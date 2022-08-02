Аварийная ситуация в Панявежисе, уроки от Kayak Gym, акция Plastikinis maišelis и другие новости

Сегодня в Литве отмечается Международный день памяти ромов, ставших жертвами Холокоста. Церемония поминовения состоится в полдень возле Панеряйского мемориала, где в годы Второй Мировой войны происходили массовые убийства местных жителей. Напомним, что в 2019 году Сейм Литвы включил этот день в Закон о памятных днях как Международный день памяти ромов — жертв Холокоста.

За первые полгода в Литве обнаружено на 5% больше фальшивых банкнот и в 3 раза больше фальшивых монет, чем за тот же самый период прошлого года. Между тем общее количество фальшивых денег не достигает уровня 2020 года. Об этом сообщил Банк Литвы. Стоит отметить, что более половины всех поддельных банкнот — это купюры номиналом в 50 евро. Несмотря на то, что вероятность получить фальшивую купюру небольшая, Банк Литвы напоминает жителям, что бдительности всё же терять не стоит.

По последним данным компании Energijos skirstamo operatorius (ESO), более миллиона жителей страны выбрали независимого поставщика электроэнергии. Несмотря на то, что проект либерализации рынка электроэнергии все еще продолжается, 7 из 10 потребителей уже подписали договор с поставщиками электроэнергии.

За последние 6 лет в Литве увеличилось количество людей, употребляющих алкоголь, число напивающихся людей в стране сокращается. Уменьшается также общее количество потребляемого алкоголя, говорится в исследовании, проведенном учеными Вильнюсского университета, сообщает портал tv3.lt Согласно исследованию, проводимому шесть лет подряд, в период с 2016-2021 годы, доля лиц, употребляющих алкоголь по случаю увеличилась с 44% до 53%, а количество людей, употребляющих алкоголь в больших количествах, сократилось с 6% до 3%.

В Литве начинается строительство трёх новых военных городков. Строить их будут в Вильнюсском и Шилальском районах, а также в Шяуляй. Об этом сообщило Министерство обороны Литвы. Согласно сообщению Минобороны, сегодняшняя геополитическая ситуация в регионе является крайне напряжённой, поэтому строительство новых военных объектов очень важно не только для военных сил Литвы или её союзников, но и для обеспечения нац. безопасности.

Исследование: жители Литвы тратят треть доходов на продукты питания. Согласно последним данным Евростата, опубликованным в пятницу, жители Литвы тратят 63,9 процента своих доходов на предметы первой необходимости, такие как продукты питания и жилье. Расходы, по сравнению с 2016 годом, выросли на 50 процентов.

Весь август сотрудники Департамента охраны окружающей среды будут проводить акцию Plastikinis maišelis («Пластиковый мешочек») и проверять, не раздаются ли бесплатно легкие полиэтиленовые пакеты для покупок в точках реализации товаров и продуктов. Ожидается, что эта акция побудит и покупателей искать экологически чистые альтернативы бесплатным пластиковым мешочкам.

Аварийная ситуация в Панявежисе: поднявшаяся вода в пруду Экранас сорвала один шлюз плотины. В результате вода в реке Невежис поднимается. Жителей города просят быть осторожными. Мэр Паневежиса Ритис Миколас Рачкаускас утверждает, что ситуация под контролем и жители не должны понести больших потерь.

Google Street View начал обновлять карту Вильнюса. Мы уже можем увидеть обновленные изображения с разных улиц Вильнюса. Пока что изображения улиц обновляются хаотично, но скоро карта Вильнюса будет полностью обновлена.

Недавно на ул. Гележинё Вилко, в столице, был установлен радар, камера которого направлена на пешеходный переход. «Это пилотный проект, испытание радара, проверка его возможностей, потребностей в нем. Если будет решено, что городу нужен такой радар, тогда он начнет работу, пройдя необходимые процедуры. Поскольку прибор тестируют, даже, если он фиксирует нарушение, водителей не штрафуют. Радар фиксирует не только превышение скорости, но и нарушения в отношении пешеходов», – сказал представитель Вильнюсской дорожной полиции Дайнюс Шаломскас. Тестирование будет длиться 3 месяца, потом решение будет принимать Вильнюсский муниципалитет.

Строительство бассейна в столичном Лаздинай близится к завершению. На этой неделе завершается подготовка большого бассейна, который уже полностью заполнен водой и начал подогреваться. Ожидается, что строительство будет завершено к осени, а открытие ожидается в декабре.

В Тракае началась «Тракайская неделя фанфар». Это тройное мероприятие (повышение квалификации, мастер-классы и музыкальный фестиваль) для оркестра духовых, ударных и фанфар. Организаторы гордятся цифрами фестиваля: 10 бесплатных концертов исполнителей мирового уровня и талантливой молодежи, 11 высококлассных педагогов и 120 участников международной школы мастерства из Литвы, Эстонии, Германии и Венгрии.

Друскининкай готовится к большому празднику. 5 — 7 августа в городе будет проходить 29-й Фольклорный фестиваль Дайнавского края. В нем примут участие около 170 коллективов из разных регионов Литвы — они представят специально подготовленные концертные программы о старинных свадебных традициях Дзукии и других регионов: обычаях и обрядах, песнях и национальных костюмах.

В субботу, 6 августа, в дельте Нямунаса (деревня Рупкалве Шилутского района) состоится одно из самых оригинальных и веселых мероприятий лета — Национальный чемпионат по сенокошению. В нем могут принять участие как те, кто умеет косить траву, так и те, кто никогда не держал косу в руках. Все желающие могут зарегистрировать самого себя или свою команду — и принять участие в соревновании по сенокошению.

В исторической части Клайпеды возобновляют реконструкцию улиц. Клайпедское самоуправление сообщило о начале капитального ремонта улочки Daržų. Здесь, как и в других местах, обновят дорожное полотно, приведут в порядок брусчатку, систему водоотвода, дождевые канализации, освещение и тротуары.

Спортивный клуб Kayak Gym приглашает детей, молодежь и взрослых научиться плавать на байдарках и сап-досках. Занятия проходят по вторникам и четвергам (в августе 2, 4, 16, 18, 23, 25, 30 числа) с 18:00 до 19:30 на озере Букишкис. Желающим предоставят байдарки, сап-доски, весла, спасательные жилеты и другое необходимое снаряжение.

10 сентября в Каунасской арене «Жальгирис» состоится концерт группы Океан Ельзи.

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