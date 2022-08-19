Тарифы на электроэнергию в 2023 году, крупнейший военный корабль США в Литве, Спортивный фестиваль и другие новости

Вице-министр энергетики Литвы Инга Жилене сказала, что из-за роста цен на электричество и природный газ, с января 2023 года подорожает и тариф на электроэнергию общественного поставщика. Это актуально для 400 000 потребителей – им Ignitis будет поставлять электричество до конца 2022 года. Однако сообщается, что третий этап либерализации отсрочат, значит этим клиентам электричество будет поставлять общественный поставщик до конца этого этапа.

«Литовская почта» приглашает жителей подписывать договоры с поставщиками электроэнергии. С 18 августа заключить договор о поставках электроэнергии с независимыми поставщиками в отделениях «Литовской почты» можно будет даже после окончания рабочего времени отделения. Такое решение «Литовская почта» приняла с учетом создавшейся ситуации на рынке.

Опрос показал, что все меньше жителей Литвы считает, что ситуация в стране улучшается. Согласно опубликованным в пятницу данным опроса, 72% опрошенных пессимистично оценивают общую ситуацию в Литве, еще 20% респондентов не могли определиться с ответом. В июне соответственно 89% респондентов считали, что ситуация в стране ухудшается. 10% — что она становится лучше, а неопределившихся был всего 1%.

С понедельника во всех отделениях Департамента миграции жителей будут принимать в порядке живой очереди. С учетом того, что больше всего клиентов обслуживают в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Паневежисе и Шяуляе, Департамент миграции сообщает, что в августе в этих городах клиентов будут обслуживать дольше по рабочим дням и в выходные: с понедельника по четверг 7.30–18.30 ч., в пятницу 7.30–17.15 val., в субботу и в воскресенье 7.30–16.30 ч. Чтобы обеспечить беспрерывный порядок выдачи паспортов, в августе паспорта будут делать только в течение месяца (стоимость услуги – 43 евро). За один день паспорт по-прежнему можно сделать только в Вильнюсе, на ул. Витянё, 18 (стоимость услуги – 190 евро) и только по рабочим дням.

С этой пятницы начинается дополнительный приём в профтехучилища. Заявки можно подавать до 23 августа.

Мужская сборная Литвы по баскетболу, в рамках подготовки к чемпионату Европы, во второй раз за три дня обыграла сборную Испании. Сборная Литвы одержала победу со счетом 78:76.

В первом матче четвертого квалификационного раунда Лиги Европы «Жальгирис» проиграл многократным чемпионам Болгарии — «Людогорцу» из Разграда — 0:1. Ответный матч команд состоится 25 августа в Вильнюсе.

Закрывается Центр регистрации иностранцев в Медининкай. Из Медининкского центра регистрации иностранцев в четверг были вывезены последние 12 временно проживавших здесь нелегальных мигрантов, сообщила Служба охраны госграницы Литвы.

Во время визита в Шяуляй министр внутренних дел Агне Билотайте вручила специальный знак укрытия. Это первое здание в стране — гимназия Юлюса Янониса, в подвале которого жители найдут убежище в случае воздушной тревоги.

Министерство охраны окружающей среды решительно намерено в течение 5 лет убрать все старые автомобили в Литве. Цели поставлены достаточно амбициозные, только средства их достижения до конца неясны. Предполагается ужесточить правила прохождения техосмотра, работу автосервисов, а транспортные средства проверять прямо на дорогах с участием инспекторов по охране окружающей среды. Недавно в Литве был представлен Национальный план по снижению уровня загрязнения природы, его одобрило правительство, в ближайшее время свои выводы представит Еврокомиссия.

В Литву впервые прибывает один из крупнейших военных кораблей США. Десантный корабль США Kearsarge (LHD-3) прибудет в Клайпедский порт 22 августа.

Опрос: каждый пятый житель Каунаса и Каунасского района планирует в этом году купить новое жилье.

Со 2 по 4 сентября, во время «Дней столицы», на Лукишкской площади будет проходить Спортивный фестиваль. На этом мероприятии можно познакомиться с разными видами спорта, представленными в городе, принять участие в играх и соревнованиях. Организации, которые хотят представить свою деятельность на фестивале, могут зарегистрироваться на странице sportofestivalis.lt

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