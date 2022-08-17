IKI Velomaratonas 2022, результаты поступлений, Дни столицы и другие новости

Министр энергетики Дайнюс Крейвис утверждает, что последний этап либерализации рынка электроэнергии будет отложен как минимум на год. «Следует подождать, пока появится больше станций возобновляемой энергетики, производители которой, как ожидается, начнут кооперироваться и будут поставлять электроэнергию людям напрямую. Может понадобиться пара лет, чтобы ситуация на рынке существенно изменилась», — добавил министр.

Поступления 2022: бесплатно учиться в ВУЗах страны будут на 800 человек меньше. Только один человек захотел стать учителем химии.

Вчера в рамках подготовительных матчей к Чемпионату Европы по баскетболу сборная Литвы одолела сборную Испании 82:77. Следующий матч со сборной Испании состоится в четверг, 18 августа.

Мэр Вильнюса находится в отпуске уже 6 недель. По словам его советников, это творческий отпуск, результат которого мы увидим в ближайшее время.

Сегодня, 17 августа, в Национальном музее Литвы, Старом Арсенале, открывается новая экспозиция. На ней представлены 9 оригинальных мечей. Большинство из этих мечей экспонируются впервые. В том числе — те, которые были найдены совсем недавно. Они привлекли внимание не только археологов, но и средств массовой информации: один меч был найден на картофельном поле, другой — на дне озера Асвея.

В Вильнюсе — международная выставка кошек. Организаторы выставки приглашают всех желающих полюбоваться и познакомиться поближе с разными породами кошек, а их на выставке в Вильнюсе будет около 25. Место проведения: «Vilnius Outlet», Вильнюс, ул. В. Поцюно, 8, 3 этаж. Время работы: 20 августа — с 10 до 19 часов, 21 августа — с 10 до 18 часов. Вход на выставку – бесплатный.

В воскресенье, 21 августа, в Вильнюсе в тринадцатый раз пройдет главное велособытие «IKI Velomaratonas 2022».

Вильнюс, который совсем скоро будет отмечать свое 700-летие, приглашает горожан и гостей города на один из крупнейших городских фестивалей «Дни столицы». Мероприятие будет проходить 2 — 4 сентября, в первые выходные осени. С программой фестиваля можно познакомиться на странице sostinesdienos.lt

25 августа Вильнюс приглашает всех желающих на пешие походы протяженностью 5, 10 и 25 километров. Бесплатная регистрация — ejimas.lt

В этом году международный, 29 й, фестиваль кантри музыки «Visagino Country» пройдет 19 и 20 августа.

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