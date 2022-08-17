Новости

IKI Velomaratonas 2022, результаты поступлений, Дни столицы и другие новости

Автор Эвелина Никанорова
200 Sledite Za Novostjami

Министр энергетики Дайнюс Крейвис утверждает, что последний этап либерализации рынка электроэнергии будет отложен как минимум на год. «Следует подождать, пока появится больше станций возобновляемой энергетики, производители которой, как ожидается, начнут кооперироваться и будут поставлять электроэнергию людям напрямую. Может понадобиться пара лет, чтобы ситуация на рынке существенно изменилась», — добавил министр.

IKI Velomaratonas 2022, результаты поступлений, Дни столицы и другие новости

Dainius Kreivys ©DELFI / Julius Kalinskas

Поступления 2022: бесплатно учиться в ВУЗах страны будут на 800 человек меньше. Только один человек захотел стать учителем химии.

IKI Velomaratonas 2022, результаты поступлений, Дни столицы и другие новости

Вчера в рамках подготовительных матчей к Чемпионату Европы по баскетболу сборная Литвы одолела сборную Испании 82:77. Следующий матч со сборной Испании состоится в четверг, 18 августа.

Мэр Вильнюса находится в отпуске уже 6 недель. По словам его советников, это творческий отпуск, результат которого мы увидим в ближайшее время.

IKI Velomaratonas 2022, результаты поступлений, Дни столицы и другие новости

  15min.lt nuotr.

Сегодня, 17 августа, в Национальном музее Литвы, Старом Арсенале, открывается новая экспозиция. На ней представлены 9 оригинальных мечей. Большинство из этих мечей экспонируются впервые. В том числе — те, которые были найдены совсем недавно. Они привлекли внимание не только археологов, но и средств массовой информации: один меч был найден на картофельном поле, другой — на дне озера Асвея.

IKI Velomaratonas 2022, результаты поступлений, Дни столицы и другие новости

В Вильнюсе — международная выставка кошек. Организаторы выставки приглашают всех желающих полюбоваться и познакомиться поближе с разными породами кошек, а их на выставке в Вильнюсе будет около 25. Место проведения: «Vilnius Outlet», Вильнюс, ул. В. Поцюно, 8, 3 этаж. Время работы: 20 августа — с 10 до 19 часов, 21 августа — с 10 до 18 часов. Вход на выставку – бесплатный.

IKI Velomaratonas 2022, результаты поступлений, Дни столицы и другие новости

В воскресенье, 21 августа, в Вильнюсе в тринадцатый раз пройдет главное велособытие «IKI Velomaratonas 2022».

IKI Velomaratonas 2022, результаты поступлений, Дни столицы и другие новости

IKI Velomaratonas

Вильнюс, который совсем скоро будет отмечать свое 700-летие, приглашает горожан и гостей города на один из крупнейших городских фестивалей «Дни столицы». Мероприятие будет проходить 2 — 4 сентября, в первые выходные осени. С программой фестиваля можно познакомиться на странице sostinesdienos.lt

IKI Velomaratonas 2022, результаты поступлений, Дни столицы и другие новости

Sostinės dienos

25 августа Вильнюс приглашает всех желающих на пешие походы протяженностью 5, 10 и 25 километров. Бесплатная регистрация — ejimas.lt

IKI Velomaratonas 2022, результаты поступлений, Дни столицы и другие новости

Ėjimas

В этом году международный, 29 й, фестиваль кантри музыки «Visagino Country» пройдет 19 и 20 августа.

IKI Velomaratonas 2022, результаты поступлений, Дни столицы и другие новости

IKI Velomaratonas 2022, результаты поступлений, Дни столицы и другие новости

SRTF fondas — Tautiniu mazumu departamentas

Больше новостей: #StandWithUkraine

Tags:

Похожее

Золото Чемпионата Европы по баскетболу, новые детские площадки в Клайпеде, исследования о техосмотре и другие новости

Золото Чемпионата Европы по баскетболу, новые детские площадки в Клайпеде, исследования о техосмотре и другие новости

Автор Эвелина Никанорова
Слет музыкантов Вильнюсского края, кубок чемпионов НБА в Литве, ужесточение контроля на дорогах и другие новости

Слет музыкантов Вильнюсского края, кубок чемпионов НБА в Литве, ужесточение контроля на дорогах и другие новости

Автор Эвелина Никанорова
Балтийский бургер от McDonald&#8217;s, новые монеты, «Женщины года», марки с шакотисом и другие новости

Балтийский бургер от McDonald’s, новые монеты, «Женщины года», марки с шакотисом и другие новости

Автор Эвелина Никанорова
Благоустройство площади Независимости, соревнования по поеданию перца, Kopūstinės kermošius и другие новости

Благоустройство площади Независимости, соревнования по поеданию перца, Kopūstinės kermošius и другие новости

Автор Эвелина Никанорова
Vilnius Burger Fest, гражданство Маргариты Дробязко, концерт Rammstein в Литве и другие новости

Vilnius Burger Fest, гражданство Маргариты Дробязко, концерт Rammstein в Литве и другие новости

Автор Эвелина Никанорова
Польские телепрограммы теперь смогут смотреть две трети жителей Литвы

Польские телепрограммы теперь смогут смотреть две трети жителей Литвы

Автор RADIO•R
Арена из соломы, литовское серебро на Чемпионате мира, реконструкция Тракайского замка и другие новости

Арена из соломы, литовское серебро на Чемпионате мира, реконструкция Тракайского замка и другие новости

Автор Эвелина Никанорова
Обновить теплоузлы, Гребенщиков в Висагинасе, прием в ВУЗы и другие новости

Обновить теплоузлы, Гребенщиков в Висагинасе, прием в ВУЗы и другие новости

Автор Эвелина Никанорова
Отпуск Ингриды Шимоните, новые монеты, станция «водяной пыли» в Каунасе и другие новости

Отпуск Ингриды Шимоните, новые монеты, станция «водяной пыли» в Каунасе и другие новости

Автор Эвелина Никанорова