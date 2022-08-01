Новости

Проект Saugaus eismo stotelės, Vilnius Burger Fest и другие новости

Автор Эвелина Никанорова
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С сегодняшнего дня родителей маленьких детей ожидают некоторые изменения. Так, родители, воспитывающие одного ребёнка в возрасте до 12 лет, получают право на один дополнительный выходной раз в три месяца. В свою очередь, родители, воспитывающие двух детей до 12 лет, получают право на один дополнительный выходной в месяц. Есть и множество других изменений, касающихся родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями, многодетных семей, беременных женщин и пр. Более подробную информацию можно найти на странице socmin.lrv.lt.

Проект Saugaus eismo stotelės, Vilnius Burger Fest и другие новости

60% жителей Литвы не поддерживают решение признания Витаутаса Ландсбергиса руководителем страны, между тем около 25% жителей высказались в поддержку такого решения. Таковы результаты опроса, недавно проведённого компанией Vilmorus. Напомним, что за такое решение высказались 74 члена Сейма. Это решение одобрил и президент Гитанас Науседа. Между тем большинство членов Сейма, представляющих оппозицию, высказались против этого решения, называя это целью переписать историю.

Проект Saugaus eismo stotelės, Vilnius Burger Fest и другие новости

Vytautas Landsbergis/ Žygimanto Gedvilos/ BNS nuotr.

Дирекция автомобильных дорог Литвы начала проект Saugaus eismo stotelės, посвящённый безопасному дорожному движению. Проект продлится до 2 сентября и в общей сложности пройдёт в почти ста городах и городках Литвы. Во время проекта эксперты по безопасному дорожному движению будут общаться с участниками на различные темы, посвящённые безопасности на дорогах. Более подробную информацию об акции можно найти на странице lakd.lrv.lt.

Проект Saugaus eismo stotelės, Vilnius Burger Fest и другие новости

Vairuotoja / Jan Baborák/Unsplash nuotr.

В словацкой Банска-Бистрице завершился Европейский молодёжный олимпийский фестиваль. Стоит отметить, что для Литвы он завершился очень успешно — наша страна завоевала 10 медалей: 4 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовых. Золото наши спортсмены завоевали в плавании, лёгкой атлетике и гимнастике, серебро — в баскетболе, плавании и лёгкой атлетике, а бронзу — в бадминтоне и снова в плавании. В финале сборная Литвы по баскетболу уступила французам 66:78

Проект Saugaus eismo stotelės, Vilnius Burger Fest и другие новости

Lietuvos U16 krepšinio rinktinė ©Kipras Štreimikis

Из-за реконструкции транспортного узла на магистрали А1 Вильнюс-Каунас-Клайпеда, около Виевиса, на этой неделе будет временно ограничено движение транспорта. Ограничения будут действовать со среды по субботу и только по ночам — с 23:00 до 06:00. Во время работ будет закрыто движение в направлении Вильнюс-Каунас. Автомобили будут направлять по объездным дорогам. Более подробную информацию можно найти на странице Дирекции автомобильных дорог lakd.lrv.lt.

С 1 августа процедура продажи автомобиля иностранцу или компании на территории Литвы будет упрощена. Подать заявление в Regitra и заявить о смене владельца автомобиля будет достаточно только для жителя Литвы. Отныне бывший владелец, продавая автомобиль иностранным гражданам, сможет сам снять с учёта и упразднить код SDK.

Проект Saugaus eismo stotelės, Vilnius Burger Fest и другие новости

Regitra / E. Blaževič/LRT nuotr.

С 1 по 8 августа будет запрещено движение на улице Миколо Летуве от улицы Укмергес до улицы Швентелишкю. Движение транспорта будет осуществляться по прилегающим улицам (ул. Несвижяус — ул. Шаулё — ул. Йоно Каролё Ходкявичяус).

10 августа, в Вильнюсе, пройдет восьмой фестиваль бургеров Vilnius Burger Fest. Фестиваль пройдет на рынке Тимо с 11:00 до 23:45. Вход на фестиваль свободный.

Проект Saugaus eismo stotelės, Vilnius Burger Fest и другие новости

Vilnius Burger Fest

Клайпеда сегодня празднует 770-ый День рождения. В городе сегодня пройдет множество мероприятий и концертов.

Проект Saugaus eismo stotelės, Vilnius Burger Fest и другие новости

Jūros šventė

На улице Кальварию меняется движение: появились новые полосы А+. Расчеты показывают, что дополнительные участки полос A+ на улице Кальварию сэкономят человеку, путешествующему общественным транспортом, 7 часов в год.

Проект Saugaus eismo stotelės, Vilnius Burger Fest и другие новости

Sauliaus Žiūros nuotr.

В Каунасе закрывается центр регистрации украинских беженцев. По сообщению самоуправления, это делается из-за значительного снижения потока беженцев. О беженцах позаботятся Алитус и подразделения Департамента миграции.

Проект Saugaus eismo stotelės, Vilnius Burger Fest и другие новости

Pabėgėlių registracijos ir paskirstymo centras Kaune / T. Biliūno/BNS nuotr.

В парке Вингис люди своими руками насыпали холм и посадили на нем цветы. Это было сделано в знак солидарности с погибшими украинскими военными. Инициаторы перформанса «Вы-жить» — пловчиха Рута Мейлутите, фотограф Неринга Рекашюте, специалист по рекламе Аурелия Стрюже и журналистка Берта Тилминтайте. Участников акции призывали оказывать Украине и финансовую помощь. Собранные средства передадут фондам, предоставляющим гуманитарную помощь.

Проект Saugaus eismo stotelės, Vilnius Burger Fest и другие новости

Rūta Meilutytė ©DELFI / Tomas Vinickas

Проект Saugaus eismo stotelės, Vilnius Burger Fest и другие новости

SRTF fondas — Tautiniu mazumu departamentas

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