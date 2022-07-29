Новый вильнюсский вокзал, результаты поступлений в ВУЗы, дни литовского кино и другие новости

Компенсации из Фонда модернизации за приобретенные электромобили дошли до первых заявителей. На этой неделе физическим лицам, которые приобрели электромобиль (71 автомобиль), выплатили 270 000 евро.

На проходящем в Словакии олимпийском фестивале молодежи Европы – еще одна медаль нашей сборной по плаванию. Серебро на дистанции 200 м вольным стилем завоевала Сильвия Статкявичюс. Напомню, на этой неделе в заплыве на 100 м вольным стилем победила Смилте Плитникайте, литовская команда в смешанной эстафете 4 по 100 м выиграла серебро, а в жеской эстафете – золотую медаль.

Председатель Комитета по национальной безопасности и обороне при Сейме Лауринас Кащюнас говорит, что физический барьер на границе с Беларусью будет полностью установлен к 1 сентября, а до конца года, по его словам, на границе установят системы наблюдения.

Предварительные данные – инфляция в Литве в июле составила 20,8%. Экономисты замечают, что инфляция постепенно начинает замедляться. И вомзожно, пик уже пройден и в ближайшее время показатели начнут падать.

Будущие первокурсники узнают, куда поступили. Будут объявлены все результаты основного этапа общего приема в ВУЗы страны. Договора с университетами и коллегиями необходимо заключить до 2 августа, а 3-его числа начнется дополнительный прием.

На трассе Вильнюс-Каунас ожидаются временные изменения дорожного движения: при движении из столицы около Вевиса движение будет закрыто, придется выбирать объездной маршрут. Дорога будет закрыта с 3 по 5 августа, с 23 часов до 6 утра.

В Клайпеде начался Праздник моря. Все выходные в городе намечено провести более сотни разных мероприятий. На этот раз праздник переплетается с 770 днем рождением Клайпеды.

3-4 августа пройдут «Дни классики литовского кино». В течение двухдневного фестиваля в 10 городах Литвы, в 13 кинотеатрах и культурных центрах пройдет 34 бесплатных кинопоказа. Фильмы будут показаны на экранах кинотеатров в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Паневежисе, Мариямполе, Утяне, Тельшяй, Аникщяй, Бирштонасе и Ниде.

Саулюс Дамулявичюс, один из самых известных литовских альпинистов, покорил еще одну вершину — он поднялся, пожалуй, на самую сложную вершину в мире К2 (Чогори, высота 8611 м). До сих пор ни одному литовскому альпинисту не удалось подняться на её вершину.

Сеть зоомагазинов Kika, работающая более 30 лет, больше не будет продавать в своих магазинах птиц, грызунов, рыб и рептилий, сообщает портал vz.lt.

Двадцать лет назад в Игналине, в Гинучяй, был построен новый мост, названный Мостом хорошего настроения. Это значительно облегчило доступ в живописное место как для местных жителей, так и для туристов. Мужчина, недовольный интенсивным движением транспорта у своей усадьбы, распилил пилой близлежащий мост. Из-за этого деревня разделилась на две части — теперь ее невозможно пересечь или проехать. Местный муниципалитет обещает обратиться в суд по поводу нанесенного ущерба и восстановить мост.

Официально объявлены победители конкурса по реконструкции Вильнюсского железнодорожного вокзала. Конкурс выиграла лондонская компания Zaha Hadid Architects.

Специалисты советуют временно не купаться на пляже Жирмунай в столице – там зафиксировано повышенное загрязнения воды. Специалисты выясняют причины. Обновить информацию намечено на следующей неделе. Качество воды в других водоёмах столицы и Вильнюсского района – прекрасное.

На Доме Москвы художники начали рисовать работу в поддержку Украины. В группу художников входят фотограф из Украины, работающий в зоне боевых действий, единственный в мире робот-художник из Эстонии и художник, расписавший Старый город Вильнюса в стиле неофрески.

18 сентября в клубе Loftas пройдет концерт Верки Сердючки, а 28 сентября в Loftas концерт Монатика.

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