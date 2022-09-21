Гитанас Науседа в Нью-Йорке, Drive-in кинотеатр, новый парк в Тракай и другие новости

В Нью-Йорке открылась неделя высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, участие в которой принимают главы государств со всего мира. Президент Литвы Гитанас Науседа обратился к мировым лидерам. В своем выступлении глава Литвы уделил основное внимание вызовам безопасности в Европе – войне, развязанной Россией, а также вопросам солидарности международного сообщества с Украиной, энергетической и ядерной безопасности.

«Эта война должна закончиться. Но она не может закончиться миром, пока Украина полностью не восстановит свою территориальную целостность. История показывает, что единственное устойчивое решение – это дать отпор агрессору», — сказал глава Литвы.

Сейм после обсуждения одобрил представленные в срочном порядке поправки к Закону об информировании общества, которые запрещают ретрансляцию и распространение в Литве российских и белорусских радио- и телепрограмм. После одобрения поправок, запрет на ретрансляцию пропагандистских СМИ будет действовать до 16 октября 2024 г. Окончательное решение парламент примет в четверг, 22 сентября.

Министерства финансов и Социальной защиты и труда предлагают правительству увеличить со следующего года минимальную месячную зарплату на 110 евро до 840 евро (до налогообложения), а необлагаемый налогами минимум — на 85 евро до 625 евро, подтвердили BNS источники в правительстве.

По предварительным оценкам правительства, в 2023 году цены на газ и электроэнергию для населения повысятся дважды (каждый раз — на 40%), а разницу с рыночными ценами жителям компенсирует государство. На это в бюджете 2023 года планируется выделить около 1,3 млрд евро. Об этом говорится в письме президента, направленном членам Сейма. В письме, с которым ознакомился BNS, содержатся предложения по выходу из кризиса в связи с растущимми ценам на энергоносители.

Министерство транспорта представит общественности литовскую карту развития велосипедной и пешеходной инфраструктуры. С картой можно ознакомиться перейдя по ссылке.

В Международный день туризма, 27 сентября, тех, кто путешествует на поезде, ждут сюрпризы. Их подготовили Keliauk Lietuvoje совместно с LTG Link и туристическими информационными центрами. На железнодорожных маршрутах Вильнюс–Каунас, Вильнюс–Шяуляй и Вильнюс–Шяуляй–Тельшяй–Клайпеда пассажиры, купившие билет на счастливое место, получат подарки.

Общее захоронение литовских и польских военных обнаружено в окрестностях Электренай, недалеко от села Лазденай, сообщило самоуправление. По данным Бюро поиска и идентификации Польского института национальной памяти, которое ведет раскопки в Литве, команда археологов обнаружила останки 14 человек. Предположительно военные погибли в 1919-1920 годах во время литовско-польского военного конфликта.

На фасаде Вильнюсской ратуши установлена ​​новая скульптура. Её автор Римантас Милкинтас.

Drive-in кинотеатр возвращается в Вильнюс, в Лиепкальнис, где мы сможем смотреть фильмы на фоне взлетающих и садящихся самолетов. В течение трех дней будет показано 6 фильмов.

3 октября бастовать собираются водители столичного общественного транспорта. Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс говорит, что большинство требований профсоюза уже выполнены. Например, по его словам, этой весной уже повысили зарплату водителям. Другие требования, такие как уличные туалеты на конечных остановках маршрутов, как говорит мэр, также выполняются. По его словам, две трети требований сотрудников общественного транспорта уже удовлетворены.

Самоуправление Тракайского района представило жителям проектные предложения парка возле улицы Birutė. Будущее пространство планируется назвать Садом Бируте.

В ходе реконструкции, переустройства и ремонта детских садов в Клайпеде планируют вырубить 127 деревьев и выкорчевать такое же количество кустарников.

Объявленная в среду президентом России Владимиром Путиным частичная мобилизация свидетельствует о бедственном положении страны, но направленные резервисты останутся «пушечным мясом» в войне против Украины, заявил литовский министр обороны Арвидас Анушаускас. Обращаясь в среду к народу, Путин объявил о частичной мобилизации. По его словам, призыв, который начнется в среду, касается резервистов, в первую очередь со стажем.

В Каунасе, в Военном музее им. Витаутаса Великого, открывается выставка под названием «Вечно свободная Украина». Она посвящена вкладу украинской армии в борьбу за независимость в межвоенный период.

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