Золото Чемпионата Европы по баскетболу, новые детские площадки в Клайпеде, исследования о техосмотре и другие новости

Согласно статистике, во втором квартале этого года в Литве на пике популярности уже совсем другие имена, нежели были в первом квартале года. Так, самым популярным именем среди девочек является София. Это имя было дано 111 новорожденным. Мальчикам чаще всего дают имя Маркас. За этот период так назвали 146 мальчиков. Второе место в категории женских имен занимает имя Эмилия (107 девочек), среди мужских имен на втором месте – Бенас (135 мальчиков). Имя Лукне занимает третье место, так назвали 105 новорожденных. Оно было самым популярным в первом квартале 2022 года, но сейчас занимает третье место среди женских имен. В списке имен для мальчиков имя Якубас стоит на третьем месте. Так назвали 124 новорожденных. Оно также было самым популярным в первом квартале года.

Женская сборная Литвы по баскетболу (до 18 лет) стала Чемпионом Европы. В воскресенье, в греческом Ираклионе, литовская сборная одолела сборную Испании 78:75.

Андрюс Шидлаускас завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы по плаванию проходящем в Риме. В финальном заплыве на 100 метров брассом он уступил только итальянцам Николо Мартиненги и Федерико Поджио.

Исследование: половина автомобилей Литвы (50-52%) не проходят первый техосмотр.

Поправка в закон: молодым человеком предлагается считать лиц до 35 лет, а не до 29 лет включительно, как сейчас. Ожидается, что с повышением верхней границы возраста молодого человека до 35 лет эти лица будут успешнее интегрироваться в рынок труда, пользуясь программами Службы занятости при Минтруда и соцзащиты, начнут самостоятельную деятельность, активнее будут пользоваться льготами государства при приобретении первого жилья, включаться в политику обмена молодежью, программы стажировки.

В Риме на Чемпионате Европы Рута Мейлутите завоевала бронзовую медаль на дистанции 100 м брассом.

На Чемпионате Европы литовская пловчиха Котрина Тетеревкова завоевала бронзовую медаль. 20-летняя Тетеревкова преодолела дистанцию ​​в женском финальном заплыве на 200 метров брассом за 2:24,16 мин. и занял третье место.

Исследование: каждый второй житель Литвы (51%) не доволен комфортом новых домов. Жители указывали, что строящиеся дома зачастую расположены слишком близко друг к другу, отсутствует или неудобно расположена зона отдыха, слишком мало парковочных мест.

Сегодня в рамках подготовительных матчей к Чемпионату Европы по баскетболу наша сборная встретится со сборной Испании. Следующий матч с этой же сборной состоится в четверг, 18 августа, а на следующий день наши баскетболисты встретятся со сборной Нидерландов. На этом подготовительные матчи не закончатся — на конец этого месяца намечены встречи со сборными Венгрии и Черногории. Сам чемпионат Европы по баскетболу начнётся 1 сентября.

Более трети жителей Литвы поддержали бы решение о запрете езды на электрических самокатах на тротуарах, а также решение об ограничении скорости для них. Такие результаты показал недавно проведённый компанией Baltijos tyrimai опрос. Почти 30% согласны с тем, что стоит применять более строгие правила, а каждый четвёртый опрошенный высказался за обязательное ношение шлемов во время езды на самокате. Между тем совсем запретить электросамокаты хотели бы 11%, а оставить всё так как есть сейчас — 8%.

С сегодняшнего дня в силу вступает порядок, согласно которому для диагностики коронавируса можно будет использовать и быстрые тесты, сделанные на дому, а эпидемии, на основе заболеваемости, будут объявляться на местном, а не на национальном уровне. По словам представителей Министерства здравоохранения Литвы, внедрение механизма самоконтроля поможет разгрузить занятость семейных врачей и поликлиник.

На один день в Вильнюсе закроют проспект Конституциёс: по нему промчится болид F-1. Спустя 12 лет Литву снова посетит команда Oracle Red Bull Racing – 3 сентября в Вильнюсе, на проспекте Конституциёс, будет представлена формула Oracle Red Bull Racing, которой будет управлять австриец Патрик Фризахер, пишет madeinvilnius.lt. Зрители увидят также выступление литовских мотоакробатов. Гордость Литвы чемпион Европы и призер десятков состязаний Арас Гибежа попробует установить мировой рекорд – проехать самое длинное расстояние на одном колесе без помощи рук. Digital Matter icon С ним выступит и команда UTENA STUNT RIDERS: рекордсмены книги Гинесса Шарунас Кезис, Нериюс Малинаускас и Виргилиюс Дикшас. Выступит и четверка дрифтеров: Бенедиктас Циеба, Оливер Рандалу, Донатас Мацпрейкшас и Таутвидас Гилис.

Работа Андрюса Пяткуса из Вильнюса, ставшего чемпионом Европы по скульптуре из песка, настолько впечатлила бельгийцев, что они захотели превратить созданную литовцем хрупкую скульптуру в долговечную. Сложная трёхметровая скульптура, созданная из песка на бельгийском пляже, теперь может продлить свою жизнь уже в бетоне. Скульптор надеется реализовать такой заказ в течение двух месяцев. В конце концов, всё зависит от суммы, которые выделят на проект бельгийцы. Это станет известно в сентябре, когда муниципалитет Мидделкерке обсудит городской бюджет.

В Вильнюсе на крыше детского сада «Битуте» (Пчёлка) построили улей. Это один из 25 ульев, установленных на крышах города, которые пчеловоды Urbanbee.lt установили в соответствии с проектом, инициированным Министерством окружающей среды и Агентством по управлению экологическими проектами. Для того, чтобы дети и работники детского сада чувствовали себя в безопасности, пчеловоды города разместили на крыше специально выведенных букфастовых пчел, которые трудолюбивы, спокойны и не нападают на людей.

В Клайпеде начали строить четыре новых детских площадки. Детские площадки появятся на улицах Vingio 15, пр. Baltijos 65, 67, Jūros 2 и Kalnupės 2. Самоуправление утверждает, что проект реализуют в течение трех месяцев.

С 19-21 августа на фабрике Меркине пройдет фестиваль Samanos. Состоятся концерты, лекции, будут проведены экскурсии, пройдет исследования небосвода и дегустация забытых блюд, воссозданных на основе археологических данных. Мероприятие бесплатное, с полной программой фестиваля можно ознакомиться на странице Merkinės Fabrikas в фейсбуке.

Художница Инга Шоммер-Зубайте изготовит светильники из баскетбольных колец, а полученные деньги пожертвует украинским детям. Выставку планируется провести осенью в поместье Раудондварис.

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