

Новый вильнюсский вокзал, результаты поступлений в ВУЗы, дни литовского кино и другие новости

Saulius Damulevičius/ Asmeninio archyvo nuotr.

Сеть зоомагазинов Kika, работающая более 30 лет, больше не будет продавать в своих магазинах птиц, грызунов, рыб и рептилий, сообщает портал vz.lt.

Новый вильнюсский вокзал, результаты поступлений в ВУЗы, дни литовского кино и другие новости

Двадцать лет назад в Игналине, в Гинучяй, был построен новый мост, названный Мостом хорошего настроения. Это значительно облегчило доступ в живописное место как для местных жителей, так и для туристов. Мужчина, недовольный интенсивным движением транспорта у своей усадьбы, распилил пилой близлежащий мост. Из-за этого деревня разделилась на две части — теперь ее невозможно пересечь или проехать. Местный муниципалитет обещает обратиться в суд по поводу нанесенного ущерба и восстановить мост.

Новый вильнюсский вокзал, результаты поступлений в ВУЗы, дни литовского кино и другие новости

В Литве не сталось Моста хорошего настроения — житель деревни распилил его пилой / LRT stop kadras

Официально объявлены победители конкурса по реконструкции Вильнюсского железнодорожного вокзала. Конкурс выиграла лондонская компания Zaha Hadid Architects.

Новый вильнюсский вокзал, результаты поступлений в ВУЗы, дни литовского кино и другие новости

Вильнюсский вокзал

Специалисты советуют временно не купаться на пляже Жирмунай в столице – там зафиксировано повышенное загрязнения воды. Специалисты выясняют причины. Обновить информацию намечено на следующей неделе. Качество воды в других водоёмах столицы и Вильнюсского района – прекрасное.

На Доме Москвы художники начали рисовать работу в поддержку Украины. В группу художников входят фотограф из Украины, работающий в зоне боевых действий, единственный в мире робот-художник из Эстонии и художник, расписавший Старый город Вильнюса в стиле неофрески.

Новый вильнюсский вокзал, результаты поступлений в ВУЗы, дни литовского кино и другие новости

Фото lrytas.lt

18 сентября в клубе Loftas пройдет концерт Верки Сердючки, а 28 сентября в Loftas концерт Монатика.

Новый вильнюсский вокзал, результаты поступлений в ВУЗы, дни литовского кино и другие новости

Monatik

Новый вильнюсский вокзал, результаты поступлений в ВУЗы, дни литовского кино и другие новости

SRTF fondas — Tautiniu mazumu departamentas

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