Месяц пожилых людей, фестиваль современного цирка HELIUM, новая система измерения скорости в Каунасе и другие новости

Сентябрь – месяц пожилых людей. Литовский Красный Крест, отмечает его программой «Теплые визиты», которая посвящена одиноким пожилым людям. По случаю Месяца пожилых людей Литовский Красный Крест установил скамейки для пожилых людей в крупных городах Литвы. Первые скамейки «Дружбы» появились в парке Вингис и возле торгового центра «Европа».

Вильнюс стал крупнейшим городом в странах Балтии по численности населения. По данным на 2022 год в Вильнюсе проживает 615 242 человека. В Риге 605 802 человека. В Таллинне проживает 437 811 человек.

Министерство культуры планирует модернизировать существующие информационные системы. По сообщению министерства, это направлено на обеспечение всеобщего доступа к цифровым культурным ресурсам и оказание качественных услуг.

По словам советника министра образования, науки и спорта по вопросам высшего образования Андрюса Залитиса, на этой неделе должно остаться около 100 студентов, которым не хватило места в общежитиях.

После двух поражений, у сборной Литвы очередная неудача на чемпионате Европы. В воскресенье после двух овертаймов воспитанники Казиса Максвитиса уступили хозяевам турнира, немцам со счетом 107:109.

По предварительным подсчетам, фестиваль «Дни столицы», которой проходил в минувшие выходные, посетило рекордное число гостей — около 380 тысяч человек.

Телебашня на один день превратится в музыкальный инструмент. 11 сентября пространства Вильнюсской телебашни, обычно невидимые изнутри и недоступные для публики, на один день превратятся в музыкальный инструмент — внутри телебашни будет играть музыка.

Завтра, 6 сентября, в Вильнюсе стартует международный фестиваль современного цирка HELIUM, который продлится до воскресенья. Он будет располагаться на трех разных площадках — Menų spaustuvė, Kablys+Kultūra и в Бернардинском саду. В программе — самые разные цирковые представления: от интимных и забавных шоу до акробатических номеров и выступлений для детей. Программа фестиваля — menuspaustuve.lt.

Registru centras сообщает, что с сегодняшнего дня, в связи с реконструкцией Вильнюсского центра обслуживания клиентов на ул. Львово, центр временно переезжает в выставочный центр LITEXPO. Ожидается, что ремонт отделения завершится к концу этого года.

Самоуправление одобрило строительство нового футбольного стадиона возле Лаздинайской больницы.

В Каунасе на улице Тунелё, ведущей из микрорайона Дайнава в сторону центральной части города, планируется установить первую в городе систему измерения средней скорости.

Член Сейма Андрюс Мазуронис был избран председателем Партии труда на партийном съезде, состоявшемся в воскресенье в Кедайняй.