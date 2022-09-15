Польский сюрприз на Евробаскете, фестиваль кино «Первая волна», предупреждение «Почты Литвы»и другие новости

Литовская комиссия по радио и телевидению (ЛКРТВ) предлагает действующим в Литве вещателям и распространителям телевизионных программ в интернете избегать ретрансляции российских и белорусских радио- и телепрограмм, говорится в распространенном сообщении. По мнению ЛКРТВ, если Сейм примет решение о продлении чрезвычайного положения только на границе с Беларусью и Россией, прежний запрет на показ программ последних стран перестанет действовать.

Минздрав Литвы сообщил, что со следующей недели в Литве начинается вакцинация адаптированными вакцинами от COVID-19. Жители старше 60 лет, если у них есть хронические заболевания, могут получить еще одну бустерную дозу вакцины. В октябре привиться смогут все лица старше 18 лет. По словам профессора Аурелии Жвирблене, не стоит спешить с вакцинацией тем, кто в этом году переболел коронавирусом.

«Почта Литвы» предупреждает, что активировались мошенники, которые от ее имени рассылают клиентам электронные письма. В письмах может говорится о посылке, которая, якобы, получена на ваше имя. И для того, чтобы ее переслали, надо перейти по ссылке и заплатить определенную сумму денег. Сумма колеблется примерно от 2 до 10 евро. «Почта Литвы» напоминает: если вы получили подозрительное письмо, будьте бдительны, не сообщайте данные платежной карты и не вносите никаких платежей.

В министерство образования для обсуждения вопроса содержания учебников по русскому языку собирались представители издательств. Из списка школьных пособий изъят учебник по русскому языку неподходящего содержания. Школы были проинформированы, что пользоваться им нельзя, сказала министра науки и образования Литвы Юргита Шюгждинене.

«Тексты, прославляющие Россию, в контексте жестокой войны совершенно неприемлемы», – добавила она.

На чемпионате Европы по баскетболу вновь сюрпризы. Сборная Польши вчера в чертвертьфинале 90-87 победила и отправила домой сборную Словении. В свою очередь Франция 93-85 победила итальянцев. Высяснив всех учаснтиков полуфиналов, уже известно, что завтра сразятся сборные Франции и Польши и хозяйка чемпионата Германия с Испанией. Финал и матч за бронзу – в воскресенье.

Во время подрыва фундамента на строительной площадке Национального стадиона в Вильнюсе, неустановленное количество кусков бетона могло вылететь за пределы территории, сообщила компания проводившая расследование Vilnius BDT.

В Вильнюсе станет еще больше пространств для искусства, творчества, образования и общественной деятельности. Промышленные здания на улице Альгирдо будут обустроены и приспособлены для проведения творческих мастерских и различных образовательных мероприятий, сообщило Вильнюсское самоуправление.

15 сентября в Вильнюсе стартует фестиваль раннего кино «Первая волна», который приглашает всех любителей кино на показы в киноцентре «Skalvija».

Юбилейная ярмарка «Литовские цветы 2022» с 16 по 18 сентября пройдет в Ботаническом саду Вильнюсского университета в Кайренай.

В выходные дни, 16-18 сентября, в Паланге пройдет международный фестиваль народного танца «Palangos miestely».

На Куршской косе обнаружено чрезвычайно редкое растение, которое не видели здесь более 200 лет — катран приморский (crambe maritima).

Для детей из Украины – бесплатные занятия в Клайпедском драматическом театре.

«Мы приглашаем украинских детей творчески и весело провести время», – говорится в сообщении Клайпедского драматического театра.

Бесплатные занятия будут вести две украинки – опытный социальный педагог и актриса. Занятия проводятся два раза в неделю – во вторник и четверг, с 14.30 до 18.30. К участию приглашаются дети в возрасте 10-14 лет. Форма регистрации тут.

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