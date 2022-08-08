Арена из соломы, литовское серебро на Чемпионате мира, реконструкция Тракайского замка и другие новости

После того, как независимый поставщик электроэнергии Perlas Energija объявил в пятницу об отказе от своих тарифных планов с фиксированными ценами, другие поставщики заявили, что не будут предпринимать таких действий. В свою очередь минэнерго Литвы негативно оценило действия компании Perlas Energija, которая заявила, что отказывается от планов с фиксированными ценами. По данным министерства, в данном случае имеют место признаки нарушения закона.

В Литве построят арену для мероприятий из соломы. На территории бывшего ликеро-водочного завода Antanavo в Казлу Руде уже состоялся крупный международный концерт, а сейчас команда организаторов предлагает любителям музыки Литвы три эксклюзивных мероприятия на уникальной арене из соломенных тюков, сообщает портал madeinvilnius.lt Первое мероприятие в арене из тюков соломы состоится 13 августа. В Литве такой арен еще нет, это — первая. Месторасположение арены — деревня Пинцишкес. Вход для детей до 7 лет бесплатный.

За курение на балконах многоквартирных домов в трех крупных городах страны — Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде — за полтора года оштрафовали 30 человек. 29 штрафов выписано жителям Каунаса, один человек оштрафован в Клайпеде. Лицам, курящим на балконах домов в столице, выносилось устное предупреждение.

Совет Фонда обязательного медицинского страхования Литвы одобрил компенсацию расходов на проведение исследований позитронно-эмиссионной компьютерной томографии с использованием Галлия, сообщает портал madeinvilnius.lt Новый тест позволит врачам более эффективно диагностировать некоторые формы рака и подбирать наиболее подходящее лечение для пациента. Базовая стоимость сканирования на томографе оценивается специалистами Больничных касс примерно в 2 тысячи евро. Это один из самых дорогих исследований, возмещаемых государством в Литве.

Вчера в рамках подготовки к Чемпионату Европы по баскетболу наша сборная во второй раз встретилась со сборной Эстонии. Этот матч оказался намного тяжелее предыдущего и завершился со счётом 90:88 в пользу наших баскетболистов. Следующие матчи состоятся в Вильнюсе и Каунасе в среду и четверг. Наша сборная встретится со сборной Финляндии. Напомним, что Чемпионат Европы по баскетболу начнётся 1 сентября.

На Чемпионате мира, который прошёл в Канаде, литовские байдарочники Миндаугас Мальдонис и Андрей Олийник завоевали серебро в заплыве на 500 метров. Это первое достижение этого спортивного дуэта. Первыми в этом заплыве пришли венгерские байдарочники, а бронзу завоевали австралийские спортсмены.

В ближайшие несколько лет Тракайский замок ждет реконструкция. По словам руководителя музея, обновят неиспользуемые до сих пор помещения, а также установят дополнительные экспозиции, среди которых появится и средневековый туалет. Реконструкция будет стоить 3,8 млн.евро.

С 10 августа в Каунасе пройдет «Культура во дворах». Концерты и представления будут проходить в обычных многоквартирных дворах Каунаса. В этом году горожан ждут специальные гости из-за рубежа и более 30 представлений.

Жители Каунаса теперь могут получить подробные данные о загрязнении воздуха в городе. Данные представлены на карте orotarsa.kaunas.lt

В Клайпеде откроют филиал Международной украинской школы (МУШ). На данный момент в Клайпеде находятся около 100 украинских педагогов. Формально их можно подключить к процессам обучения. Правда, пока не совсем ясно, как именно, поскольку МУШ – по крайней мере, до недавнего времени – практиковала систему дистанционного обучения.

Из-за значительного сокращения количества украинских беженцев с сегодняшнего дня в Литве останется единственный центр регистрации в Алитусе. Напомним, что ранее в Литве такие центры работали в Вильнюсе, Каунасе, Паневежисе, Клайпеде, Мариямполе и Шяуляй. Теперь они все закрыты. Алитусский центр и далее будет предоставлять услуги регистрации, временного размещения, консультации и пр.

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