Проект Saugaus eismo stotelės, Vilnius Burger Fest и другие новости

С сегодняшнего дня родителей маленьких детей ожидают некоторые изменения. Так, родители, воспитывающие одного ребёнка в возрасте до 12 лет, получают право на один дополнительный выходной раз в три месяца. В свою очередь, родители, воспитывающие двух детей до 12 лет, получают право на один дополнительный выходной в месяц. Есть и множество других изменений, касающихся родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями, многодетных семей, беременных женщин и пр. Более подробную информацию можно найти на странице socmin.lrv.lt.

60% жителей Литвы не поддерживают решение признания Витаутаса Ландсбергиса руководителем страны, между тем около 25% жителей высказались в поддержку такого решения. Таковы результаты опроса, недавно проведённого компанией Vilmorus. Напомним, что за такое решение высказались 74 члена Сейма. Это решение одобрил и президент Гитанас Науседа. Между тем большинство членов Сейма, представляющих оппозицию, высказались против этого решения, называя это целью переписать историю.

Дирекция автомобильных дорог Литвы начала проект Saugaus eismo stotelės, посвящённый безопасному дорожному движению. Проект продлится до 2 сентября и в общей сложности пройдёт в почти ста городах и городках Литвы. Во время проекта эксперты по безопасному дорожному движению будут общаться с участниками на различные темы, посвящённые безопасности на дорогах. Более подробную информацию об акции можно найти на странице lakd.lrv.lt.

В словацкой Банска-Бистрице завершился Европейский молодёжный олимпийский фестиваль. Стоит отметить, что для Литвы он завершился очень успешно — наша страна завоевала 10 медалей: 4 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовых. Золото наши спортсмены завоевали в плавании, лёгкой атлетике и гимнастике, серебро — в баскетболе, плавании и лёгкой атлетике, а бронзу — в бадминтоне и снова в плавании. В финале сборная Литвы по баскетболу уступила французам 66:78

Из-за реконструкции транспортного узла на магистрали А1 Вильнюс-Каунас-Клайпеда, около Виевиса, на этой неделе будет временно ограничено движение транспорта. Ограничения будут действовать со среды по субботу и только по ночам — с 23:00 до 06:00. Во время работ будет закрыто движение в направлении Вильнюс-Каунас. Автомобили будут направлять по объездным дорогам. Более подробную информацию можно найти на странице Дирекции автомобильных дорог lakd.lrv.lt.

С 1 августа процедура продажи автомобиля иностранцу или компании на территории Литвы будет упрощена. Подать заявление в Regitra и заявить о смене владельца автомобиля будет достаточно только для жителя Литвы. Отныне бывший владелец, продавая автомобиль иностранным гражданам, сможет сам снять с учёта и упразднить код SDK.

С 1 по 8 августа будет запрещено движение на улице Миколо Летуве от улицы Укмергес до улицы Швентелишкю. Движение транспорта будет осуществляться по прилегающим улицам (ул. Несвижяус — ул. Шаулё — ул. Йоно Каролё Ходкявичяус).

10 августа, в Вильнюсе, пройдет восьмой фестиваль бургеров Vilnius Burger Fest. Фестиваль пройдет на рынке Тимо с 11:00 до 23:45. Вход на фестиваль свободный.

Клайпеда сегодня празднует 770-ый День рождения. В городе сегодня пройдет множество мероприятий и концертов.

На улице Кальварию меняется движение: появились новые полосы А+. Расчеты показывают, что дополнительные участки полос A+ на улице Кальварию сэкономят человеку, путешествующему общественным транспортом, 7 часов в год.

В Каунасе закрывается центр регистрации украинских беженцев. По сообщению самоуправления, это делается из-за значительного снижения потока беженцев. О беженцах позаботятся Алитус и подразделения Департамента миграции.

В парке Вингис люди своими руками насыпали холм и посадили на нем цветы. Это было сделано в знак солидарности с погибшими украинскими военными. Инициаторы перформанса «Вы-жить» — пловчиха Рута Мейлутите, фотограф Неринга Рекашюте, специалист по рекламе Аурелия Стрюже и журналистка Берта Тилминтайте. Участников акции призывали оказывать Украине и финансовую помощь. Собранные средства передадут фондам, предоставляющим гуманитарную помощь.

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