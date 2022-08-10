Порядок площадь Независимости, соревнования по поеданию перца, Kopūstinės kermošius и другие новости

Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что необходимо обеспечить прозрачность либерализации рынка электроэнергии, а отставка министра энергетики Литвы Дэйнюса Крейвиса не изменит ситуацию. Глава государства сказал, что ожидает, когда из отпуска вернётся премьер-министр Ингрида Шимоните, чтобы обсудить с ней ситуацию, связанную с поставщиком электроэнергии Perlas energija.

Столичный футбольный клуб «Жальгирис» закончил своё выступление в отборочном этапе Лиги Чемпионов. Вчера вильнюсский клуб сыграл вничью, 1:1, с норвежским клубом «Будё-Глимт», и по результатам двух матчей в следующий этап пройдёт клуб из Норвегии. Между тем «Жальгирис» продолжит борьбу в отборочном этапе Лиги Европы, где встретится с чемпионом Болгарии, клубом «Лудогорец».

Министр энергетики Литвы Дэйнюс Крейвис согласился с утверждением, что третий этап либерализации литовского рынка электроэнергии, возможно, придётся отложить. По его словам, такое решение будет принято, если потребуется время на разработку новых процедур, помогающих пожилым людям выбрать независимого поставщика, ведь именно пожилые люди испытывают подобные трудности — они не пользуются интернетом очень часто и не могут подписывать электронные контракты.

В среду, после окончания переходного периода пятого пакета санкций Европейского союза против России, вступает в силу запрет на транспортировку российского угля и твердого топлива через территорию Сообщества. Однако, согласно интерпретации Европейской комиссии, в Литве из этого запрета действует исключение: лимитированное количество подсанкционной продукции разрешено перевозить по железной дороге. По данным, предоставленным BNS Литовскими железными дорогами (Lietuvos geležinkeliai), в январе-мае этого года по железной дороге из России в Калининград через Литву был перевезен 1 млн тонн угля.

Опрос показал, что трое из четырех граждан Литвы не поддерживают проект по декриминализации наркотиков в небольших количествах.

Президент Литвы лишил государственных наград фигуристов Маргариты Дробязко и Повиласа Ванагаса. Фигуристы выступили на мероприятии, организуемом Татьяной Навкой, супругой пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Временный поверенный в делах Китая в Вильнюсе Цюй Байхуа говорит, что любой визит официальных лиц Литвы или других стран на Тайвань «нарушает политику одного Китая», и призывает воздерживаться от таких визитов в будущем. В этом году Тайвань посетили в общей сложности три вице-министра из Литвы. По словам Цюй Байхуа, Пекин расценивает это как политические визиты представителей исполнительной власти.

Канцелярия Сейма планирует привести в порядок площадь Независимости, фонтан и прилегающую территорию около парламента. Победитель конкурса должен подготовить и согласовать проект в течение полугода.

В Вильнюсе, в Пашилайчяй планируют построить детский сад с бассейном. Детский сад сможет принять 280 детей, сообщается столичное самоуправление.

На рынке Tymo пройдет соревнование по поеданию самого жгучего в мире перца. Для желающих испытать себя будет проведено традиционное соревнование, в ходе которого участникам предстоит один за другим одолеть шесть жгучих перцев разной остроты. От приятно согревающего «Серрано» до «Каролинского жнеца», обозначенного как самый острый перец в мире. Организаторы Vilnius burger fest приглашают вас приходить на соревнования по поеданию самого острого перца в эту среду, в 19:00, на рынке Tymo в Вильнюсе.

В этом году на Жолинес в Тракай вновь пройдет традиционный Kopūstinės kermošius. Концерты, ярмарка, игры, традиционные ремёсла.

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