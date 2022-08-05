Обновить теплоузлов, Гребенщиков в Висагинасе, прием в ВУЗы и другие новости

В Литве подтверждены еще два случая заболевания оспой обезьян, сообщило в четверг Министерство здравоохранения. Ранее был подтвержден первый случай этого инфекционного заболевания. Оспа обезьян вновь диагностирована у лиц в возрастных группах 20-29 и 30-39 лет. Оба человека обратились в больницу и были отправлены лечиться амбулаторно.

В этом году во время основного приема в ВУЗы Литвы заключили 17 076 договоров. Большая часть договоров (четверть от общего числа) заключена с Вильнюсским университетом.

Служба расследования финансовых преступлений Литвы заявила, что банкам, работающим в Литве, могут быть предоставлены исключения для обслуживания платежей за Калининградский транзит. Литовский банк Šiauliu bankas, обслуживающий транзит грузов в Калининградскую область, с 1 сентября намерен отказаться от работы с Россией, что может привести к невозможности оплаты проезда и остановке перевозок. «СРФП руководствуется применяющимися напрямую нормативными актами Евросоюза, пояснениями Еврокомиссии (ЕК), в которых указано, что санкции не применяются к транзиту грузов железнодорожным транспортом между материковой частью Российской Федерации и Калининградской областью и наоборот, на условиях, предусмотренных ЕК», — говорится в ответе СРФП BNS. Министр транспорта и коммуникаций Марюс Скуодис заявил ранее на этой неделе, что мнение СРФП будет иметь решающее значение для банков.

Прокуратура расследует приказ министра охраны окружающей среды Симонаса Гентвиласа, согласно которому в городах будут уменьшены площади зеленых насаждений почти на половину. Приказ Гентвиласа раскритиковали как общественные деятели, так и Служба спецрасследований. Критика послышалась и со стороны Вильнюсского муниципалитета. Генпрокуратура Литвы 4 августа распространила пресс-релиз, в котором сообщается о начатом расследовании.

После того как были ужесточены требования к отоплению многоквартирных домов, людям придется обновить теплоузлы, пишет rinkosaikste.lt. В соответствии с новыми требованиями поставщик тепла, компания, которая присматривает за системами или управляющий домом должны гарантировать реновацию и автоматизацию теплоузлов в течение 4 лет. Надеются, что это будет способствовать снижению цен за отопление и побудит жителей активнее пользоваться помощью государства. Государство компенсирует 80% расходов.

Лорета Ашоклене, главный эпидемиолог страны, покидает Министерство здравоохранения. По словам главы минздрава, Лорета Ашколене покидает свой пост по соглашению сторон по личным причинам.

До конца этого месяца в Литве планируется оборудовать ещё 41 банкомат. Напомним, что ещё в прошлом году банки пообещали оборудовать 100 дополнительных банкоматов, чтобы у всех жителей Литвы были равные возможности доступа к ним. В настоящий момент оборудовано 59 банкоматов, 53 из которых уже работают. В общей сложности в Литве более 1 тыс. работающих банкоматов.

Ignitis получил от бизнес клиентов информацию о том, что приходят смс-сообщения, в которых сказано, что в течение 14 часов они обязаны заплатить несколько сотен евро, в противном случае им отключат электричество. Ignitis информирует, что подобные сообщения не рассылает.

Рядом с Дворцом бракосочетаний в Вильнюсе при обследовании бывшего лютеранского кладбища археологи обнаружили в оцинкованном гробу позолоченную саблю морского офицера середины XIX века царской России, но в нем не было останков.

Вильнюсское самоуправление напоминает водителям электросамокатов о правилах, которые они должны соблюдать. На водителей электросамокатов и велосипедистов также распространяются правила, поэтому если вы хотите находиться в безопасности на дороге и обезопасить других, вы должны не забывать о правилах», — сказал эксперт компании JUDU Эдгарас Станкявичюс. Памятка и принципы микромобильности в столице Литвы доступны в Интернете.

6 августа Висагинас отметит свой 47-й день рождения, а на праздничном концерте жителей и гостей города ждёт выступление лидера группы «Аквариум» — Бориса Гребенщикова! Более подробную информацию о мероприятиях можно найти на Facebook и www.visaginokultura.lt

Вчера в рамках подготовки к Чемпионату Европы по баскетболу наша сборная в дружеском матче встретилась со сборной Эстонии. Этот матч завершился со счётом 84:70 в пользу наших баскетболистов. Следующий дружеский матч, также со сборной Эстонии, состоится в это воскресенье, 7 августа. Напомним, что Чемпионат Европы по баскетболу начнётся 1 сентября.

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