Отпуск Ингриды Шимоните, новые монеты, станция «водяной пыли» в Каунасе и другие новости

87 минут по будням и 89 минут по выходным — столько жители Литвы в среднем пользуются собственным автомобилем. 38% говорят, что не пользуются машиной ежедневно. 45% опрошенных заявили, что не могут представить месяц без автомобиля в своем городе. Такие результаты показало исследование проведенное компанией Bolt.

Министр транспорта: 40% дорог государственного значения не отвечают стандартам качества.

«Ситуация очень плохая, и в этой ситуации мы максимально, как только можем, увеличиваем средства для улучшения состояния автомагистралей», – рассказал Марюс Скуодис.

Половина жителей Литвы утверждает, что сталкивалась с киберугрозами. И хотя большая их часть потерь избежала, около 5% указали, что во время атаки понесли финансовые убытки, показывает опрос, проведенный по заказу «Swedbank». Опрос также показал, что наибольший страх у жителей Литвы вызывает риск понести финансовые убытки.

Премьер-министр Ингрида Шимоните на следующей неделе уходит в отпуск. Об этом BNS сообщила ее советник.

Футболисты «Жальгириса» проиграли норвежскому клубу «Будё-Глимт». Первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов завершился со счётом 0:5. Ответный матч команд состоится 9 августа в Вильнюсе.

На проспекте Лайсвес в Каунасе оборудовали освежающее развлечение – станцию «водяной пыли». Как признаются каунасцы, она настолько понравилась детям, что их даже трудно оттащить.

Вместе с солнечной погодой в Вильнюс возвращается Vasaros kinas. Kino pavasaris и партнер проекта Telia приглашают в это воскресенье, 7 августа, посмотреть интересное кино на поляне у моста в парке Вингис.

В столице началась реконструкция Вильнюсского городского центра здоровья школьников, после которой его площадь увеличится до 1,7 тыс. кв. м. По словам вице-мэра Вильнюса Валдаса Бенкунскаса, в столице сейчас не хватает примерно 8 бассейнов. С этой целью строятся новые объекты, однако при этом не стоит забывать и о существующей инфраструктуре. Работы по реконструкции планируется начать в сентябре.

Движение транспорта по улице Гедрайчю запрещено. В связи с ремонтов инженерных сетей до 13 августа временно запрещено движение по улице Гедрайчю, 20. Объехать зону работ можно по прилегающим улицам.

Банк Литвы выпустит новую памятную монету в поддержку Украине. Памятную монету номиналом 2 евро «Вместе с Украиной» планируют выпустить в первом квартале 2023 года.

8 августа, в 18 часов на площади Данге возле арки на третий митинг за Украину и свободу ее народа приглашаються жители Клайпеды, украинцы, белорусы и люди других национальностей, а также гости города. Во время митинга украинцы поделятся своими песнями со всеми пришедшими. “Шестой месяц войны с ее зверствами и агрессией, к сожалению, ничем не отличается от того, что нам уже пришлось пережить в борьбе за свободу Украины”, – пишут организаторы акции, приглашая жителей Клайпеды принять участие в мероприятии с украинской и литовской атрибутикой. В воскресенье, 7 августа, в 12 часов дня в церкви Марии Королевы Мира в Клайпеде будет отслужена месса за Украину и свободу ее народа.

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