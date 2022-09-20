Бесконтактная карта Ačiū, столичные забастовки водителей общественного транспорта и другие новости

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте говорит, что после того, как страны Балтии и Польша с понедельника начали ограничивать поездки российских туристов, такое решение рассматривается и в отношении граждан Беларуси.

«Этот вопрос находится на рассмотрении, идут дискуссии и, видимо, какое-то решение будет принято в тот или иной момент», — сказала министр во время посещения литовско-белорусской границы в понедельник.

Согласно репрезентативному опросу населения, проведенному по заказу Swedbank, почти половина населения страны (45%) говорит, что скачки цен побудили их ограничить свои ежедневные расходы. Лишь 1 из 10 жителей говорят, что они никак не скорректировали свое финансовое поведение из-за инфляции.

Жители Литвы поддержали бы на президентских выборах бывшего президента Далю Грибаускайте и нынешнего главу страны Гитанаса Науседу, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного по заказу новостного портала Delfi и опубликованные во вторник. По данным опроса, выполненного компанией Spinter tyrimai, за Грибаускайте проголосовали бы 17,2% опрошенных, за Науседу — 15,6%. Следующей в рейтинге идет премьер-министр Ингрида Шимоните. За нее на президентских выборах проголосовали бы 8,4% опрошенных.

В понедельник, 26 сентября, Regitra устраивает День открытых дверей в трех крупных городах. Будущие водители смогут не только проверить свои знания на пробном экзамене по теории, но и опробовать совершенно новые экзаменационные автомобили. А еще — пообщаться с экзаменаторами. День открытых дверей пройдет в этих экзаменационных центрах: Вильнюс (ул. Лентваре, 7), Каунас (Раудондваре ш., 234 B), Клайпеда (Шяурес пр., 25). Необходима предварительная регистрация. Зарегистрироваться можно до 15 час. 23 сентября по ссылке: regitra.lt

Литовская сеть Maxima обновляет дисконтные карты Ačiū и меняет их на бесконтактные. Клиентов призывают поменять дисконтные карты Ačiū до 28 февраля 2023 года.

Председатель профсоюза «Вильнюсского общественного транспорта» Альгирдас Маркявичюс сказал, что бессрочную забастовку водители планируют начать 3 октября, поскольку за год с администрацией компании так и не удалось договориться ни о нормальной методике подсчета зарплат, ни об улучшении условий труда. Напомним, что первый раз забастовку планировали объявить в октябре прошлого года, однако этому мешали судебные разбирательства – в мае Вильнюсский окружной суд разрешил забастовку с обеспечением половины услуг. До сих пор нельзя было проводить забастовку из-за режима чрезвычайной ситуации в Литве, режим ЧС был отменен только на прошлой неделе, сейчас он действует только на границе.

Стартап по доставке продуктов LastMile воплотил инновации в жизнь. С 20 сентября товары на дом доставляет машина без водителя. Пилотный проект стартовал в Вильнюсе, в Бальсяй. Заказы собираются в магазине Iki и доставляются местным жителям на беспилотном транспортном средстве. Пилотный проект будет проводиться три месяца, автономная доставка бесплатна. После заказа товара покупатели получают сообщение с информацией о том, когда прибудет беспилотный автомобиль, и кодом, который разблокирует двери беспилотника. После доставки заказа машина ожидает покупателя до 10 минут.

Вильнюсское самоуправление сообщает, что из-за ремонта виадука на Саванорю пр. — ул. Вадувос до 22 сентября ограничивается движение на пр. Саванорю. В направлении центра города движение будет производиться по одной полосе, скорость ограничивается до 30 км/час.

В четверг, 22 сентября, проводится День без автомобиля. В этот день компания Bolt в 12 городах страны предоставит возможность бесплатно прокатиться на одном из 500 электросамокатов компании.

У консерваторов остался один кандидат в мэры — член Клайпедского отделения партии TS-LKD, депутата Аудрюс Петрошюс.

Клайпедское самоуправление будет сдавать помещения операторам школьных столовых за один евро в месяц. Такое решение на минувшем заседании утвердили депутаты горсовета. Эта мера должна помочь владельцам пережить отопительный сезон с наименьшими потерями. Решение распространяется как на новых игроков, так и на действующих участников рынка. В ходе каникул местам общепита в школах также позволят приостановить договор об аренде. Благодаря этому владельцам не придется оплачивать коммунальные. Средняя цена аренды для предприятий-столовых обычно варьируется от 200 до 500 евро в месяц, не считая расходов за коммунальные услуги.