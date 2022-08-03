Сериал Kakė Makė, театральный фестиваль «Перекресток», хранилище для велосипедов и другие новости

Начинается дополнительный приём в вузы Литвы. До пятницы, 5 августа, абитуриенты могут регистрировать свои заявления на оставшиеся свободные места в университетах и коллегиях. Претендовать на стипендии и места, финансируемые государством, могут только те, кто во время основного приёма не заключал никаких договоров или же заключил договор о платной учёбе. Результаты дополнительного приёма будут опубликованы 10 августа.

В Литве растёт число заболеваний коронавирусом. Врач лаборатории Antėja Эгле Марцюшкене рассказала, что основной симптом нового штамма вируса – насморк, поэтому инфекцию легко перепутать с простой простудой. Кроме того, люди жалуются на боли в горле, головные боли, сильный кашель и усталость.

«Еще один симптом этого субварианта – сильное потоотделение ночью, но это может быть также признаком других болезней. Ночью потеют также люди с разными формами рака или больные туберкулезом», – пояснила она.

Сегодня в рамках отборочных матчей Лиги Чемпионов cтоличный футбольный клуб «Жальгирис» на выезде встречается с норвежским клубом «Будё-Глимт». Первый матч клубов состоится сегодня в 19:00. Ответный матч состоится 9 августа в Вильнюсе. Билеты на матч, который пройдет в литовской столице были проданы за час.

Все станции зарядки электромобилей будут доступны в одной базе. Информация публикуется и постоянно обновляется на сайте https://ev.lakd.lt

3-4 августа проходят «Дни классики литовского кино». В течение двухдневного фестиваля в 10 городах Литвы, в 13 кинотеатрах и культурных центрах пройдет 34 бесплатных кинопоказа. Фильмы будут показаны на экранах кинотеатров в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Паневежисе, Мариямполе, Утяне, Тельшяй, Аникщяй, Бирштонасе и Ниде.

Книги про Kakė Makė (в русском переводе Тося Бося) скоро будут превращены в анимационный сериал. Экранизацией будет заниматься анимационная студия MeinArt. Планируется, что в следующем году появятся 8 серий сериала, также будет и полнометражная работа для кинотеатров.

По данным последнего опроса, по мере роста цен, треть населения страны склонна отложить покупку нового жилья. Также заметно, что почти половина (46%) жителей Литвы интересуется новым жильем, а 11% хотел бы купить квартиру в одном из них, ничего не дожидаясь.

С сентября больше не останется объединенных 5-8 классов, а школы до 60 учеников будут работать как отделения более крупных школ. Это одна из мер, направленных на обеспечение качественного образования для всех учащихся, говорится в сообщении Министерства образования.

С 4 по 15 августа в восьмой раз все любители театра встретятся на одном из интереснейших театральных фестивалей лета «Перекресток» в Друскининкай. Билеты продаются в системе Kakava.lt, а с 1 августа — еще и в санаториях Eglės sanatorija, Grand SPA Lietuva, Belorus и Info-centras.

В столичных микрорайонах Лаздинай, Фабийонишкес, Виршулишкес и Жирмунай установят 18 хранилищ для велосипедов и самокатов. Жителей этих районов приглашают проголосовать за места, где будут установлены эти хранилища. Сделать это можно в сенюниях микрорайонов.

Мэр Паневежиса Ритис Миколас Рачкаускас заявил, что убытки от наводнения реки Невежис после разрушения плотины не будут большими, однако на ремонт моста и плотины потребуется несколько миллионов евро.

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