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230 евро за МВт газа, Европейская неделя мобильности, спектакль «Восход богов» и другие новости

Автор Эвелина Никанорова
200 Sledite Za Novostjami

Несмотря на то, что недавно казалось, что 100 евро за МВт газа — это много, этой осенью и следующей весной газ будет вдвое дороже, сказала премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

«У нас есть несколько разных сценариев. Я бы сказала, что на эту осень центральный сценарий цены — 230 евро/МВт, а с Нового года и весной следующего года — 180 евро/МВт», – сказала она.

По словам премьера, на компенсации в этом году из бюджета потребуется 700-800 млн. евро, однако окончательные потребности будут зависеть от тенденций на рынке.

230 евро за МВт газа, Европейская неделя мобильности, спектакль «Восход богов» и другие новости

Сейм одобрил предложение о временном запрете ретрансляции российских и белорусских телепрограмм. Предлагают запретить ретрансляцию 16 октября 2024-ого года. Окончательное голосование сейма по этому вопросу состоится 20 сентября.

230 евро за МВт газа, Европейская неделя мобильности, спектакль «Восход богов» и другие новости

Сейм одобрил назначение жителям компенсаций за отопление не на 3 месяца, а на весь отопительный сезон. Законопроект направлен на снижение административной нагрузки на малообеспеченных жителей и муниципальные администрации в связи с увеличением числа обращающихся.

230 евро за МВт газа, Европейская неделя мобильности, спектакль «Восход богов» и другие новости

Три летних месяца показали, что жители Литвы вернули в тароматы и другие пункты сбора более 213 миллионов депозитной тары от напитков.

230 евро за МВт газа, Европейская неделя мобильности, спектакль «Восход богов» и другие новости

Сегодня начинается Европейская неделя мобильности — ежегодная кампания, призванная побудить людей отказаться от автомобилей и путешествовать пешком или экологически безопасным способом. В этом году неделя мобильности продлится с 16 по 22 сентября.

230 евро за МВт газа, Европейская неделя мобильности, спектакль «Восход богов» и другие новости

Europos darnaus judumo savaitės

В первом домашнем матче Лиги европейских конференций УЕФА «Жальгирис» должен был уступить «Базелю» с минимальным преимуществом 0:1.

230 евро за МВт газа, Европейская неделя мобильности, спектакль «Восход богов» и другие новости

С 28 октября Brussels Airlines прекратит полеты между Вильнюсом и Брюсселем. Это единственная авиакомпания, выполняющая прямые рейсы в столицу Бельгии из Литвы.

230 евро за МВт газа, Европейская неделя мобильности, спектакль «Восход богов» и другие новости

Brussels Airlines/ madeinvilnius.lt nuotr.

Русский драматический театр Литвы (Вильнюсский Cтарый театр) 17 и 18 сентября приглашает зрителей на спектакль «Восход богов», поставленный режиссером Владимиром Гурфинкелем на основе пьесы Марюса Ивашкявичюса.

230 евро за МВт газа, Европейская неделя мобильности, спектакль «Восход богов» и другие новости

Спектакль «Восход богов» / Фото: Р. Моркунас

Сегодня начинается «Ярмарка народов» на проспекте Гедиминаса в столице. Будут ограничения движения.

230 евро за МВт газа, Европейская неделя мобильности, спектакль «Восход богов» и другие новости

Tautų mugė 2022

Староста фракции правящей в Клайпеде консервативной партии «Союз Отечества – Христианские демократы Литвы» Айдас Кавяцкис рассказал, когда завершится реконструкция улиц старого города Клайпеды.

«Как известно, улицу Sukilėlių уже обновили, улицу Vežėjų – также. Улицы Didžioji vandens и Daržų должны закончить приводить в порядок до конца этого года. Опоздание возможно лишь в том случае, если температура воздуха опустится ниже семи градусов. На ул. Teatro работы начнутся в октябре и должны завершиться до лета 2023 года. Улицу Žvejų в этом году, скорее всего, закончить обновлять не успеют. Самоуправление приняло во внимание интересы предпринимателей, работающих на улице, и проводит работы поэтапно», – пишет он на своей страничке в Facebook.

230 евро за МВт газа, Европейская неделя мобильности, спектакль «Восход богов» и другие новости

реконструкция улиц Клайпеды

«Уже следующим летом старый город будет выглядеть обновленным, станет более безопасным и удобным как для пешеходов, так и для других участников движения», – говорит политик.

Клайпедское самоуправление станет акционером баскетбольного клуба «Нептунас». Баскетбольный клуб «Нептунас» летом обратился к мэру города Витаутасу Грубляускасу с предложением перенять контрольный пакет клуба, чтобы избежать банкротства клуба, но самоуправление захотело перенять только часть контрольного пакета.

230 евро за МВт газа, Европейская неделя мобильности, спектакль «Восход богов» и другие новости

С 16 сентября снижены сборы за въезд в Нерингу для нескольких групп транспортных средств — легковых автомобилей, автодомов и автомобилей, буксирующих дом. Для легковых автомобилей размер дорожных сборов снижается в три раза — с 30 до 10 евро за въезд, а для автомобилей-жилых домов и автомобилей буксирующих жилой дом, он уменьшается на треть — с 30 до 20 евро.

230 евро за МВт газа, Европейская неделя мобильности, спектакль «Восход богов» и другие новости

Neringa / Savivaldybės nuotr.

Организация Blue/Yellow, поддерживающая украинское сопротивление российскому вторжению, получила Награду гражданина Европы в Литве, сообщил представитель Европейского Парламента, вручивший ее в четверг. С 2014 года базирующаяся в Вильнюсе организация Blue/Yellow поддерживает украинское вооруженное сопротивление — солдат и добровольцев страны — направляя им нелетальные военные средства. На собранные деньги приобретаются каски, бронежилеты, лекарства, одежда и другое снаряжение.

230 евро за МВт газа, Европейская неделя мобильности, спектакль «Восход богов» и другие новости

Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila

#StandWithUkraine

230 евро за МВт газа, Европейская неделя мобильности, спектакль «Восход богов» и другие новости

SRTF fondas — Tautiniu mazumu departamentas

 

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