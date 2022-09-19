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Мировой рекорд Сорокина, конкурс от «Почты Литвы», поезд Вильнюс-Варшава и другие новости

Автор Эвелина Никанорова
200 Sledite Za Novostjami

Выявились лучшие работники скорой помощи страны. Выборы проходили на специальных учениях. После долгой и ожесточенной борьбы победу в категории крупных заведений одержала 12-я команда станции GMP города Каунаса. Второе место заняла 1-ая команда Каунасской городской станции GMP, а третье место разделили две команды с одинаковым количеством голосов — 18-ая команда станции GMP Каунаса и 22-ая команда Шяуляйской городской станции GMP.

Мировой рекорд Сорокина, конкурс от «Почты Литвы», поезд Вильнюс-Варшава и другие новости

В субботу литовка Меда Сурдокайте заняла первое место на конкурсе молодых ученых Европейского Союза, который проходил в Нидерландах. Как сообщили в Министерстве образования, науки и спорта, Сурдокайте также была удостоена специального приза — приглашения на церемонию вручения Нобелевской премии в Стокгольме. Меда Сурдокайте представила исследование в области химии на конкурс «Оптимизация синтеза флуоресцентного красителя «Nile Red». Цель работы – синтез органического красителя для выявления микропластика и окрашивания клеток без использования токсичного растворителя. По оценке министерства, это один из лучших результатов в истории Литвы.

Мировой рекорд Сорокина, конкурс от «Почты Литвы», поезд Вильнюс-Варшава и другие новости

Meda Surdokaitė

Литовские бегуны блестяще выступили на Чемпионате Европы по бегу на 24 часа, завершившемся в Вероне (Италия). Александр Сорокин стал чемпионом Европы и улучшил собственный мировой рекорд, а сборная Литвы, которую также представляли Андрюс Прейбис и Руслан Сейткалиев, завоевала серебряные медали в общекомандном зачете. За 24 часа Александр Сорокин пробежал 319 км 614 м (предыдущий мировой рекорд, им же поставленный, был достигнут год назад на соревнованиях в Польше — 309 км 399 м.)

Мировой рекорд Сорокина, конкурс от «Почты Литвы», поезд Вильнюс-Варшава и другие новости

FOTO: Aidas Ardzijauskas

Президент Литвы Гитанас Науседа и его супруга Диана прибыли в Лондон для участия в похоронах королевы Елизаветы II, которые состоятся в понедельник. Проводить Её Величество в последний путь собираются множество лидеров и монархов разных стран мира.

«Мы отдадим последний долг исключительному монарху эпохи», — отметил литовский лидер в своем посте в Facebook.

Мировой рекорд Сорокина, конкурс от «Почты Литвы», поезд Вильнюс-Варшава и другие новости

G. Nausėdos feisbuko įrašo nuotr.

Литва закрывает границы для российских туристов. В понедельник в Литве вступает в силу запрет на въезд российских туристов через внешние границы Европейского союза. Такой же запрет начинает действовать в Латвии, Эстонии и Польше.

Мировой рекорд Сорокина, конкурс от «Почты Литвы», поезд Вильнюс-Варшава и другие новости

Чемпионами Европы стали баскетболисты Испании. Вчера в финале испанцы 88 – 76 победили французов. Бронзу чемпионата Европы завоевала хозяйка турнира Германия, победив сборную Польши — 82-69.

«Почта Литвы» приглашает художников, студентов художественных вузов и других творческих людей принять участие в конкурсе — создать иллюстрации для почтовых марок на целых девять различных тем. Почтовые марки, иллюстрированные произведениями художников, будут выпущены в 2023 году. Работы на конкурс принимаются до 18 ноября этого года. Подробности — post.lt

Мировой рекорд Сорокина, конкурс от «Почты Литвы», поезд Вильнюс-Варшава и другие новости

Исследование, проведенное страховой компанией BTA, показало, что пользователи самокатов крайне небрежно относятся к своей безопасности. Во время мониторинга, проведенного в Вильнюсе, только 5 из 82 (6%) пользователей этих транспортных средств были в шлемах. Велосипедисты чаще пользуются шлемами — 32 из 81 (39,5%).

Мировой рекорд Сорокина, конкурс от «Почты Литвы», поезд Вильнюс-Варшава и другие новости

Вильнюс и Варшава договорились, что пассажирский поезд между двумя столицами должен начать курсировать с декабря этого года. Регулярные пассажирские перевозки планируется развивать в три этапа: в 2022-2023 годах поезда будут курсировать по маршруту Варшава-Моцкава-Каунас-Вильнюс, в 2023-2024 годах — Варшава-Каунас-Вильнюс, а после прокладки железной дороги европейской колеи Rail Baltica в столицы стран можно будет добраться прямым скорым поездом.

Мировой рекорд Сорокина, конкурс от «Почты Литвы», поезд Вильнюс-Варшава и другие новости

Вильнюсский университет (ВУ) приглашает познакомиться с неизведанными просторами старого Вильнюса и примерить очки виртуальной реальности в особой среде — в колокольне костела Святых Иоаннов www.ldkistorija.lt

Ремонтные работы на улице Гележинё Вилко официально завершены.

Мировой рекорд Сорокина, конкурс от «Почты Литвы», поезд Вильнюс-Варшава и другие новости

madeinvilnius.lt nuotr.

В четверг, 22 сентября, всемирный День без автомобиля в Вильнюсе отметят бесплатным общественным транспортом, спортивным ориентированием и другими мероприятиями. В Вильнюсе также закроют несколько улиц для движения автомобилей. Вечером в четверг уникальную бесплатную велосипедную прогулку с гидом предлагает проект альтернативного исследования Вильнюса Neakivaizdus Vilnius.

Мировой рекорд Сорокина, конкурс от «Почты Литвы», поезд Вильнюс-Варшава и другие новости

В воскресенье в Каунасском районе появился еще один объект культурного притяжения – в Клуонишкяй, на родине классика литовской фотографии Антанаса Суткуса, открылась фотогалерея его имени.

Мировой рекорд Сорокина, конкурс от «Почты Литвы», поезд Вильнюс-Варшава и другие новости

Kauno rajono savivaldybės nuotr.

Мировой рекорд Сорокина, конкурс от «Почты Литвы», поезд Вильнюс-Варшава и другие новости

SRTF fondas — Tautiniu mazumu departamentas

#StandWithUkraine

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