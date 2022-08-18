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Температурный рекорд в Литве, золото чемпионата Европы по плаванию, реконструкция стадиона в Висагинасе и другие новости

Автор Эвелина Никанорова
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В Литве побит температурный рекорд, державшийся 33 года. Согласно предварительным данным, в среду на мысе Вентес температура была 32,0°C, а на метеостанции в Вильнюсском аэропорту — 32,8°C, поэтому, по предварительным данным (их еще должны перепроверить специалисты Литовской гидрометеорологической службы), был побит температурный рекорд 17 августа, державшийся 33 года (17 августа 1989 г. в Варене был 31,8°).

Температурный рекорд в Литве, золото чемпионата Европы по плаванию, реконструкция стадиона в Висагинасе и другие новости

Сегодня состоялась встреча президента Литвы Гитанаса Науседы с премьер-министром Ингридой Шимоните.

«На встрече договорились, что в ближайшие недели правительство подготовит средства для защиты интересов жителей и план по их защите в ситуации шоковых цен на электричество», – сообщила президентская служба.

Температурный рекорд в Литве, золото чемпионата Европы по плаванию, реконструкция стадиона в Висагинасе и другие новости

Gitanas Nausėda, Ingrida Šimonytė ©DELFI / Josvydas Elinskas

Предприятие Perlas Energija прекращает деятельность. Поставлять электричество своим клиентам оно будет до 31 августа, а другого поставщика клиенты должны найти до 28 августа. Предприятие будет продолжать работу до тех пор, пока не распродаст свое имущество и не выплатит компенсации клиентам, рассчитается с кредиторами и партнерами, говорится в сообщении Perlas Energija.

Температурный рекорд в Литве, золото чемпионата Европы по плаванию, реконструкция стадиона в Висагинасе и другие новости

©DELFI / Andrius Ufartas

На чемпионате Европы по баскетболу среди 16-летних (U-16), проходящем в Скопье, столице Северной Македонии, сборная Литвы обыграла своих сверстников из Турции — 79:68 и вышла в полуфинал турнира.

Температурный рекорд в Литве, золото чемпионата Европы по плаванию, реконструкция стадиона в Висагинасе и другие новости

©FIBA

В последний вечер чемпионата Европы в Риме литовская пловчиха Рута Мейлутите завоевала золото на дистанции 50 м брассом (результат 29.59 секунд).

Температурный рекорд в Литве, золото чемпионата Европы по плаванию, реконструкция стадиона в Висагинасе и другие новости

Rūta Meilutytė ©AFP / Scanpix

В воскресенье, 21 августа, в столице пройдет веломарафон IKI Velomaratonas 2022. Во время его подготовки и проведения, с 5:00 до 19:00, движение транспорта будет закрыто на всем маршруте. Запрещается также стоянка транспортных средств на всем маршруте следования участников.

Температурный рекорд в Литве, золото чемпионата Европы по плаванию, реконструкция стадиона в Висагинасе и другие новости

IKI Velomaratonas

Температурный рекорд в Литве, золото чемпионата Европы по плаванию, реконструкция стадиона в Висагинасе и другие новости

IKI Velomaratonо trasa

Новый бассейн в Каунасе уже приглашает записываться на уроки плавания. В арене «Жальгирис» готовятся к открытию бассейна и академии плавания. Открытие бассейна планируют в сентябре. Регистрация тут: https://www.zalgirioarenosbaseinas.lt/#register

Температурный рекорд в Литве, золото чемпионата Европы по плаванию, реконструкция стадиона в Висагинасе и другие новости

Kauno miesto savivaldybės nuotr.

В Бирштонасе открылась самая длинная в Литве санная трасса. Ее протяженность — 600 метров. Самым большим испытанием для посетителей нового атракциона является преодоление поворота на кольце, расположенном на высоте 10 метров.

Температурный рекорд в Литве, золото чемпионата Европы по плаванию, реконструкция стадиона в Висагинасе и другие новости

Pauliaus Grigaliūno nuotr.

В Висагинасе подписан договор на реконструкцию стадиона. По договору должны привести в порядок системы орошения футбольного поля Висагинского центрального стадиона и отремонтировать его покрытия. После выполнения этого проекта центральный стадион будет приспособлен для проведения соревнований высокого уровня.

Температурный рекорд в Литве, золото чемпионата Европы по плаванию, реконструкция стадиона в Висагинасе и другие новости

Граждан Украины приглашают на вебинар об адаптации в Литве. Вебинар пройдет в формате практического занятия, где участникам будет предложено разделиться на группы и потренироваться использовать план действий и лайфхаки для жизни в новой стране. Язык вебинара — украинский. Для участия в вебинаре требуется пройти регистрацию (ссылка). Вебинар состоится 25 августа.

Температурный рекорд в Литве, золото чемпионата Европы по плаванию, реконструкция стадиона в Висагинасе и другие новости

Температурный рекорд в Литве, золото чемпионата Европы по плаванию, реконструкция стадиона в Висагинасе и другие новости

SRTF fondas — Tautiniu mazumu departamentas

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