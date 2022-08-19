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Тарифы на электроэнергию в 2023 году, крупнейший военный корабль США в Литве, Спортивный фестиваль и другие новости

Автор Эвелина Никанорова
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Вице-министр энергетики Литвы Инга Жилене сказала, что из-за роста цен на электричество и природный газ, с января 2023 года подорожает и тариф на электроэнергию общественного поставщика. Это актуально для 400 000 потребителей – им Ignitis будет поставлять электричество до конца 2022 года. Однако сообщается, что третий этап либерализации отсрочат, значит этим клиентам электричество будет поставлять общественный поставщик до конца этого этапа.

Тарифы на электроэнергию в 2023 году, крупнейший военный корабль США в Литве, Спортивный фестиваль и другие новости

«Литовская почта» приглашает жителей подписывать договоры с поставщиками электроэнергии. С 18 августа заключить договор о поставках электроэнергии с независимыми поставщиками в отделениях «Литовской почты» можно будет даже после окончания рабочего времени отделения. Такое решение «Литовская почта» приняла с учетом создавшейся ситуации на рынке.

Тарифы на электроэнергию в 2023 году, крупнейший военный корабль США в Литве, Спортивный фестиваль и другие новости

Lietuvos pašto skyrius ©Bendrovės nuotr.

Опрос показал, что все меньше жителей Литвы считает, что ситуация в стране улучшается. Согласно опубликованным в пятницу данным опроса, 72% опрошенных пессимистично оценивают общую ситуацию в Литве, еще 20% респондентов не могли определиться с ответом. В июне соответственно 89% респондентов считали, что ситуация в стране ухудшается. 10% — что она становится лучше, а неопределившихся был всего 1%.

Тарифы на электроэнергию в 2023 году, крупнейший военный корабль США в Литве, Спортивный фестиваль и другие новости

С понедельника во всех отделениях Департамента миграции жителей будут принимать в порядке живой очереди. С учетом того, что больше всего клиентов обслуживают в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Паневежисе и Шяуляе, Департамент миграции сообщает, что в августе в этих городах клиентов будут обслуживать дольше по рабочим дням и в выходные: с понедельника по четверг 7.30–18.30 ч., в пятницу 7.30–17.15 val., в субботу и в воскресенье 7.30–16.30 ч. Чтобы обеспечить беспрерывный порядок выдачи паспортов, в августе паспорта будут делать только в течение месяца (стоимость услуги – 43 евро). За один день паспорт по-прежнему можно сделать только в Вильнюсе, на ул. Витянё, 18 (стоимость услуги – 190 евро) и только по рабочим дням.

Тарифы на электроэнергию в 2023 году, крупнейший военный корабль США в Литве, Спортивный фестиваль и другие новости

©DELFI / Domantas Pipas

С этой пятницы начинается дополнительный приём в профтехучилища. Заявки можно подавать до 23 августа.

Тарифы на электроэнергию в 2023 году, крупнейший военный корабль США в Литве, Спортивный фестиваль и другие новости

Мужская сборная Литвы по баскетболу, в рамках подготовки к чемпионату Европы, во второй раз за три дня обыграла сборную Испании. Сборная Литвы одержала победу со счетом 78:76.

Тарифы на электроэнергию в 2023 году, крупнейший военный корабль США в Литве, Спортивный фестиваль и другие новости

©DELFI / Andrius Ufartas

В первом матче четвертого квалификационного раунда Лиги Европы «Жальгирис» проиграл многократным чемпионам Болгарии — «Людогорцу» из Разграда — 0:1. Ответный матч команд состоится 25 августа в Вильнюсе.

Тарифы на электроэнергию в 2023 году, крупнейший военный корабль США в Литве, Спортивный фестиваль и другие новости

Vilniaus «Žalgiris» ©DELFI / Josvydas Elinskas

Закрывается Центр регистрации иностранцев в Медининкай. Из Медининкского центра регистрации иностранцев в четверг были вывезены последние 12 временно проживавших здесь нелегальных мигрантов, сообщила Служба охраны госграницы Литвы.

Тарифы на электроэнергию в 2023 году, крупнейший военный корабль США в Литве, Спортивный фестиваль и другие новости

Migrantų stovyklą Medininkuose ©DELFI / Julius Kalinskas

Во время визита в Шяуляй министр внутренних дел Агне Билотайте вручила специальный знак укрытия. Это первое здание в стране — гимназия Юлюса Янониса, в подвале которого жители найдут убежище в случае воздушной тревоги.

Министерство охраны окружающей среды решительно намерено в течение 5 лет убрать все старые автомобили в Литве. Цели поставлены достаточно амбициозные, только средства их достижения до конца неясны. Предполагается ужесточить правила прохождения техосмотра, работу автосервисов, а транспортные средства проверять прямо на дорогах с участием инспекторов по охране окружающей среды. Недавно в Литве был представлен Национальный план по снижению уровня загрязнения природы, его одобрило правительство, в ближайшее время свои выводы представит Еврокомиссия.

Тарифы на электроэнергию в 2023 году, крупнейший военный корабль США в Литве, Спортивный фестиваль и другие новости

В Литву впервые прибывает один из крупнейших военных кораблей США. Десантный корабль США Kearsarge (LHD-3) прибудет в Клайпедский порт 22 августа.

Тарифы на электроэнергию в 2023 году, крупнейший военный корабль США в Литве, Спортивный фестиваль и другие новости

JAV karinis laivas USS Kearsarge (LHD-3) / JAV ambasados nuotr.

Опрос: каждый пятый житель Каунаса и Каунасского района планирует в этом году купить новое жилье.

Тарифы на электроэнергию в 2023 году, крупнейший военный корабль США в Литве, Спортивный фестиваль и другие новости

Со 2 по 4 сентября, во время «Дней столицы», на Лукишкской площади будет проходить Спортивный фестиваль. На этом мероприятии можно познакомиться с разными видами спорта, представленными в городе, принять участие в играх и соревнованиях. Организации, которые хотят представить свою деятельность на фестивале, могут зарегистрироваться на странице sportofestivalis.lt

Тарифы на электроэнергию в 2023 году, крупнейший военный корабль США в Литве, Спортивный фестиваль и другие новости

Тарифы на электроэнергию в 2023 году, крупнейший военный корабль США в Литве, Спортивный фестиваль и другие новости

SRTF fondas — Tautiniu mazumu departamentas

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